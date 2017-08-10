Filecoin（FIL）信息

星際檔系統IPFS（InterPlanetary File System）是一個面向全球的、點對點的分佈式版本檔系統，目標是為了補充（甚至是取代）目前統治互聯網的超文本傳輸協議（HTTP），將所有具有相同檔系統的計算設備連接在一起。原理用基於內容的地址替代基於功能變數名稱的地址，也就是用戶尋找的不是某個地址而是儲存在某個地方的內容，不需要驗證發送者的身份，而只需要驗證內容的哈希，通過這樣可以讓網頁的速度更快、更安全、更健壯、更持久。Filecoin是在 IPFS其上的激勵層，通過 token 激勵模式在IPFS上構建了一個去中心化存儲市場。FIL6 是 Filecoin 主網上線後6個月交割的期貨。