



比特币减半是指比特币区块链中的区块奖励减半事件。这意味著每当比特币区块链生成210,000个区块时，区块奖励将减半一次。这种事件大约每四年发生一次，比特币的第四次减半预计将在2024年4月23日发生，其减半时的区块高度为840,000。





在每次减半后，比特币的区块奖励将减少。从最初的每个区块奖励50个BTC开始，目前的区块奖励是6.25个BTC；2024年的减半事件发生后，区块奖励将减少到3.125个BTC。减半机制将导致比特币的发行速度降低，从而影响比特币的价格。历史上，比特币的减半事件通常与整个加密货币市场的牛市周期密切相关。









比特币的首次减半事件发生在2012年11月28日：这是比特币历史上的一个重要里程碑。该减半周期延续到2016年7月。在这次减半之前，比特币的出售价格为每个比特币12美元。随著减半的到来，比特币的区块奖励从每个区块50BTC减少到25BTC。这次减半带来了市场的一波热潮，比特币的价格涨到225美元。后续更是升至1242美元，总体涨幅超过100倍。





第二次比特币减半事件于2016年7月10日发生：当时比特币区块链上的420,000个区块被开采完成。在这一天，比特币的区块奖励从每个区块的25BTC减少到12.5BTC。令人惊讶的是，在接下来的一年内，比特币的价格迅速从647美元飙升至2973美元，涨幅约为358%。





第三次比特币减半事件发生于2020年5月11日：彼时比特币区块链上的第三组210,000个区块被开采完成。随著这次减半，比特币矿工的奖励再次减半，每个区块的奖励降至6.25 BTC。在减半事件发生后的一年内，比特币的售价从9851美元迅速飙升至65145美元，涨幅约为561%，此后，比特币价格继续冲高，峰值约为69000美元。





对于即将到来的第4次减半，投资者和行业观察者都在密切关注著这一事件，以探寻其可能带来的影响和机遇。截止2024年3月28日，BTC价格已经突破73000 美元。比特币减半是不仅是比特币网络中的一个重要事件影响着比特币的价格和市场表现，还影响著整个加密货币行业的发展方向。









