什么是 Kite AI？一文读懂 AI Agent 经济的 3 大核心基础设施









1）Kite AI 是 EVM 兼容的 Layer1 区块链，专门为 AI Agent 和 Agent 互联网构建基础设施。

2）Kite AI 获得 PayPal Ventures 和 General Catalyst 领投的 1800 万美元 A 轮融资，总融资额达 3300 万美元。

3）Kite AI 提供智能体原生身份认证、可编程治理和即时支付三大核心功能。

4）Kite AIR 平台让用户可以发现、构建和交易各类 AI Agent。

5）Kite AI 采用人工智能证明（PoAI）共识机制，gas 费用低于 0.000001 美元。

















Kite AI 主要解决三大核心挑战：













这个身份系统具有几个关键特性：

可移植性，智能体可以用同一个身份登录任何应用，就像我们用 Gmail 账号登录各种网站一样。

互操作性，智能体可以与任何服务交互而无需重复注册。

基于信誉的体系，智能体拥有自己的 ID 和声誉记录，同时可以通过可证明的谱系共享其所有者的声誉。









Kite 的可编程治理系统允许开发者为智能体设置可编程的权限控制，包括使用约束、支出限制等。比如你可以授权一个购物智能体每月最多消费 500 美元，只能在特定的电商平台购买日用品，并且单笔交易不超过 100 美元。这种授权控制确保了智能体在自主运行时不会超出预设边界。









传统的支付系统对于机器间的微支付来说过于复杂和昂贵。Kite 提供了即时的、以稳定币为基础的结算系统，专门优化了机器对机器的微支付场景。系统的 gas 费用低于 0.000001 美元，几乎可以忽略不计，平均区块时间仅为 1 秒，能够支持大规模的智能体交易。









Kite 采用模块化的架构设计，开发者可以根据需求灵活选择和组合不同组件。架构从底层到应用层包括：





基础层采用 EVM 兼容的基础设施，配合 KiteVM 扩展和人工智能证明（PoAI）共识机制。PoAI 是 Kite 独创的共识算法，专门为 AI 计算需求优化，能够支持复杂 AI 模型的去中心化运行。





平台层提供各种 SDK、API 和可扩展性解决方案，让开发者能够快速构建和部署智能体应用。Kite 还集成了模型上下文协议（MCP），这是一个让 AI 模型能够理解和处理上下文信息的重要工具。





生态系统层包括智能体市场、模块库和各种连接器。目前 Kite 已经拥有超过 100 个功能模块，1780 万个智能体护照，日最高智能体交互量达到 101 万次，累计交互量超过 17 亿次。









Kite AIR 是整个生态系统的核心应用，可以理解为智能体世界的 App Store。用户可以在平台上发现各种功能的智能体，从日常购物、订餐、打车到更复杂的金融交易、数据分析等。





对于开发者来说，Kite AIR 提供了完整的开发工具链。从智能合约开发到 dApp 构建，从简单的计数器应用到复杂的投票系统和代币铸造器，平台都提供了详细的教程和示例代码。开发者可以使用熟悉的工具如 Remix 或 Hardhat 来部署智能合约。









Kite 的发展得到了业界的广泛认可。2024 年 9 月，公司完成了由 PayPal Ventures 和 General Catalyst 共同领投的 1800 万美元 A 轮融资。团队成员来自加州大学伯克利分校、麻省理工学院、哈佛大学等顶尖学府，以及 Uber 、Databricks、Salesforce 等知名科技公司。





在技术合作方面，Kite 与多个项目建立了战略伙伴关系。Pi Squared 为 Kite 提供高性能结算基础设施；Vishwa 在Kite上部署智能体流动性策略；Irys 提供数据层支持；Masa 为社交智能体提供实时数据服务。













随着 AI 技术的快速发展，智能体将在未来经济中扮演越来越重要的角色。Kite 正在构建的不仅是一个区块链平台，更是智能体经济的基础设施。通过解决身份、治理和支付三大核心问题，Kite 为 AI Agent 创造了一个可以自主运行、相互协作的可信环境。





Agent 互联网的时代正在到来，而 Kite 正在为这个新时代铺设最重要的基础设施。从近乎零费用的交易成本，到可编程的治理机制，从密码学身份认证到原生稳定币支付，Kite 正在将科幻般的智能体经济变为现实。



