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2077 CODE 价格 (2077)

USD

2077 CODE (2077) 实时价格图表

$0.00215338
$0.00215338$0.00215338
+41.90%(1D)

今天 2077 CODE (2077) 的价格

今天 2077 CODE (2077) 的实时价格为 0.00215338 USD。目前其市值为 $ 1.37M USD。2077 兑换 USD 的价格为实时更新。
2077 CODE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 697.67K USD
- 2077 CODE 当天价格变化为 +41.98%
- 其循环供应量为 636.64M USD

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2077 CODE (2077) 价格表现 USD

今天内，2077 CODE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006367
在过去30天内，2077 CODE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，2077 CODE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，2077 CODE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0006367+41.98%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

2077 CODE (2077) 价格分析

2077 CODE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00141224
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$ 0.00259661
$ 0.00259661$ 0.00259661

$ 0.0074243
$ 0.0074243$ 0.0074243

-4.14%

+41.98%

-54.07%

2077 CODE (2077) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

$ 697.67K
$ 697.67K$ 697.67K

636.64M
636.64M 636.64M

什么是2077 CODE (2077)

2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting.

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2077 CODE (2077) 资源

官网

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2077 兑换为当地货币

1 2077 兑换 AUD
A$0.003445408
1 2077 兑换 GBP
0.0017442378
1 2077 兑换 EUR
0.0020887786
1 2077 兑换 USD
$0.00215338
1 2077 兑换 MYR
RM0.00969021
1 2077 兑换 TRY
0.0763157872
1 2077 兑换 JPY
¥0.3354104688
1 2077 兑换 RUB
0.2213889978
1 2077 兑换 INR
0.1864611742
1 2077 兑换 IDR
Rp35.3013058272
1 2077 兑换 PHP
0.1260588652
1 2077 兑换 EGP
￡E.0.1084872844
1 2077 兑换 BRL
R$0.0129418138
1 2077 兑换 CAD
C$0.0030793334
1 2077 兑换 BDT
0.2604728448
1 2077 兑换 NGN
3.348936576
1 2077 兑换 UAH
0.0906142304
1 2077 兑换 VES
Bs0.11628252
1 2077 兑换 PKR
Rs0.5999747356
1 2077 兑换 KZT
1.1369415724
1 2077 兑换 THB
฿0.0744854142
1 2077 兑换 TWD
NT$0.0708892696
1 2077 兑换 CHF
Fr0.0019595758
1 2077 兑换 HKD
HK$0.0167532964
1 2077 兑换 MAD
.د.م0.0216630028