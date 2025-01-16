2077 CODE 价格 (2077)
今天 2077 CODE (2077) 的实时价格为 0.00215338 USD。目前其市值为 $ 1.37M USD。2077 兑换 USD 的价格为实时更新。
2077 CODE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 697.67K USD
- 2077 CODE 当天价格变化为 +41.98%
- 其循环供应量为 636.64M USD
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今天内，2077 CODE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006367。
在过去30天内，2077 CODE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，2077 CODE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，2077 CODE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0006367
|+41.98%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
2077 CODE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-4.14%
+41.98%
-54.07%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting.
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|1 2077 兑换 AUD
A$0.003445408
|1 2077 兑换 GBP
￡0.0017442378
|1 2077 兑换 EUR
€0.0020887786
|1 2077 兑换 USD
$0.00215338
|1 2077 兑换 MYR
RM0.00969021
|1 2077 兑换 TRY
₺0.0763157872
|1 2077 兑换 JPY
¥0.3354104688
|1 2077 兑换 RUB
₽0.2213889978
|1 2077 兑换 INR
₹0.1864611742
|1 2077 兑换 IDR
Rp35.3013058272
|1 2077 兑换 PHP
₱0.1260588652
|1 2077 兑换 EGP
￡E.0.1084872844
|1 2077 兑换 BRL
R$0.0129418138
|1 2077 兑换 CAD
C$0.0030793334
|1 2077 兑换 BDT
৳0.2604728448
|1 2077 兑换 NGN
₦3.348936576
|1 2077 兑换 UAH
₴0.0906142304
|1 2077 兑换 VES
Bs0.11628252
|1 2077 兑换 PKR
Rs0.5999747356
|1 2077 兑换 KZT
₸1.1369415724
|1 2077 兑换 THB
฿0.0744854142
|1 2077 兑换 TWD
NT$0.0708892696
|1 2077 兑换 CHF
Fr0.0019595758
|1 2077 兑换 HKD
HK$0.0167532964
|1 2077 兑换 MAD
.د.م0.0216630028