Ika（IKA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01907 $ 0.01907 $ 0.01907 24H最低价 $ 0.02243 $ 0.02243 $ 0.02243 24H最高价 24H最低价 $ 0.01907$ 0.01907 $ 0.01907 24H最高价 $ 0.02243$ 0.02243 $ 0.02243 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.33% 涨跌幅（1D） +0.04% 漲跌幅（7D） -4.30% 漲跌幅（7D） -4.30%

Ika（IKA）当前实时价格为 $ 0.02139。过去 24 小时内，IKA 的交易价格在 $ 0.01907 至 $ 0.02243 之间波动，市场活跃度显著。IKA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，IKA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.33%，过去 24 小时内变动为 +0.04%，过去 7 天内累计变动为 -4.30%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ika（IKA）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 76.15K$ 76.15K $ 76.15K 完全稀释市值 $ 213.90M$ 213.90M $ 213.90M 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 SUI

Ika 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 76.15K。IKA 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 213.90M。