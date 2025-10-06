TL;DR USDf 是建立在以太坊上的超额抵押合成美元，目前流通量约 18.99 亿枚，市场排名第 202 位。 USDf 支持稳定币和非稳定币资产作为抵押品，通过动态抵押率确保系统安全性。 USDf 采用经典铸币和创新铸币双重机制，满足不同风险偏好用户的需求。 USDf 通过 Delta 中性策略和套利机制维持与美元 1:1 的价格锚定。 用户可通过质押 USDf 获得 sUSDf 收益代币，TL;DR USDf 是建立在以太坊上的超额抵押合成美元，目前流通量约 18.99 亿枚，市场排名第 202 位。 USDf 支持稳定币和非稳定币资产作为抵押品，通过动态抵押率确保系统安全性。 USDf 采用经典铸币和创新铸币双重机制，满足不同风险偏好用户的需求。 USDf 通过 Delta 中性策略和套利机制维持与美元 1:1 的价格锚定。 用户可通过质押 USDf 获得 sUSDf 收益代币，
什么是 USDf？一文读懂 Falcon Finance 稳定币的创新机制

初阶
2025年10月6日MEXC
TL;DR


  • USDf 是建立在以太坊上的超额抵押合成美元，目前流通量约 18.99 亿枚，市场排名第 202 位。
  • USDf 支持稳定币和非稳定币资产作为抵押品，通过动态抵押率确保系统安全性。
  • USDf 采用经典铸币和创新铸币双重机制，满足不同风险偏好用户的需求。
  • USDf 通过 Delta 中性策略和套利机制维持与美元 1:1 的价格锚定。
  • 用户可通过质押 USDf 获得 sUSDf 收益代币，参与多层次的收益计划。

1. 什么是 USDf（Falcon USD）


USDf 是 Falcon Finance 的超额抵押合成美元，用户可以通过存入合格的抵押资产来铸币，这些资产包括稳定币（如 USDT、USDC、DAI）和非稳定币资产（如 BTC、ETH 以及精选的山寨币）。超额抵押框架的设计确保抵押品的价值始终超过所发行的 USDf 价值，从而在各种市场条件下保持其稳定性。

用于铸币 USDf 的抵押品通过中性市场策略进行管理，在保持资产完全支撑的同时，最大限度地减少价格定向波动的影响。这种方法强化了 USDf 作为超额抵押合成美元的实力和可靠性。

注：Falcon Finance 由 DWF Labs 合伙人 Andrei Grachev 领导创立，并获得了 World Liberty Financial 1000 万美元战略投资。

2. USDf 的定位与愿景


Falcon Finance 的 USDf 代表着 DeFi 领域合成资产的新一代发展方向。作为一个超额抵押的合成美元协议，USDf 旨在解决传统稳定币面临的诸多挑战，包括中心化风险、收益率低下以及监管不确定性等问题。

根据 MEXC 平台的最新数据，USDf 目前在加密货币市场排名第 202 位，总供应量和流通供应量均为 1,898,676,740.67 枚。USDf 代币发行在以太坊公链上，在 2025 年 3 月 30 日曾达到 1.024 美元的历史最高价，最低价则出现在 2025 年 7 月 8 日的 0.909 美元。这种相对稳定的价格波动区间证明了其机制设计的有效性。


Falcon Finance 将 USDf 定位为“机构级风险框架”下的合成资产，强调透明性和可持续性。这种定位使其有别于市场上其他稳定币项目，为去中心化金融领域树立了新的标杆。

3. USDf 超额抵押的核心机制


3.1 多元化的抵押品体系


USDf 最大的特色在于其灵活的抵押品接受策略。用户可以使用两大类资产来铸币 USDf：

1）稳定币类抵押品：包括 USDT、USDC、DAI 等主流稳定币。这类资产由于价格稳定，通常可以按照 1:1 的比例铸币USDf，为用户提供了简单直接的入场方式。

2）非稳定币类抵押品：包括 BTC、ETH 以及精选的山寨币。这类资产需要超额抵押，具体的抵押率根据资产的波动性、流动性和市场行为动态调整。例如，ETH 可能需要 150% 的抵押率，而波动性更大的山寨币可能需要 200% 甚至更高的抵押率。

这种多元化的抵押品策略不仅扩大了 USDf 的潜在用户群体，还通过分散化降低了系统性风险。

3.2 动态抵押率调整


Falcon Finance 采用了智能化的风险管理系统，能够根据市场条件实时调整各类资产的抵押率。这个系统会考虑以下因素：
  • 资产的历史波动率和当前市场波动情况
  • 资产的链上和链下流动性深度
  • 整体市场的风险偏好和宏观经济环境
  • 协议内部的风险敞口和资产配置
通过这种动态调整机制，USDf 能够在保证安全性的同时，为用户提供最优的资本效率。

4. USDf 双重铸币机制的创新设计


4.1 经典铸币（Classic Mint）


经典铸币是 USDf 最基础也是最易于理解的铸币方式。这种机制的运作流程如下：

用户选择抵押资产后，系统会根据资产类型自动确定铸币参数。如果使用稳定币，用户可以直接按 1:1 比例获得 USDf；如果使用 BTC、ETH 等波动性资产，则需要提供超额抵押。整个过程通过智能合约自动执行，无需人工干预，确保了公平性和透明度。


经典铸币的优势在于其简单性和可预测性。新手用户可以轻松理解和使用，而经验丰富的用户也能快速完成操作，提高资金使用效率。

4.2 创新铸币（Innovative Mint）


创新铸币允许用户通过存入非稳定币资产来铸造 USDf，同时限制对潜在价格升值的敞口。抵押品将被锁定 3 至 12 个月的固定期限。在铸币时，用户需要设置以下关键参数：期限、资本效率水平、行权价格乘数。这些参数将决定初始铸造的 USDf 数量、清算价格和行权价格。

用户的抵押品在整个锁定期内都会被监控。根据期限内或期限结束时的价格变动，会有三种可能的结果：

1）如果抵押品价格在期限内任何时候跌破清算价格：抵押品将被清算以保护协议的抵押支撑。在这种情况下，用户不再保留对原始抵押品的任何权利。但是用户仍持有最初铸造的 USDf，可以兑换成 USDT 或 USDC 等支持的稳定币。

2）如果抵押品价格在期限结束时保持在清算价格和行权价格之间：用户可以通过归还最初铸造的 USDf 来取回全部抵押资产。这让用户能够重新获得资产，同时在期限内仍能使用 USDf 的流动性。用户将有 72 小时的窗口期（从到期日开始）来取回他们的抵押品。

3）如果抵押品价格上涨并在期限结束时超过行权价格：抵押品将被平仓。用户不再保留对原始资产的任何权利。相反，他们会收到额外的 USDf 支付，计算公式为：（行权价格 × 抵押品数量） - 已铸造的 USDf。这笔额外的 USDf 反映了基于约定行权价水平的抵押品价值，实际上以 USDf 形式为用户锁定了预定的上涨收益。

4.3 区别于 USDT


对比维度
USDT
USDf
发行方
Tether 公司（中心化）
Falcon Finance（去中心化）
发行机制
法币储备 1:1 支撑
超额抵押机制铸造
抵押品类型
美元现金、短期国债等传统金融资产
多种加密资产（稳定币+主流币）
透明度
依赖第三方审计报告，透明度有限
链上可查，透明度高
主要风险
中心化风险、监管风险
智能合约风险、抵押品波动风险
市场地位
市值最大的稳定币，流动性最高
相对较新，排名202位
使用范围
全球加密市场广泛接受
主要在 Falcon Finance 生态内
收益机制
无内生收益，需通过借贷获取
质押可获最高 200% 年化收益
流通量
约 1200 亿美元
约 18.99 亿美元

5. USDf 价格稳定的三重保障


5.1 Delta 中性市场策略


Falcon Finance 通过 Delta 中性和市场中性策略的组合来维持 USDf 的锚定稳定性。当用户存入抵押品后，协议会将这些资产部署到各种中心化和去中心化交易场所，通过对冲操作消除价格变动的影响。

具体来说，如果用户抵押了 1 个 ETH（假设价值 3000 美元），协议可能会在期货市场开设等值的空头头寸。这样，无论 ETH 价格如何波动，抵押品的美元价值都保持稳定，从而保证了 USDf 的价值稳定性。

这种策略在传统金融市场已经被广泛验证，Falcon Finance 将其创新性地应用到了 DeFi 领域，实现了风险的有效隔离。

5.2 跨市场套利机制


当 USDf 在二级市场的交易价格偏离 1 美元时，套利者可以通过以下方式获利：

价格高于 1 美元时：套利者可以通过协议铸造新的 USDf（成本为 1 美元），然后在市场上以高于 1 美元的价格出售，赚取差价。这种套利行为会增加 USDf 的供应量，推动价格回归 1 美元。

价格低于 1 美元时：套利者可以在市场上以低于 1 美元的价格购买 USDf，然后通过协议赎回价值 1 美元的抵押品，同样赚取差价。这种行为会减少 USDf 的流通量，推动价格上涨至 1 美元。

5.3 清算机制保护


在极端市场条件下，如果抵押品价值大幅下跌，协议会启动清算机制。当抵押率低于设定阈值时，清算人可以代为偿还部分或全部债务，并获得相应的抵押品和清算奖励。这种机制确保了即使在黑天鹅事件中，USDf 仍能保持充足的抵押支撑。

6. USDf 的收益生成与分配体系


6.1 sUSDf 收益代币


用户可以将 USDf 质押到协议中，获得 sUSDf（yield-bearing USDf）代币。sUSDf 是一种生息代币，其价值会随着时间推移而增长，反映了底层收益的累积。

sUSDf 的设计采用了rebase 机制，用户持有的代币数量保持不变，但每个代币代表的 USDf 数量会逐渐增加。这种设计简化了税务处理，同时保证了收益的自动复利效果。

6.2 多层次收益策略


Falcon Finance 提供了多个层次的收益策略：

基础收益（Classic Yield）：这是最简单的收益方式，用户只需将 USDf 质押即可获得稳定的年化收益。收益来源包括抵押品的管理收益、协议费用分成等。

增强收益（Boosted Yield）：用户可以选择将sUSDf进行再质押（restaking），参与更高风险但收益更高的策略。这些策略可能包括流动性提供、借贷协议整合等。

定制化策略：高级用户可以根据自己的需求，组合不同的收益策略，实现风险和收益的最优平衡。


7. USDf 的生态系统整合与应用场景


USDf 的设计使其能够无缝集成到更广泛的 DeFi 生态系统中。用户可以：
  • 在去中心化交易所提供 USDf 流动性，赚取交易费用
  • 将 USDf 作为抵押品在借贷协议中借入其他资产
  • 使用 USDf 参与各种 DeFi 协议的治理和激励计划
  • 将 USDf 作为稳定的价值存储和支付媒介
Falcon Finance 还推出了配套的激励计划，如 Falcon Miles 积分系统和 FF 代币空投，进一步增强了用户参与的积极性。

8. USDf 的风险管理


尽管 USDf 在设计上考虑了多重安全机制，用户仍需注意以下风险：

智能合约风险：虽然协议经过审计，但代码漏洞的可能性始终存在。Falcon Finance 建立了保险基金来应对潜在损失，但用户应该根据自己的风险承受能力合理配置资产。

市场风险：在极端市场条件下，即使有清算机制保护，系统仍可能面临压力。用户应该密切关注自己的抵押率，避免被清算。

监管风险：合成资产的监管环境仍在演变中，未来的政策变化可能影响 USDf 的运营。

USDf 通过超额抵押、双重铸币机制和 Delta 中性策略的创新组合，为用户提供了一个既安全又灵活的稳定币解决方案。虽然仍面临各种挑战，但其在机制设计上的创新和对风险管理的重视，使 USDf 有潜力成为 DeFi 领域的重要基础设施。对于寻求稳定收益和资本效率的用户来说，USDf 提供了一个值得关注的选择。随着 DeFi 生态的成熟和机构参与的增加，USDf 有望成为连接传统金融和去中心化金融的重要桥梁。

