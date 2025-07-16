1. 什么是ST标签 为了区块链和加密行业的成熟和良性地发展，同时保障用户的利益，MEXC 平台制定了“ST 规则”。针对触发 ST 规则的项目代币，MEXC 将采取添加 ST 警告标签、暂停交易或下架等措施。 2. 平台如何处理被打上ST标签的代币 当项目代币被打上 ST 标签后，需要经过 MEXC 的全面评估，整体流程如下： 2.1 ST标签项目通过评估 如果项目满足至少四个评估标准，并且代币1. 什么是ST标签 为了区块链和加密行业的成熟和良性地发展，同时保障用户的利益，MEXC 平台制定了“ST 规则”。针对触发 ST 规则的项目代币，MEXC 将采取添加 ST 警告标签、暂停交易或下架等措施。 2. 平台如何处理被打上ST标签的代币 当项目代币被打上 ST 标签后，需要经过 MEXC 的全面评估，整体流程如下： 2.1 ST标签项目通过评估 如果项目满足至少四个评估标准，并且代币
新手学院/新手指南/现货/什么是 ST 标签

什么是 ST 标签

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#现货
RWAX
APP$0.000863+8.45%

1. 什么是ST标签


为了区块链和加密行业的成熟和良性地发展，同时保障用户的利益，MEXC 平台制定了“ST 规则”。针对触发 ST 规则的项目代币，MEXC 将采取添加 ST 警告标签、暂停交易或下架等措施。

2. 平台如何处理被打上ST标签的代币


当项目代币被打上 ST 标签后，需要经过 MEXC 的全面评估，整体流程如下：

2.1 ST标签项目通过评估


如果项目满足至少四个评估标准，并且代币的当前价格接近其上线时的初始价格，项目将进入三个日历日的观察期，之后如果项目被评估总体运行良好，ST 标签将被移除。

2.2 ST标签项目未通过评估


如果项目未能满足至少四个评估标准，项目方应在 MEXC 自行决定的合理时间内对项目进行整改。

如果项目能够在整改期内满足至少四个评估标准，它将进入观察期。在此之后，如果项目被评估符合标准且总体运行良好，ST 标签将被移除。

如果该项目在整改期未能满足至少四个评估标准，相关的交易对将被暂停交易并下架。

关于评估标准的详细信息，您可以阅读 ST 规则详细了解。

3. 用户如何处理被打上ST标签的代币


当项目代币被打上 ST 标签后，代表其代币可能会被下架，您无法对该代币进行充值。

如果最终项目未通过 MEXC 的评估被下架，MEXC 将不再支持其相关代币的充值及交易服务，并为您保留 30 天的提币服务。请您即时将该代币提取到个人资产钱包或其他交易所，以免造成任何资产损失。

如果您在代币下架后，依旧将代币充值到 MEXC 平台，平台将会把您充值的资产退回至区块上的原发出地址，该操作将产生部分链上手续费磨损。若该地址不是您的钱包地址，请联系原发出方平台协助入账。

4. 平台哪些页面会展示ST标签


如果某个项目代币被打上了 ST 标签，您可以在 MEXC 平台的现货交易页面以及充提页面查看到 ST 标签。

我们以 Web 端为例进行展示，App 端展示和 Web 端类似。

在现货交易页面，被打上 ST 标签的项目代币会有弹窗提醒，同时在项目代币名称的最右侧有 ST 标签。如下图所示。


在充值页面，您在选择币种时，被打上 ST 标签的项目代币有ST的标签，如下图所示。


同理在提币页面，您在选择币种时，被打上 ST 标签的项目代币同样有ST的标签，如下图所示。


5. 如何查看哪些资产被打上ST标签


您可以定期查看 MEXC 的【公告中心】中的【币种下架】板块，MEXC 每月都会发布相关公告，其中会列出被标记为 ST 的项目名称。请您保持关注，即时获取相关信息。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

账号相关常见问题汇总

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是 MEXC 理财

什么是 MEXC 理财

1. 什么是 MEXC 理财MEXC 理财是 MEXC 推出的帮助用户发现多种持币产品机会的一站式服务平台，涵盖活期理财、定期理财与链上赚币等多种产品，致力于为用户提供多元化的资产增值解决方案。*BTN-前往理财&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/staking*2. MEXC 理财产品类型MEXC 提供多种金融产品供用户选择，当前支持活期理财、定期理财、链上赚币等。

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金