要点速览： 1）Hana Network 是一个致力于简化多链区块链交互、面向大众用户和开发者的创新平台，支持比特币、以太坊等多链生态。 2）Hana Network 原生代币 HANA 总供应量 10 亿枚，超半数分配给社区,代币分发与解锁机制透明，2025 年完成关键发行轮次。 3）Hana Network 核心产品包含超休闲 DeFi 游戏 Hanafuda、NFT 项目 Capsule S
什么是 Hana Network？加密世界的“TikTok”新入口

2025年9月24日MEXC
要点速览：


1）Hana Network 是一个致力于简化多链区块链交互、面向大众用户和开发者的创新平台，支持比特币、以太坊等多链生态。
2）Hana Network 原生代币 HANA 总供应量 10 亿枚，超半数分配给社区，代币分发与解锁机制透明，2025 年完成关键发行轮次。
3）Hana Network 核心产品包含超休闲 DeFi 游戏 Hanafuda、NFT 项目 Capsule Shop 及安全便捷的资产桥接平台 Hana Gateway。
4）Hana Network 主打有娱乐化金融体验、强社交传播效应、亮眼链上数据和多链流通能力。
5）Hana Network 融资背景强大，获多家知名机构投资，2024-2025 年累计融资超 575 万美元。
6）Hana Network 愿景定位：打造像刷短视频一样简单好玩的区块链资产入口，成为下一代 DeFi 的主流平台与Web4 时代的加密资产门户。

1. 什么是 Hana Network？


Hana Network 由 Kohei Hanasaka 于 2022 年创立，旨在通过弥合复杂底层协议与日常用户需求之间的差距，简化 区块链交互。它利用链抽象来消除与不同区块链交互的复杂性，旨在为比特币、EVM 链、异构 L2 解决方案及其他协议提供统一的体验。这使得用户无需切换网络或处理复杂界面即可无缝交互。

Hana Network 网络的 EVM 兼容性旨在使开发人员能够使用现有工具和应用程序，从而促进任何 EVM 应用程序扩展到 Hana Network。 Hana Network 旨在为加密货币领域的新手开发用户友好的应用程序。这些应用程序具有无需许可的入门功能，旨在简化社交金融、游戏金融、支付和现实世界服务中的体验。


2. Hana Network 的代币经济


HANA 是 Hana Network 的原生代币，总供应量 1,000,000,000 枚。

2.1 HANA 代币的分配比例


分配类别
占比
备注说明
社区
51%
以社区为中心，包含生态增长（30%）、激励（16%）、预售（5%）三部分。
金库
20%
未来用于生态开发、流动性、运营、审计及市场推广等。
团队
19%
分配给团队成员。
投资人
10%
早期支持者。


2.1 HANA 代币的解锁周期


分配类别
占比
解锁/归属期说明
社区
51%
社区部分（51%）内包含生态增长（30%）、激励（16%）、预售（5%）。
生态增长
30%
锁定期 12 个月，12 个月解锁
激励
21%
包含激励和预售部分。100% 解锁。
金库
20%
TGE 最多 25% 上线解锁，其余部分 24 个月内解锁。
团队
19%
锁定期 24 个月，24 个月解锁。
投资人
10%
多年归属期。


2.3 HANA 代币 TGE 信息


Hana Network 团队始终坚持“告别中心化交易所（No more CEX）”的愿景。已经结束的“No more CEX 轮”不仅是一次代币发行，更是与相信这一使命的合作伙伴和社区成员建立长期关系的机会，共同推动更强大的生态系统发展。

No more CEX 轮关键信息如下：
关键销售信息
详情说明
开始日期
2025年3月18日
结束日期
2025年4月1日
销售模式
白名单定价销售
代币单价
$0.04（对应 FDV 为 4000 万美元）
HANA 代币总供应量
1,000,000,000
本轮出售代币数量
50,000,000（占总供应量 5%）
归属期/锁定期
无锁定期，无归属期（TGE 时 100% 解锁）
团队及投资人代币解锁
初始 4 个月内无团队或投资人代币解锁

3. Hana Network 的核心产品


3.1 Hanafuda


Hanafuda 是 Hana Network 推出的首款主网产品，是一款结合资产质押、积分机制和娱乐卡牌玩法的超休闲 DeFi 游戏。用户可通过资产存入（如 USDT/USDC），获得 Hana Points 积分，参与 Hanafuda 游戏，组建战队、赢取特殊门票和奖励。Hanafuda 支持 Google 账号一键注册，极大降低了 Web3 新手的参与门槛。

3.2 Capsule Shop


Capsule Shop 是由店员和艺术家 Chao! 共同创作的 10,000 个 NFT 集合。旨在让每个人都能感受到 80 年代东京的精神。这是一项实验性尝试，旨在与 80 年代的东京文化建立联系，将那个时代的原始能量融入现代世界。

3.3 Hana Gateway


Hana Gateway 旨在通过提供一个无需信任的进出链通道，简化用户对区块链生态系统的访问，确保用户在不遇到隐藏费用或欺诈的情况下，始终掌控自己的资金。其测试网用户已超过 20 万，致力于打造一个安全直观的平台，连接传统金融与区块链技术。

该平台结合了中心化金融与自我托管的优势，支持法币与区块链资产之间的点对点交易，无需依赖中介，从而提升用户隐私。

4. Hana Network 项目特色


1）Web4 超休闲金融（Hypercasual Finance）：强调“轻量、娱乐、社交”，让区块链金融不再只是专业玩家的专利。

2）社交网络效应：依托社交传播和内容裂变，快速实现用户增长和社区活跃。

3）链上数据亮眼：2024 年主网 Phase 1 上线后，Hana Network 创下了 40 万独立地址、4000 万次链上存款的成绩。

4）多链支持：HANA 代币可在以太坊、BSC、Arbitrum 等主流链上流通。

5. Hana Network 团队与融资


创始人Kohei Hanasaka
核心成员Ludens（产品经理）

根据 RootData 数据显示，Hana Network 先后完成两次融资。

2004 年 10 月完成 400 万美元融资，投资方包括 Alliance DAOSushiSwapOrangeDAOpSTAKE FinanceSoma CapitalMorphKelp DAODewhales CapitalHadron FinanceChelsea JiangPaul Taylor

2025 年 4 月完成 175 万美元公募轮融资，估值 4000 万美元。


6. Hana Network 愿景


Hana Network 致力于构建一个安全、去中心化且高效的资产桥梁，让全球用户能够在无需信任的前提下轻松进出区块链世界。Hana Network 的最终目标是让区块链金融像刷短视频一样简单、好玩，成为全球主流用户进入加密世界的首选入口。

Hana Network 代表了下一代 DeFi 的发展方向——去中心化、娱乐化、社交化。通过极简的体验和强大的社交裂变能力，Hana Network 有望成为 Web4 时代最具影响力的加密资产入口和平台。无论你是 DeFi 老手还是小白，都可以在这里轻松开启你的加密之旅。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

