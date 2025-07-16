什么是Zero1 Labs？数字资产简介

Zero1 Labs 是一种基于区块链的加密货币，为去中心化人工智能（DEAI）生态系统提供动力。该项目旨在应对日益增长的开放、协作和无需许可的AI基础设施需求，使开发人员和用户能够构建、部署和货币化由AI驱动的去中心化应用程序。该平台的核心使命是普及先进AI工具和资源的访问权限，在确保透明性和安全性的前提下推动创新。通过利用权益证明共识机制，Zero1 Labs 为网络提供了可扩展且节能的基础，允许参与者为其不断扩展的 DEAI Token 生态系统做出贡献并从中受益。
Zero1 Labs 由一群在区块链技术、人工智能和去中心化系统方面有背景经验的专业人士创立。创始成员曾在科技和人工智能领域的领先组织工作，汇聚了分布式计算、密码学和机器学习方面的专业知识。他们的愿景是创建一个能够弥合 AI 创新与去中心化治理之间差距的平台，赋能全球开发者和用户社区。
自成立以来，Zero1 Labs 已经实现了几个关键里程碑。这些包括成功完成其初始开发阶段、推出测试网以吸引早期采用者和开发者，以及分阶段推出主网。该项目还与研究机构和技术提供商建立了战略合作伙伴关系，进一步巩固了其在去中心化 AI 领域的先锋地位。特别是Zero Construct Program (ZCP) 的引入，通过激励 AI 创新和协作加速了生态系统的增长。
Zero1 Labs 生态系统围绕多个互连的产品构建，为 AI 和区块链领域的开发者、研究人员和最终用户提供全面的解决方案。
这些组件共同创造了一个全面且自我维持的环境，其中 Zero1 Labs 代币（DEAI）作为实用和治理代币，为网络内的所有交互和交易提供动力。
Zero1 Labs 如何应对这些挑战：
Zero1 Labs 通过其去中心化、开源的方法解决了这些痛点。通过利用区块链技术，该平台确保了透明且可审计的 AI 开发流程。其激励结构和社区驱动的治理模式降低了准入门槛，使多样化贡献者能够参与进来。使用权益证明共识机制进一步增强了安全性和可扩展性，使 Zero1 Labs 成为下一代 AI 应用的强大解决方案。
Zero1 Labs 数字代币（DEAI）的总发行量（最大供应量）为1,000,000,000 DEAI。这一数字代表智能合约中设定的硬顶，超出此数量不会增发更多代币。
当前供应详情：
比例分配：
|类别
|占总供应量的百分比
|代币数量（百万）
|用途
|农民奖励
|35.0%
|350.0
|网络参与与贡献奖励
|投资者
|21.5%
|215.5
|早期财务支持者（私募/种子轮销售）
|基金会
|15.7%
|156.8
|生态系统成长与发展资金
|团队
|9.5%
|94.4
|核心开发者与贡献者
|Autonomys Labs
|9.0%
|90.0
|内部研发、战略、运营
|测试网
|6.9%
|68.9
|测试网参与、启动
|合作伙伴
|1.4%
|14.3
|网络建设和整合
|大使
|1.0%
|10.0
|社区布道与推广
总结表：
|指标
|数量（DEAI）
|流通供应量
|97,559,759.786
|总供应量
|98,000,000
|最大供应量
|1,000,000,000
关键点：
在 Zero1 Labs 生态系统中，DEAI 具有多种功能：
在主网启动时，一部分代币进入流通，剩余部分受归属和锁定期安排约束，以确保生态系统的长期稳定性。DEAI 代币的解锁是分阶段进行的，与网络里程碑和社区增长保持一致，防止市场冲击并促进可持续发展。
Zero1 Labs 实施了一种去中心化治理模型，赋予代币持有者参与决策过程的权利。通过链上投票，用户可以影响协议变更、资金提案和战略方向。此外，质押 DEAI 代币允许参与者赚取奖励并获得额外特权，收益率由网络活动和参与率决定。
Zero1 Labs 在去中心化 AI 领域是一种创新解决方案，通过其透明、社区驱动的方法和强大的技术基础解决了关键挑战。凭借其不断发展的生态系统、全面的激励结构和对开放协作的承诺，Zero1 Labs 显示出巨大的潜力，可以改变开发者和用户与 AI 技术互动的方式。
