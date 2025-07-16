什么是Memo/Tag？









不管是钱包还是交易所，用户在进行充值/提币时，都需要填写正确的充提地址，但有一部分数字资产，不仅需要填写地址，还需要填写Memo。Memo是保证充值地址唯一性的数字或者字符串，与充值地址成对出现并一一对应，在其他平台也可能被称为标签、Tag、Message或者Payment ID。如果Memo未正确填写，充值/提币将无法正常入账，导致资产损失，请务必认真填写。









这是因为一些特殊币种，平台所有用户使用的地址是相同的，如XRP。因此，为了区分充值到该地址的资产属于哪个用户，平台为每个用户生成了一个Memo，方便进行管理。其次，某些区块链项目方也会要求在进行转账操作时填写Memo。









以下是常见的带有Memo的币种：XRP、XLM、ATOM、CRO、HBAR、EOS、BTS等。









① Memo与充提币地址一一对应，用于确保充提地址的唯一性，若填错或未填入可能导致资产遗失。





②选择充币网路时，其他交易平台或钱包【提币/提现网路】要与MEXC充币的网路保持一致，否则会造成您的资产损失。





③不是所有币种或网路都需要Memo，充提币时需依实际情况操作。如提币无需填写Memo，则需要勾选【无Memo】，如需要填写Memo，则必须同时填写地址和Memo，否则会造成您的资产损失。









以充值XRP币进行举例。









进入充值页面，选择币种 XRP，弹出【Ripple(XRP)充值须知】，勾选【我已知晓上述风险】，点击【确定】。













选择转账网络为XRP，在充值地址中点击【显示地址和Memo】。













生成地址后，将【充值地址】和【Memo/Tag】复制到对应提现平台。

















在 App 的【资产】页面点击【充值】，在搜索框中输入 XRP 找到您要充值的 XRP 代币。





点击【显示地址和Memo】后生成地址。





将【充值地址】和【Memo/Tag】复制到对应提现平台，核对充值【网络】是否一致，确认您选择充值的账户是【现货账户】还是【合约账户】，完成 XRP 资产充值。













以提现XRP币进行举例。









进入提币页面，选择提币至【地址】，填写【地址】-【转账网络】-【Memo/Tag】-【数量】，点击【提交】。

（若您的XRP地址无需Memo，可勾选无Memo，然后继续操作。）













在 App 的【资产】页面点击【提币】，在搜索框中输入 XRP 找到您要提币的 XRP 代币，提币方式选择【链上提币】。





在提币页面，依次输入【提币地址】，选择XRP【提币网络】，输入【Memo/Tag识别码】，输入【提币数量】，确认无误后点击【确认】。（若您的XRP地址无需Memo，可勾选无Memo，然后继续操作。）











