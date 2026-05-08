Darwin 今日价格

Darwin (DARWIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 --%。当前 DARWIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DARWIN。

Darwin 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- DARWIN。过去 24 小时内，DARWIN 的交易价格在 --（低点）和 --（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，DARWIN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 --。

Darwin（DARWIN）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 ---- -- 流通量 ---- -- 总供应量 ---- --

Darwin 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 --。DARWIN 的流通量为 --，总供应量是 ，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。