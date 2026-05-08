balajis 今日价格

balajis (BALAJIS) 今日实时价格为 $ 0.00045836，过去 24 小时内变化了 2.37%。当前 BALAJIS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00045836 每 BALAJIS。

balajis 目前市值在 $ 458,362 排名第 #-，流通供应量为 1.00B BALAJIS。过去 24 小时内，BALAJIS 的交易价格在 $ 0.00044045（低点）和 $ 0.00060228（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02405207，而历史最低价为 $ 0.0004156。

短期表现方面，BALAJIS 在过去一小时内波动了 +0.59%，过去7 天内波动了 +6.25%。过去一天，总交易量达到 --。

balajis（BALAJIS）市场信息

市值 $ 458.36K$ 458.36K $ 458.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 458.36K$ 458.36K $ 458.36K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

balajis 的当前市值为 $ 458.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BALAJIS 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 458.36K。