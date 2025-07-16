什么是Zero1 Labs？数字资产简介

Zero1 Labs 是一种基于区块链的加密货币，为去中心化人工智能（DEAI）生态系统提供动力。该项目旨在应对日益增长的开放、协作和无需许可的AI基础设施需求，使开发人员和用户能够构建、部署和货币化由AI驱动的去中心化应用程序。该平台的核心使命是普及先进AI工具和资源的访问权限，在确保透明性和安全性的前提下推动创新。通过利用权益证明共识机制，Zero1 Labs 为网络提供了可扩展且节能的基础，允许参与者为其不断扩展的 DEAI Token 生态系统做出贡献并从中受益。

Zero1 Labs 由一群在区块链技术、人工智能和去中心化系统方面有背景经验的专业人士创立。创始成员曾在科技和人工智能领域的领先组织工作，汇聚了分布式计算、密码学和机器学习方面的专业知识。他们的愿景是创建一个能够弥合 AI 创新与去中心化治理之间差距的平台，赋能全球开发者和用户社区。

自成立以来，Zero1 Labs 已经实现了几个关键里程碑。这些包括成功完成其初始开发阶段、推出测试网以吸引早期采用者和开发者，以及分阶段推出主网。该项目还与研究机构和技术提供商建立了战略合作伙伴关系，进一步巩固了其在去中心化 AI 领域的先锋地位。特别是Zero Construct Program (ZCP) 的引入，通过激励 AI 创新和协作加速了生态系统的增长。

Zero1 Labs 生态系统围绕多个互连的产品构建，为 AI 和区块链领域的开发者、研究人员和最终用户提供全面的解决方案。

Zero Construct Program (ZCP): 主要平台/应用

ZCP 是 Zero1 Labs 生态系统中的主要平台，使用户能够构建、测试和部署由 AI 驱动的去中心化应用程序。借助底层区块链基础设施，ZCP 确保所有参与者的数据完整性、透明性和安全性。该平台支持广泛的 AI 模型和工具，无论是新手还是专家开发者都能轻松使用。其强大的架构允许与外部数据源和服务无缝集成，使其成为 DEAI Token 市场中的领先解决方案。

Zero1 Labs 提供一套开发者工具和软件开发套件（SDK），简化了将 AI 功能集成到去中心化应用程序中的过程。这些资源提供标准化接口、文档和支持，实现快速原型设计和部署。通过降低技术门槛，Zero1 Labs 赋能更广泛的社区参与到 DEAI 生态中。

该生态系统包括各种旨在奖励网络参与的激励计划，例如质押、大使计划和社区资助。这些计划促进互动、鼓励知识共享并推动 Zero1 Labs 技术的应用。

这些组件共同创造了一个全面且自我维持的环境，其中 Zero1 Labs 代币（DEAI）作为实用和治理代币，为网络内的所有交互和交易提供动力。

AI 开发的集中化：

当前的 AI 格局被少数大公司主导，导致对 AI 模型的访问受限、成本高昂且可能存在偏见。这种集中化扼杀了创新，并限制了 AI 技术的民主化。

传统的 AI 系统通常像“黑箱”一样运作，用户难以理解决策是如何做出的，或验证数据和模型的完整性。这种缺乏透明性削弱了信任，并限制了其在关键领域的应用。

构建和部署 AI 应用程序通常需要大量资源、技术专长和对专有数据集的访问。这些障碍阻止了许多才华横溢的开发者和研究人员为该领域做出贡献。

Zero1 Labs 如何应对这些挑战：

Zero1 Labs 通过其去中心化、开源的方法解决了这些痛点。通过利用区块链技术，该平台确保了透明且可审计的 AI 开发流程。其激励结构和社区驱动的治理模式降低了准入门槛，使多样化贡献者能够参与进来。使用权益证明共识机制进一步增强了安全性和可扩展性，使 Zero1 Labs 成为下一代 AI 应用的强大解决方案。

Zero1 Labs 数字代币（DEAI）的总发行量（最大供应量）为1,000,000,000 DEAI。这一数字代表智能合约中设定的硬顶，超出此数量不会增发更多代币。

当前供应详情：

流通供应量： 97,559,759.786 DEAI

97,559,759.786 DEAI 总供应量（目前已铸造）： 98,000,000 DEAI

98,000,000 DEAI 最大供应量（硬顶）：1,000,000,000 DEAI

比例分配：

类别 占总供应量的百分比 代币数量（百万） 用途 农民奖励 35.0% 350.0 网络参与与贡献奖励 投资者 21.5% 215.5 早期财务支持者（私募/种子轮销售） 基金会 15.7% 156.8 生态系统成长与发展资金 团队 9.5% 94.4 核心开发者与贡献者 Autonomys Labs 9.0% 90.0 内部研发、战略、运营 测试网 6.9% 68.9 测试网参与、启动 合作伙伴 1.4% 14.3 网络建设和整合 大使 1.0% 10.0 社区布道与推广

总结表：

指标 数量（DEAI） 流通供应量 97,559,759.786 总供应量 98,000,000 最大供应量 1,000,000,000

关键点：

总发行量（最大供应量）： 10亿 DEAI 代币

10亿 DEAI 代币 初始分配后不再增发

分配细节如上所述；代币分配给网络奖励、投资者、基金会、团队、研发、测试网、合作伙伴和大使

在 Zero1 Labs 生态系统中，DEAI 具有多种功能：

网络实用： 用于支付交易费用、访问 AI 服务以及参与去中心化应用程序操作。

用于支付交易费用、访问 AI 服务以及参与去中心化应用程序操作。 激励： 作为网络参与奖励发放，例如质押、提供计算资源或为 AI 模型开发做出贡献。

作为网络参与奖励发放，例如质押、提供计算资源或为 AI 模型开发做出贡献。 治理：赋予持有者提议和投票协议升级、资金分配和生态系统倡议的权利。

在主网启动时，一部分代币进入流通，剩余部分受归属和锁定期安排约束，以确保生态系统的长期稳定性。DEAI 代币的解锁是分阶段进行的，与网络里程碑和社区增长保持一致，防止市场冲击并促进可持续发展。

Zero1 Labs 实施了一种去中心化治理模型，赋予代币持有者参与决策过程的权利。通过链上投票，用户可以影响协议变更、资金提案和战略方向。此外，质押 DEAI 代币允许参与者赚取奖励并获得额外特权，收益率由网络活动和参与率决定。

Zero1 Labs 在去中心化 AI 领域是一种创新解决方案，通过其透明、社区驱动的方法和强大的技术基础解决了关键挑战。凭借其不断发展的生态系统、全面的激励结构和对开放协作的承诺，Zero1 Labs 显示出巨大的潜力，可以改变开发者和用户与 AI 技术互动的方式。