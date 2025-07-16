什么是PIRI？数字资产简介

Pirichain（PIRI）是一种基于区块链的加密货币，为Pirichain去中心化平台提供动力，旨在通过无缝的数据管理与集成能力推动区块链技术的主流采用。PIRI Coin于2023年8月推出，旨在满足数字经济中对安全、可扩展和灵活的数据存储及管理解决方案日益增长的需求。凭借其独特的技术堆栈，Pirichain使用户能够创建智能场景、管理多种资产和数据，并与外部环境（如网络服务和API）集成。这种方式确保了高可靠性、安全性和适应性，使Pirichain成为个人和企业利用区块链进行数据驱动决策和自动化的多功能解决方案。
Pirichain由一群在分布式系统、数据管理和企业IT方面拥有丰富经验的区块链专家和技术人员于2023年创立。创始团队的愿景是创建一个平台，通过利用区块链和智能合约技术的力量来改变各行业数据存储、访问和使用的方式。他们的使命是建立安全、透明且高效的数据生态系统，为用户和组织赋能。
自成立以来，Pirichain Crypto已经达成了几个关键里程碑，包括主网的成功启动、为增强可靠性而推出的领域驱动钱包地址，以及为创建独立智能场景而开发的强大环境。该项目还与技术提供商建立了战略合作伙伴关系，并已在MEXC上市，因其在区块链数据管理方面的创新方法而备受关注。
Pirichain生态系统围绕多个相互连接的产品和功能构建，共同为以数据为中心的用户和企业提供全面的解决方案：
Pirichain主平台：
生态系统的基石，Pirichain平台允许用户安全地存储、检索和管理大量数据。它支持创建独立于资产类型的定制智能场景，使用户能够管理资产、数据和知识，或与外部服务和API集成。该平台以其领域驱动的钱包地址而独树一帜，增强了可靠性和用户体验。
集成服务：
Pirichain通过与外部环境（包括网络服务、物联网设备和AI系统）的无缝集成扩展了其功能。这使企业能够简化运营、提高供应链透明度并促进利益相关者之间的安全数据共享。平台架构支持互操作性，适用于广泛的行业应用。
智能场景引擎：
用户可以创建和执行“智能场景”——即可定制的工作流程或合约——而不受特定资产的限制。这种灵活性允许自动化复杂的业务流程，并在Pirichain网络内开发创新的去中心化应用程序（dApps）。
这些组件共同创造了一个强大、可扩展且用户友好的环境，其中PIRI Token作为实用代币，为从交易费用到治理和质押的所有交互提供动力，从而培育一个自我维持并不断发展的生态系统。
Pirichain解决了区块链和数据管理领域中的几个关键挑战：
数据可扩展性与管理：
传统区块链难以高效存储和管理大量数据，导致成本高昂且可扩展性有限。Pirichain的架构设计用于处理海量数据集，为个人和企业提供安全、经济高效且可扩展的数据存储和检索。
与外部系统的集成：
许多区块链平台孤立运行，难以与现有的IT基础设施、物联网设备或AI系统集成。Pirichain Coin的全集成能力实现了与外部环境的无缝连接，解锁了新的用例并提升了区块链技术对企业价值。
可定制性与灵活性：
现有解决方案通常缺乏创建独立于特定资产的定制工作流或智能合约的灵活性。Pirichain使用户能够根据自身独特需求构建和管理智能场景，在各个行业中支持创新和适应性。
通过利用其先进技术，Pirichain提供了一种全面、高效且安全的解决方案，改变了用户和组织与数据及数字资产互动的方式。
总供应量与分配结构：
数字代币PIRI（Pirichain）的总发行量（总供应量）为3,000,000,000 PIRI。这一数字代表了已创建的最大PIRI代币数量。PIRI Crypto代币的比例分配如下：
|分配类别
|百分比
|数量（PIRI）
|私募
|10%
|300,000,000
|营销
|5%
|150,000,000
|团队
|10%
|300,000,000
|社区
|9%
|270,000,000
|储备资金
|6%
|180,000,000
|公募
|60%
|1,800,000,000
|总计
|100%
|3,000,000,000
代币效用与使用案例：
PIRI Coin是Pirichain生态系统的原生实用代币。它用于支付交易费用、质押、治理（对协议变更和提案投票）以及访问网络内的各种服务和应用程序。代币持有者可以通过质押赚取奖励，并为平台的安全性和稳定性做出贡献。
流通计划与解锁时间表：
在发布时，一部分总供应量进入流通，剩余部分则根据锁定和解锁计划逐步释放，以确保市场稳定和长期增长。截至2023年8月，PIRI Crypto的流通供应量为21,000,000，其余代币将根据项目路线图逐步解锁。
治理与质押机制：
Pirichain实施了去中心化治理模式，允许PIRI代币持有者对关键提案和协议升级进行投票。质押机制使用户能够锁定其代币以换取奖励，收益率由网络参与度及其他因素决定。
Pirichain（PIRI）凭借其先进功能和强大的生态系统，成为区块链领域的创新解决方案，解决了数据管理、集成和可定制性的关键挑战。随着用户基础和企业合作伙伴关系的增长，Pirichain展示了变革个人和组织与数据及数字资产互动方式的巨大潜力。准备开始交易PIRI Coin了吗？我们的综合指南《PIRI交易完整指南：从入门到实战》将引导您了解所需的一切知识——从Pirichain基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本分步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供所需的知识。立即探索如何最大化您的PIRI Crypto潜力！
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让
Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开
白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页