什么是SWAN？数字资产简介

SWAN 是一种基于区块链的加密货币，为 Swan Chain 生态系统提供动力，这是一个专注于为人工智能（AI）应用提供云计算基础设施的去中心化平台。SWAN 代币于 2021 年推出，旨在解决传统云计算在 AI 领域的高成本和低效率问题。通过利用 OP 超级链技术，Swan Chain 使用户能够访问去中心化的存储、计算、带宽和支付解决方案，同时确保安全性、可扩展性和成本效益。Swan Chain 平台的独特方法使得闲置计算资源得以变现，从而使全球用户能够更便捷、更经济地进行 AI 开发。
Swan Chain 由一群区块链和 AI 专家于 2021 年创立，他们拥有丰富的去中心化基础设施和分布式计算经验。尽管可用资料中并未披露具体的创始人姓名，但 SWAN 项目的核心愿景是通过区块链技术实现高性能计算资源的民主化，从而变革 AI 行业。团队的使命是解决长期以来限制 AI 创新的可扩展性和成本障碍。
自成立以来，Swan Chain 已经实现了多个关键里程碑，包括主网的发布、OP 超级链技术的集成以及去中心化存储、AI 和零知识证明市场的开发。该项目还推出了 LagrangeDAO，一个旨在简化 AI 模型部署的去中心化自治组织。这些成就使 Swan Chain 成为 Web3 和 AI 交叉领域的先驱，吸引了区块链和 AI 社区的广泛关注。
Swan Chain 生态系统由多个相互连接的产品组成，旨在为 AI 开发者、企业及数据中心运营商提供全面的解决方案：
去中心化云基础设施
Swan Chain 的主要平台提供去中心化的存储、计算和带宽服务。通过整合社区数据中心的闲置计算能力，SWAN 平台可将计算成本降低多达 70%，并使用户能够将其闲置资产变现。这一基础设施已被越来越多寻求可扩展且经济实惠资源的 AI 项目所采用。
AI 和零知识证明市场
SWAN 生态系统包含创新性的市场，在这里用户可以访问和部署 AI 模型，并利用零知识证明来增强隐私和安全性。这些服务允许开发者在一个去中心化的环境中构建、测试和变现 AI 解决方案，从而受益于更低的成本和更高的透明度。
LagrangeDAO 用于 AI 模型部署
LagrangeDAO 是一种去中心化的治理机制，可简化在 Swan Chain 网络上部署和管理 AI 模型的过程。它确保资源的高效分配，并激励社区参与生态系统的增长。
这些组件协同工作，创建了一个综合环境，其中 SWAN 作为实用代币驱动所有交互，从资源支付到治理，推动了一个自给自足且快速发展的生态系统。
AI 和云计算行业面临几个关键挑战，而 SWAN 致力于解决这些问题：
高昂的计算成本
传统云服务提供商对存储和计算收取高额费用，使得许多用户无法负担 AI 开发的成本。这限制了创新，并阻碍了先进 AI 工具的获取。
未充分利用的计算资源
许多数据中心和个人用户拥有闲置的计算能力，导致资源浪费和经济损失。
中心化和缺乏透明度
集中式云平台可能造成单点故障、数据隐私问题以及不透明的定价结构，从而削弱信任和效率。
Swan Chain 通过利用去中心化基础设施和 OP 超级链技术解决了这些痛点。这种方法能够：
通过提供一个去中心化、社区驱动的传统云服务替代方案，Swan Chain 改变了开发者和企业与 AI 基础设施的互动方式。
SWAN 代币的总发行量（最大供应量）为 10 亿 SWAN。这一数字在各大区块浏览器和交易所列表中均一致。
根据最新可用数据，详细的按比例分配（例如分配给团队、投资者、生态系统、社区等）在搜索结果中未提供。资料来源确认以下信息：
在 Swan Chain 生态系统中，SWAN 具有多种功能：
截至目前，SWAN 代币的具体解锁计划和归属期在现有资料中未披露。有关详细时间表，请参阅官方 Swan Chain 网站或未来的白皮书发布。
SWAN 通过 LagrangeDAO 实施去中心化治理模式，允许代币持有者对提案和协议变更进行投票。质押机制可能可用于激励参与并保障 Swan Chain 网络的安全性，但当前数据中未提供具体的年化收益率（APY）和质押细节。
SWAN 在去中心化 AI 基础设施领域是一项创新解决方案，通过其去中心化云平台和 OP 超级链技术解决了关键挑战。凭借不断发展的 Swan Chain 生态系统以及对成本降低、透明度和社区驱动治理的关注，SWAN 展现出了巨大的潜力，能够改变开发者和企业访问与部署 AI 资源的方式。
准备好开始交易 SWAN 了吗？我们的全面指南《SWAN 交易完全手册：从入门到实操交易》将带您了解所需的一切——从 SWAN 基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本分步指南都将在 MEXC 安全平台上为您提供必备知识。立即探索如何最大化您的 SWAN 潜力！
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无
核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg
核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 =
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触