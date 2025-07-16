







为了区块链和加密行业的成熟和良性地发展，同时保障用户的利益，MEXC 平台制定了“ST 规则”。针对触发 ST 规则的项目代币，MEXC 将采取添加 ST 警告标签、暂停交易或下架等措施。









当项目代币被打上 ST 标签后，需要经过 MEXC 的全面评估，整体流程如下：









如果项目满足至少四个评估标准，并且代币的当前价格接近其上线时的初始价格，项目将进入三个日历日的观察期，之后如果项目被评估总体运行良好，ST 标签将被移除。









如果项目未能满足至少四个评估标准，项目方应在 MEXC 自行决定的合理时间内对项目进行整改。





如果项目能够在整改期内满足至少四个评估标准，它将进入观察期。在此之后，如果项目被评估符合标准且总体运行良好，ST 标签将被移除。





如果该项目在整改期未能满足至少四个评估标准，相关的交易对将被暂停交易并下架。













当项目代币被打上 ST 标签后，代表其代币可能会被下架，您无法对该代币进行充值。





如果最终项目未通过 MEXC 的评估被下架，MEXC 将不再支持其相关代币的充值及交易服务，并为您保留 30 天的提币服务。请您即时将该代币提取到个人资产钱包或其他交易所，以免造成任何资产损失。





如果您在代币下架后，依旧将代币充值到 MEXC 平台，平台将会把您充值的资产退回至区块上的原发出地址，该操作将产生部分链上手续费磨损。若该地址不是您的钱包地址，请联系原发出方平台协助入账。









如果某个项目代币被打上了 ST 标签，您可以在 MEXC 平台的现货交易页面以及充提页面查看到 ST 标签。





我们以 Web 端为例进行展示，App 端展示和 Web 端类似。





在现货交易页面，被打上 ST 标签的项目代币会有弹窗提醒，同时在项目代币名称的最右侧有 ST 标签。如下图所示。









在充值页面，您在选择币种时，被打上 ST 标签的项目代币有ST的标签，如下图所示。









同理在提币页面，您在选择币种时，被打上 ST 标签的项目代币同样有ST的标签，如下图所示。













您可以定期查看 MEXC 的【公告中心】中的【币种下架】板块，MEXC 每月都会发布相关公告，其中会列出被标记为 ST 的项目名称。请您保持关注，即时获取相关信息。







