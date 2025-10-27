1DEV（1DEV）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -3.20% 涨跌幅（1D） +37.96% 漲跌幅（7D） +158.07% 漲跌幅（7D） +158.07%

1DEV（1DEV）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，1DEV 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。1DEV 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，1DEV 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.20%，过去 24 小时内变动为 +37.96%，过去 7 天内累计变动为 +158.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

1DEV（1DEV）市场信息

市值 $ 380.53K$ 380.53K $ 380.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 447.68K$ 447.68K $ 447.68K 流通量 849.96M 849.96M 849.96M 总供应量 999,957,587.649776 999,957,587.649776 999,957,587.649776

1DEV 的当前市值为 $ 380.53K, 它过去 24 小时的交易量为 --。1DEV 的流通量为 849.96M，总供应量是 999957587.649776，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 447.68K。