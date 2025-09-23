什么是 Lombard？92天TVL破10亿美元的比特币DeFi革命









1）LBTC 创造历史纪录：仅用 92 天达到 10 亿美元 TVL，成为加密货币历史上增长最快的收益型代币，为 12 条区块链带来超 20 亿美元流动性。

2）强大的安全联盟：由 OKX、Galaxy、DCG 等 14 家顶级数字资产机构组成安全联盟，共同保障用户资产安全。

3）完整的产品生态：构建了包括 DeFi Vaults、DeFi Marketplace、SDK 开发工具等完整产品体系，满足不同用户需求。

4）广泛的生态集成：已有超过 80 个主流 DeFi 协议集成 LBTC，包括 Aave、Morpho、Curve 等头部项目。

5）顶级投资背书：获得 Polychain Capital 领投的 1600 万美元融资，BabylonChain、Franklin Templeton、OKX Ventures 等知名机构参投。









Lombard 是一个专注于构建链上比特币资本市场的创新平台，致力于释放比特币这一重要数字资产的全部潜力。 Lombard 成立于 2024 年，通过推出 LBTC（流动性质押比特币代币），成功开创了比特币与 DeFi 深度融合的新模式。Lombard 让 BTC 能够参与到各种链上金融活动中，产生收益的同时保持流动性。





Lombard 的创始团队由来自 Polychain、Babylon、Argent (Ready)、Coinbase 和 Maple 的 DeFi 专家组成。他们在 DeFi 领域的公司创立、扩展和运营方面都拥有丰富的经验。





2024 年 7 月，Lombard 完成了由 Polychain Capital 领投的 1600 万美元种子轮融资，参与的投资者包括 BabylonChain, Inc.、dao5、Franklin Templeton、Foresight Ventures、HTX Ventures、Mirana Ventures、Mantle EcoFund、Nomad Capital、OKX Ventures 和 Robot Ventures。









比特币作为加密货币的开创者，已经诞生 16 年了。它开启了整个区块链行业的发展，催生了 DeFi、稳定币和代币化等创新。然而一个令人惋惜的现实是，全球价值约 2 万亿美元的比特币大部分都静静地存储在冷钱包中，几乎没有参与到它所开启的链上革命中。Lombard 的使命就是改变这种现状，让比特币参与到链上经济活动中，创造更大的价值。













LBTC 是 Lombard 推出的核心产品，流动性质押比特币代币。用户可以将自己的比特币质押到 Lombard 平台，获得等值的 LBTC 代币。这个过程就像是把黄金存入银行，获得一张可以自由流通使用的存款凭证。





LBTC 的独特之处在于：

保值性 ：1 个 LBTC 始终对应 1 个 BTC 的价值

收益性 ：持有 LBTC 可以获得原生质押收益

流动性 ：LBTC 可以在各种 DeFi 协议中自由使用

安全性：由 14 家顶级数字资产机构组成的安全联盟共同保障













LBTC 创造了加密货币历史上的 多项纪录

仅用 92 天就达到 10 亿美元总锁仓价值（TVL），成为历史上增长最快的收益型代币

为 12 条区块链带来超过 20 亿美元的全新流动性

超过 80% 的 LBTC 活跃在各种 DeFi 协议中

吸引了全球超过 26 万用户参与

这些数字背后，反映的是市场对链上比特币的巨大需求。









BARD 是 Lombard 协议的原生代币，旨在成为比特币链上资本市场的经济协调机制，推动增长、治理协议并提供产品访问权限。





总供应量：10 亿枚

TGE 初始流通：2.25 亿枚

所有代币完全解锁周期：4 年









分配类别 比例 数量（枚） 解锁计划 生态系统 （35%） 第一季 BARD 空投 4% 4,000 万 TGE 和 6 个月后分两次领取 第二季 BARD 空投 1.5% 1,500 万 第二季结束后完全解锁 社区销售 1.5% 1,500 万 TGE 完全解锁 Kaito Yappers 0.16% 160 万 分两季分发 生态激活 9.34% 9,340 万 TGE立即解锁 生态发展 18.5% 18,500 万 24 个月线性解锁 LBF 基金会 （20%） LBF 初始解锁 4.25% 4,250 万 TGE解锁 LBF 后续解锁 15.75% 15,750 万 3 年线性释放 早期投资者 （20%） —— 20% 2 亿 TGE 后 12 个月开始，36 个月线性解锁 核心贡献者 （25%） —— 25% 2.5 亿 TGE 后 12 个月开始，36 个月线性解锁













功能类别 主要作用 具体内容 治理功能 协议决策权 作为 Lombard 治理层的支柱，赋予社区决策权 持有者可参与验证者集合、费用结构、产品路线图等关键决策 通过 LBF 基金会分配生态系统赠款 安全功能 保护跨链转移 持有者可质押 BARD 保护 LBTC 的跨链转移 基于 Chainlink CCIP 和 Symbiotic 基础设施构建 创建随协议采用而扩展的去中心化安全层 生态系统发展 推动网络效应 通过 LBF 基金会资助生态系统赠款、商业合作和研发 加速协议采用和扩展覆盖范围 推动比特币在链上金融核心地位的巩固 协议实用 产品访问权益 提供优先访问权、优惠条款和增强功能 随时间通过治理驱动创新扩展实用性 确保 BARD 在 Lombard 基础设施各层面的核心地位









目前，普通用户可以通过多个渠道购买 BARD 代币，如在 MEXC 直接购买。您可以在 MEXC 进行代币的 现货 合约 交易。





















Lombard 不仅仅是 LBTC，而是构建了一个完整的产品体系，为不同需求的用户提供多样化的选择：









DeFi Vaults 是一个自动化收益管理方案，旨在通过策略性地将 LBTC 存入不同的 DeFi 生态系统中，获得更高的收益。DeFi Vaults 旨在弥合比特币和 DeFi 之间的差距，通过无缝体验提供更高的收益，并消除手动管理仓位的需要。





DeFi Vaults 接受 LBTC、wBTC 和 cbBTC，为用户提供访问各种 DeFi 策略的机会，包括 Aave、Pendle、Uniswap等。目前 DeFi Vaults 总锁仓价值已超过 6 亿美元。













Lombard 构建了一个一站式的 DeFi 市场平台 ，用户可以在这里探索各种借贷、交易比特币的机会。平台已经覆盖 12 条主流区块链，包括以太坊、Arbitrum、Base、BNB Chain 等。在 DeFi 市场中，用户可以：

发现高质量的金库（Vault）和链上策略

按区块链、资产、协议或风险等级进行筛选

即时部署，无需离开平台









存入 BTC 并铸造 LBTC

存入 DeFi：自动部署到金库或集成的协议中

追踪 LBTC 余额、金库仓位和奖励

领取基于 BTC 的奖励和生态系统激励

随时提取回 BTC









通过 Babylon 比特币质押协议，BTC 持有者可以委托质押来保护网络安全并赚取收益。这可以通过两种方式实现：通过 Babylon 的质押直接向最终性提供者（FP）质押，或者通过 Lombard 进行质押。













Lombard 最独特的创新之一是其安全联盟模式。这个联盟由 14 家顶级数字资产机构组成，包括 OKX、Galaxy、DCG、Wintermute、Amber Group、Figment、P2P 等行业巨头。这种模式的优势在于：

分散风险 ：没有单点故障风险

专业运营 ：每个成员都是行业专家

利益一致 ：所有成员共同维护系统安全

透明可查：所有操作都在链上可验证









除了安全联盟，Lombard 还实施了多层安全保障：

智能合约经过多家顶级审计公司审计

实施严格的反洗钱和风险监控措施

提供完整的交易追踪功能

采用先进的密钥管理技术（CubeSigner）













Lombard 的成功离不开整个生态系统的支持。目前，已有超过 80 个主流 DeFi 协议集成了 LBTC，包括：

借贷协议 ：Aave、Morpho、Maple 等

交易协议 ：Pendle、Curve 等

再质押平台 ：EigenLayer、Etherfi 等

主流交易所：OKX、Bybit、MEXC 等

这种广泛的集成意味着 LBTC 持有者有丰富的使用场景，可以根据自己的风险偏好和收益目标，灵活配置资产。













对于普通用户来说，Lombard 提供了一个安全、简单的方式来激活手中的比特币，在保持资产价值的同时获得额外收益。





对于开发者和协议来说，Lombard 提供了快速的比特币流动性接入方案，与 Lombard 合作已成为链和协议获取比特币流动性的最快途径之一。





对于整个行业来说，Lombard 正在做的事情具有里程碑意义，它不仅仅是在构建基础设施，更是在创造流动性飞轮、分发引擎和接入机制，推动整个行业的增长。





比特币作为数字黄金，其价值储存功能已经得到广泛认可，但 Lombard 认为比特币可以做得更多。通过将比特币带入链上世界，Lombard 正在开启一个比特币活跃参与链上经济建设的时代。



