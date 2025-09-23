什么是 Lombard？92天TVL破10亿美元的比特币DeFi革命

TL;DR 1）LBTC 创造历史纪录：仅用 92 天达到 10 亿美元 TVL，成为加密货币历史上增长最快的收益型代币，为 12 条区块链带来超 20 亿美元流动性。 2）强大的安全联盟：由 OKX、Galaxy、DCG 等 14 家顶级数字资产机构组成安全联盟，共同保障用户资产安全。 3）完整的产品生态：构建了包括 DeFi Vaults、DeFi Marketplace、SDK 开发工具等完TL;DR 1）LBTC 创造历史纪录：仅用 92 天达到 10 亿美元 TVL，成为加密货币历史上增长最快的收益型代币，为 12 条区块链带来超 20 亿美元流动性。 2）强大的安全联盟：由 OKX、Galaxy、DCG 等 14 家顶级数字资产机构组成安全联盟，共同保障用户资产安全。 3）完整的产品生态：构建了包括 DeFi Vaults、DeFi Marketplace、SDK 开发工具等完
TL;DR


1）LBTC 创造历史纪录：仅用 92 天达到 10 亿美元 TVL，成为加密货币历史上增长最快的收益型代币，为 12 条区块链带来超 20 亿美元流动性。
2）强大的安全联盟：由 OKX、Galaxy、DCG 等 14 家顶级数字资产机构组成安全联盟，共同保障用户资产安全。
3）完整的产品生态：构建了包括 DeFi Vaults、DeFi Marketplace、SDK 开发工具等完整产品体系，满足不同用户需求。
4）广泛的生态集成：已有超过 80 个主流 DeFi 协议集成 LBTC，包括 Aave、Morpho、Curve 等头部项目。
5）顶级投资背书：获得 Polychain Capital 领投的 1600 万美元融资，BabylonChain、Franklin Templeton、OKX Ventures 等知名机构参投。

1. 什么是 Lombard


Lombard 是一个专注于构建链上比特币资本市场的创新平台，致力于释放比特币这一重要数字资产的全部潜力。Lombard 成立于 2024 年，通过推出 LBTC（流动性质押比特币代币），成功开创了比特币与 DeFi 深度融合的新模式。Lombard 让 BTC 能够参与到各种链上金融活动中，产生收益的同时保持流动性。

Lombard 的创始团队由来自 Polychain、Babylon、Argent (Ready)、Coinbase 和 Maple 的 DeFi 专家组成。他们在 DeFi 领域的公司创立、扩展和运营方面都拥有丰富的经验。

2024 年 7 月，Lombard 完成了由 Polychain Capital 领投的 1600 万美元种子轮融资，参与的投资者包括 BabylonChain, Inc.、dao5、Franklin Templeton、Foresight Ventures、HTX Ventures、Mirana Ventures、Mantle EcoFund、Nomad Capital、OKX Ventures 和 Robot Ventures。

2. 为什么需要 Lombard


比特币作为加密货币的开创者，已经诞生 16 年了。它开启了整个区块链行业的发展，催生了 DeFi、稳定币和代币化等创新。然而一个令人惋惜的现实是，全球价值约 2 万亿美元的比特币大部分都静静地存储在冷钱包中，几乎没有参与到它所开启的链上革命中。Lombard 的使命就是改变这种现状，让比特币参与到链上经济活动中，创造更大的价值。

3. LBTC：让比特币焕发新生


3.1 什么是 LBTC


LBTC 是 Lombard 推出的核心产品，流动性质押比特币代币。用户可以将自己的比特币质押到 Lombard 平台，获得等值的 LBTC 代币。这个过程就像是把黄金存入银行，获得一张可以自由流通使用的存款凭证。

LBTC 的独特之处在于：
  • 保值性：1 个 LBTC 始终对应 1 个 BTC 的价值
  • 收益性：持有 LBTC 可以获得原生质押收益
  • 流动性：LBTC 可以在各种 DeFi 协议中自由使用
  • 安全性：由 14 家顶级数字资产机构组成的安全联盟共同保障


3.2 LBTC 的瞩目成绩


LBTC 创造了加密货币历史上的多项纪录
  • 仅用 92 天就达到 10 亿美元总锁仓价值（TVL），成为历史上增长最快的收益型代币
  • 为 12 条区块链带来超过 20 亿美元的全新流动性
  • 超过 80% 的 LBTC 活跃在各种 DeFi 协议中
  • 吸引了全球超过 26 万用户参与
这些数字背后，反映的是市场对链上比特币的巨大需求。

4. BARD 的代币经济：Lombard 的原生代币


BARD 是 Lombard 协议的原生代币，旨在成为比特币链上资本市场的经济协调机制，推动增长、治理协议并提供产品访问权限。

  • 总供应量：10 亿枚
  • TGE 初始流通：2.25 亿枚
  • 所有代币完全解锁周期：4 年

4.1 BARD 的代币分配和解锁


分配类别
比例
数量（枚）
解锁计划
生态系统 （35%）
第一季 BARD 空投
4%
4,000 万
TGE 和 6 个月后分两次领取
第二季 BARD 空投
1.5%
1,500 万
第二季结束后完全解锁
社区销售
1.5%
1,500 万
TGE 完全解锁
Kaito Yappers
0.16%
160 万
分两季分发
生态激活
9.34%
9,340 万
TGE立即解锁
生态发展
18.5%
18,500 万
24 个月线性解锁
LBF 基金会 （20%）
LBF 初始解锁
4.25%
4,250 万
TGE解锁
LBF 后续解锁
15.75%
15,750 万
3 年线性释放
早期投资者 （20%）
——
20%
2 亿
TGE 后 12 个月开始，36 个月线性解锁
核心贡献者 （25%
——
25%
2.5 亿
TGE 后 12 个月开始，36 个月线性解锁


4.2 BARD 的代币核心功能


功能类别
主要作用
具体内容
治理功能
协议决策权
作为 Lombard 治理层的支柱，赋予社区决策权
持有者可参与验证者集合、费用结构、产品路线图等关键决策
通过 LBF 基金会分配生态系统赠款
安全功能
保护跨链转移
持有者可质押 BARD 保护 LBTC 的跨链转移
基于 Chainlink CCIP 和 Symbiotic 基础设施构建
创建随协议采用而扩展的去中心化安全层
生态系统发展
推动网络效应
通过 LBF 基金会资助生态系统赠款、商业合作和研发
加速协议采用和扩展覆盖范围
推动比特币在链上金融核心地位的巩固
协议实用
产品访问权益
提供优先访问权、优惠条款和增强功能
随时间通过治理驱动创新扩展实用性
确保 BARD 在 Lombard 基础设施各层面的核心地位

4.3 如何购买 BARD 代币


目前，普通用户可以通过多个渠道购买 BARD 代币，如在 MEXC 直接购买。您可以在 MEXC 进行代币的现货合约交易。

目前，MEXC 平台还推出了BARD 狂欢Airdrop+ 活动，完成相关活动任务，赢取对应惊喜奖励。

5. Lombard 的产品生态系统


Lombard 不仅仅是 LBTC，而是构建了一个完整的产品体系，为不同需求的用户提供多样化的选择：

5.1 DeFi Vaults


DeFi Vaults 是一个自动化收益管理方案，旨在通过策略性地将 LBTC 存入不同的 DeFi 生态系统中，获得更高的收益。DeFi Vaults 旨在弥合比特币和 DeFi 之间的差距，通过无缝体验提供更高的收益，并消除手动管理仓位的需要。

DeFi Vaults 接受 LBTC、wBTC 和 cbBTC，为用户提供访问各种 DeFi 策略的机会，包括 Aave、Pendle、Uniswap等。目前 DeFi Vaults 总锁仓价值已超过 6 亿美元。


5.2 DeFi Marketplace


Lombard 构建了一个一站式的 DeFi 市场平台，用户可以在这里探索各种借贷、交易比特币的机会。平台已经覆盖 12 条主流区块链，包括以太坊、Arbitrum、Base、BNB Chain 等。在 DeFi 市场中，用户可以：
  • 发现高质量的金库（Vault）和链上策略
  • 按区块链、资产、协议或风险等级进行筛选
  • 即时部署，无需离开平台

5.3 Lombard SDK


Lombard SDK V3 是官方为开发者提供的工具包，这大大降低了比特币集成的技术门槛，加速了整个生态的发展。Lombard SDK 主要功能包括：
  • 存入 BTC 并铸造 LBTC
  • 存入 DeFi：自动部署到金库或集成的协议中
  • 追踪 LBTC 余额、金库仓位和奖励
  • 领取基于 BTC 的奖励和生态系统激励
  • 随时提取回 BTC

5.4 Bitcoin Staking（与Babylon合作）


通过 Babylon 比特币质押协议，BTC 持有者可以委托质押来保护网络安全并赚取收益。这可以通过两种方式实现：通过 Babylon 的质押直接向最终性提供者（FP）质押，或者通过 Lombard 进行质押。

6. Lombard 的安全保障：机构级的信任基础


6.1 Lombard 的安全联盟


Lombard 最独特的创新之一是其安全联盟模式。这个联盟由 14 家顶级数字资产机构组成，包括 OKX、Galaxy、DCG、Wintermute、Amber Group、Figment、P2P 等行业巨头。这种模式的优势在于：
  • 分散风险：没有单点故障风险
  • 专业运营：每个成员都是行业专家
  • 利益一致：所有成员共同维护系统安全
  • 透明可查：所有操作都在链上可验证

6.2 Lombard 的多重安全措施


除了安全联盟，Lombard 还实施了多层安全保障：
  • 智能合约经过多家顶级审计公司审计
  • 实施严格的反洗钱和风险监控措施
  • 提供完整的交易追踪功能
  • 采用先进的密钥管理技术（CubeSigner）


7. Lombard 的生态系统


Lombard 的成功离不开整个生态系统的支持。目前，已有超过 80 个主流 DeFi 协议集成了 LBTC，包括：
  • 借贷协议：Aave、Morpho、Maple 等
  • 交易协议：Pendle、Curve 等
  • 再质押平台：EigenLayer、Etherfi 等
  • 主流交易所：OKX、Bybit、MEXC 等
这种广泛的集成意味着 LBTC 持有者有丰富的使用场景，可以根据自己的风险偏好和收益目标，灵活配置资产。


8. 为什么选择 Lombard


对于普通用户来说，Lombard 提供了一个安全、简单的方式来激活手中的比特币，在保持资产价值的同时获得额外收益。

对于开发者和协议来说，Lombard 提供了快速的比特币流动性接入方案，与 Lombard 合作已成为链和协议获取比特币流动性的最快途径之一。

对于整个行业来说，Lombard 正在做的事情具有里程碑意义，它不仅仅是在构建基础设施，更是在创造流动性飞轮、分发引擎和接入机制，推动整个行业的增长。

比特币作为数字黄金，其价值储存功能已经得到广泛认可，但 Lombard 认为比特币可以做得更多。通过将比特币带入链上世界，Lombard 正在开启一个比特币活跃参与链上经济建设的时代。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

