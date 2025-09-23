什么是 Kite AI？一文读懂 AI Agent 经济的 3 大核心基础设施

TL;DR 1）Kite AI 是 EVM 兼容的 Layer1 区块链，专门为 AI Agent 和 Agent 互联网构建基础设施。 2）Kite AI 获得 PayPal Ventures 和 General Catalyst 领投的 1800 万美元 A 轮融资，总融资额达 3300 万美元。 3）Kite AI 提供智能体原生身份认证、可编程治理和即时支付三大核心功能。 4）Kite ATL;DR 1）Kite AI 是 EVM 兼容的 Layer1 区块链，专门为 AI Agent 和 Agent 互联网构建基础设施。 2）Kite AI 获得 PayPal Ventures 和 General Catalyst 领投的 1800 万美元 A 轮融资，总融资额达 3300 万美元。 3）Kite AI 提供智能体原生身份认证、可编程治理和即时支付三大核心功能。 4）Kite A
TL;DR


1）Kite AI 是 EVM 兼容的 Layer1 区块链，专门为 AI Agent 和 Agent 互联网构建基础设施。
2）Kite AI 获得 PayPal Ventures 和 General Catalyst 领投的 1800 万美元 A 轮融资，总融资额达 3300 万美元。
3）Kite AI 提供智能体原生身份认证、可编程治理和即时支付三大核心功能。
4）Kite AIR 平台让用户可以发现、构建和交易各类 AI Agent。
5）Kite AI 采用人工智能证明（PoAI）共识机制，gas 费用低于 0.000001 美元。

1. 什么是 Kite AI


Kite AI 正在构建智能体互联网（Agentic Internet）的基础层。这是一个开放、去中心化的网络，使自主智能体能够在具备互操作性和可验证性的环境中运行。通过采用同时激励智能体服务的供给与使用的网络设计，Kite 提供统一的身份、支付和治理轨道，使智能体无需中介即可安全地完成身份验证、交易与协作。通过采用促进生态系统协同的“协议间代币模型”（Protocol to Protocol Token Model），Kite AI 旨在构建垂直整合的人工智能生态系统，为推动真实的商业价值落地和网络的长期可持续发展。

2. Kite AI 的三大核心技术模块


Kite AI 主要解决三大核心挑战：

2.1 智能体原生身份认证系统


在传统互联网中，每个应用都有自己的账号体系，用户需要在不同平台重复注册。对 AI Agent 来说，这种模式更加复杂和低效。Kite 提供了一套基于密码学的身份认证系统，让每个 AI 模型、智能体、数据集和数字服务都拥有独特的、可验证的身份。

这个身份系统具有几个关键特性：
可移植性，智能体可以用同一个身份登录任何应用，就像我们用 Gmail 账号登录各种网站一样。
互操作性，智能体可以与任何服务交互而无需重复注册。
基于信誉的体系，智能体拥有自己的 ID 和声誉记录，同时可以通过可证明的谱系共享其所有者的声誉。

2.2 智能体原生治理机制


Kite 的可编程治理系统允许开发者为智能体设置可编程的权限控制，包括使用约束、支出限制等。比如你可以授权一个购物智能体每月最多消费 500 美元，只能在特定的电商平台购买日用品，并且单笔交易不超过 100 美元。这种授权控制确保了智能体在自主运行时不会超出预设边界。

2.3 智能体原生支付系统


传统的支付系统对于机器间的微支付来说过于复杂和昂贵。Kite 提供了即时的、以稳定币为基础的结算系统，专门优化了机器对机器的微支付场景。系统的 gas 费用低于 0.000001 美元，几乎可以忽略不计，平均区块时间仅为 1 秒，能够支持大规模的智能体交易。

3. Kite AI 的技术架构与生态系统


Kite 采用模块化的架构设计，开发者可以根据需求灵活选择和组合不同组件。架构从底层到应用层包括：

基础层采用 EVM 兼容的基础设施，配合 KiteVM 扩展和人工智能证明（PoAI）共识机制。PoAI 是 Kite 独创的共识算法，专门为 AI 计算需求优化，能够支持复杂 AI 模型的去中心化运行。

平台层提供各种 SDK、API 和可扩展性解决方案，让开发者能够快速构建和部署智能体应用。Kite 还集成了模型上下文协议（MCP），这是一个让 AI 模型能够理解和处理上下文信息的重要工具。

生态系统层包括智能体市场、模块库和各种连接器。目前 Kite 已经拥有超过 100 个功能模块，1780 万个智能体护照，日最高智能体交互量达到 101 万次，累计交互量超过 17 亿次。

4. Kite AIR：智能体经济的应用商店


Kite AIR 是整个生态系统的核心应用，可以理解为智能体世界的 App Store。用户可以在平台上发现各种功能的智能体，从日常购物、订餐、打车到更复杂的金融交易、数据分析等。

对于开发者来说，Kite AIR 提供了完整的开发工具链。从智能合约开发到 dApp 构建，从简单的计数器应用到复杂的投票系统和代币铸造器，平台都提供了详细的教程和示例代码。开发者可以使用熟悉的工具如 Remix 或 Hardhat 来部署智能合约。

5. Kite AI 强大的合作伙伴生态


Kite 的发展得到了业界的广泛认可。2024 年 9 月，公司完成了由 PayPal Ventures 和 General Catalyst 共同领投的 1800 万美元 A 轮融资。团队成员来自加州大学伯克利分校、麻省理工学院、哈佛大学等顶尖学府，以及 Uber、Databricks、Salesforce 等知名科技公司。

在技术合作方面，Kite 与多个项目建立了战略伙伴关系。Pi Squared 为 Kite 提供高性能结算基础设施；Vishwa 在Kite上部署智能体流动性策略；Irys 提供数据层支持；Masa 为社交智能体提供实时数据服务。

6. Kite AI 的实际应用场景


Kite 的应用场景非常广泛。在电商领域，智能体可以自主比价、下单和支付；在 DeFi 领域，智能体可以执行自动化交易策略；在物联网领域，设备间可以直接进行价值交换；在内容创作领域，AI 生成的内容可以直接获得版权保护和收益分配。

随着 AI 技术的快速发展，智能体将在未来经济中扮演越来越重要的角色。Kite 正在构建的不仅是一个区块链平台，更是智能体经济的基础设施。通过解决身份、治理和支付三大核心问题，Kite 为 AI Agent 创造了一个可以自主运行、相互协作的可信环境。

Agent 互联网的时代正在到来，而 Kite 正在为这个新时代铺设最重要的基础设施。从近乎零费用的交易成本，到可编程的治理机制，从密码学身份认证到原生稳定币支付，Kite 正在将科幻般的智能体经济变为现实。

