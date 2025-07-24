什么是SWAN？数字资产简介

SWAN 是一种基于区块链的加密货币，为 Swan Chain 生态系统提供动力，这是一个专注于为人工智能（AI）应用提供云计算基础设施的去中心化平台。SWAN 代币于 2021 年推出，旨在解决传统云计算在 AI 领域的高成本和低效率问题。通过利用 OP 超级链技术，Swan Chain 使用户能够访问去中心化的存储、计算、带宽和支付解决方案，同时确保安全性、可扩展性和成本效益。Swan Chain 平台的独特方法使得闲置计算资源得以变现，从而使全球用户能够更便捷、更经济地进行 AI 开发。

Swan Chain 由一群区块链和 AI 专家于 2021 年创立，他们拥有丰富的去中心化基础设施和分布式计算经验。尽管可用资料中并未披露具体的创始人姓名，但 SWAN 项目的核心愿景是通过区块链技术实现高性能计算资源的民主化，从而变革 AI 行业。团队的使命是解决长期以来限制 AI 创新的可扩展性和成本障碍。

自成立以来，Swan Chain 已经实现了多个关键里程碑，包括主网的发布、OP 超级链技术的集成以及去中心化存储、AI 和零知识证明市场的开发。该项目还推出了 LagrangeDAO，一个旨在简化 AI 模型部署的去中心化自治组织。这些成就使 Swan Chain 成为 Web3 和 AI 交叉领域的先驱，吸引了区块链和 AI 社区的广泛关注。

Swan Chain 生态系统由多个相互连接的产品组成，旨在为 AI 开发者、企业及数据中心运营商提供全面的解决方案：

去中心化云基础设施

Swan Chain 的主要平台提供去中心化的存储、计算和带宽服务。通过整合社区数据中心的闲置计算能力，SWAN 平台可将计算成本降低多达 70%，并使用户能够将其闲置资产变现。这一基础设施已被越来越多寻求可扩展且经济实惠资源的 AI 项目所采用。

AI 和零知识证明市场

SWAN 生态系统包含创新性的市场，在这里用户可以访问和部署 AI 模型，并利用零知识证明来增强隐私和安全性。这些服务允许开发者在一个去中心化的环境中构建、测试和变现 AI 解决方案，从而受益于更低的成本和更高的透明度。

LagrangeDAO 用于 AI 模型部署

LagrangeDAO 是一种去中心化的治理机制，可简化在 Swan Chain 网络上部署和管理 AI 模型的过程。它确保资源的高效分配，并激励社区参与生态系统的增长。

这些组件协同工作，创建了一个综合环境，其中 SWAN 作为实用代币驱动所有交互，从资源支付到治理，推动了一个自给自足且快速发展的生态系统。

AI 和云计算行业面临几个关键挑战，而 SWAN 致力于解决这些问题：

高昂的计算成本

传统云服务提供商对存储和计算收取高额费用，使得许多用户无法负担 AI 开发的成本。这限制了创新，并阻碍了先进 AI 工具的获取。

未充分利用的计算资源

许多数据中心和个人用户拥有闲置的计算能力，导致资源浪费和经济损失。

中心化和缺乏透明度

集中式云平台可能造成单点故障、数据隐私问题以及不透明的定价结构，从而削弱信任和效率。

Swan Chain 通过利用去中心化基础设施和 OP 超级链技术解决了这些痛点。这种方法能够：

大幅降低 AI 开发的成本。

通过 SWAN 代币实现闲置计算资产的变现。

通过去中心化提升透明度、安全性和弹性。

通过提供一个去中心化、社区驱动的传统云服务替代方案，Swan Chain 改变了开发者和企业与 AI 基础设施的互动方式。

SWAN 代币的总发行量（最大供应量）为 10 亿 SWAN。这一数字在各大区块浏览器和交易所列表中均一致。

根据最新可用数据，详细的按比例分配（例如分配给团队、投资者、生态系统、社区等）在搜索结果中未提供。资料来源确认以下信息：

总/最大供应量： 10 亿 SWAN。

10 亿 SWAN。 流通供应量： 截至 2024 年 12 月约为 2.628 亿 SWAN。

截至 2024 年 12 月约为 2.628 亿 SWAN。 未提供 分配明细（如团队、基金会、投资者、奖励等）。

SWAN 代币运行在自己的区块链（Swan Chain）上。

该项目专注于利用 OP 超级链技术的去中心化 AI 云基础设施。

未找到官方白皮书或代币经济学分解 。要获取精确的分配图表（例如分配给团队、投资者、生态系统的百分比），您需要查阅官方 Swan Chain 网站或白皮书，虽然引用了但未直接包含在搜索结果中。

。要获取精确的分配图表（例如分配给团队、投资者、生态系统的百分比），您需要查阅官方 Swan Chain 网站或白皮书，虽然引用了但未直接包含在搜索结果中。 其他 SWAN 代币存在于测试网和其他链上，供应量不同（例如 Proxima 链上的 30 亿 SWAN，Citrea 测试网上的 61,720,307 SWAN），但主网 Swan Chain 代币的最大供应量为 10 亿 SWAN。

在 Swan Chain 生态系统中，SWAN 具有多种功能：

资源支付： 用于支付 Swan Chain 上的去中心化存储、计算和带宽。

用于支付 Swan Chain 上的去中心化存储、计算和带宽。 激励措施： 奖励向 SWAN 网络贡献计算资源的数据中心运营商和用户。

奖励向 SWAN 网络贡献计算资源的数据中心运营商和用户。 治理： 使 SWAN 持有者能够通过 LagrangeDAO 参与协议治理。

截至目前，SWAN 代币的具体解锁计划和归属期在现有资料中未披露。有关详细时间表，请参阅官方 Swan Chain 网站或未来的白皮书发布。

SWAN 通过 LagrangeDAO 实施去中心化治理模式，允许代币持有者对提案和协议变更进行投票。质押机制可能可用于激励参与并保障 Swan Chain 网络的安全性，但当前数据中未提供具体的年化收益率（APY）和质押细节。

SWAN 在去中心化 AI 基础设施领域是一项创新解决方案，通过其去中心化云平台和 OP 超级链技术解决了关键挑战。凭借不断发展的 Swan Chain 生态系统以及对成本降低、透明度和社区驱动治理的关注，SWAN 展现出了巨大的潜力，能够改变开发者和企业访问与部署 AI 资源的方式。

