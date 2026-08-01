143 今日价格

143 (143) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.11%。当前 143 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 143。

143 目前市值在 $ 36,079 排名第 #-，流通供应量为 986.20M 143。过去 24 小时内，143 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，143 在过去一小时内波动了 +1.21%，过去7 天内波动了 -2.11%。过去一天，总交易量达到 --。

143（143）市场信息

市值 $ 36.08K$ 36.08K $ 36.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 36.08K$ 36.08K $ 36.08K 流通量 986.20M 986.20M 986.20M 总供应量 986,199,300.0 986,199,300.0 986,199,300.0

143 的当前市值为 $ 36.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。143 的流通量为 986.20M，总供应量是 986199300.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.08K。