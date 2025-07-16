什么是以太坊现货 ETF





2024 年 5 月 24 日，SEC 首次批准首批在美国上市的 8 支以太坊现货ETF，其中包括贝莱德、富达、灰度、Bitwise、VanEck、Ark Invest、Invesco Galaxy 和富兰克林邓普顿。以太坊现货ETF的通过是加密货币史上又一里程碑事件，进一步扩大了以太坊的市场影响力。









ETF 即交易型开放式指数基金（Exchange Traded Funds），又称交易所交易基金，是一种类似于股票的投资基金，可以在证券交易所进行交易。





ETF 通过实物担保的形式将特定资产证券化，投资者仅需购买该机构所发行的基金份额，即可间接持有相应投资标的的敞口。





以太坊 ETF 指的是持有将以太币作为标的资产的交易所基金。当用户在购买以太坊现货 ETF 时，本质上是在购买以太币，但是实际上用户并不持有以太币。









2.1 降低投资门槛：不需要学习和掌握钱包使用等加密技能，熟悉的传统金融产品买卖方式，降低投资者参与进入门槛。





2.2 监管合规：以太坊现货 ETF 是在传统证券交易所进行交易，受到相关机构监管运作。对于投资者来说受到监管的市场能够提供更多信心和保障。





2.3 成本更低：通常购买以太坊现货 ETF 比直接购买 ETH 成本更低，这对注重成本的投资用户具有吸引力。





2.4 减少钱包被盗风险：用户购买以太坊现货 ETF 并不是真实持有以太币，在赚取由于以太币价格波动产生的收益同时，免于数字钱包丢失被盗的风险。









以太坊现货 ETF 和期货 ETF 最大的差异在于投资标的。





以太坊现货 ETF 是直接持有以太币作为标的资产的交易所交易基金，以太坊现货 ETF 表现与持有的以太币实施价值关联。当投资者购买以太坊现货 ETF 时，本质上是在购买以太币，但是并不持有以太币。





以太坊期货 ETF 是不直接持有以太币的交易所交易基金，它投资于以太币的期货合约，是一种未来的协议，价值受到合约市场波动影响。









Grayscale、ARK Invest & 21Shares、Black Rock、VanEck、Invesco & Galaxy、Hashdex 等 6 家机构先后提交了对以太坊现货 ETF 的申请。





2024 年 3 月 5 日，SEC 推迟对 BlackRock 以太坊现货 ETF 申请做出决议。根据时间显示，SEC 将会在 5 月底对这些以太坊现货 ETF 的申请作出回应。





2024 年 5 月 24 日，SEC 首次批准首批在美国上市的以太坊现货 ETF。









很多人认为 2024 年对于以太坊来说或许是至关重要的一年。从内部来说，坎昆升级为以太坊扩容和生态的进一步繁荣打通了阻碍。从外部来说，以太坊现货 ETF 的通过，将会带动更多传统市场的资金入场，进一步扩大自身的影响力，同时纳入监管体系下的以太坊在合规层面有了进一步的保障。





以太坊现货ETF的通过是加密货币史上又一里程碑事件，进一步扩大了以太坊的市场影响力。而对于以太坊的价格，多久能够突破达到新高则需要留给时间去检验。



