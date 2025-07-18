Electroneum的起源与演变

Electroneum 是一个兼容Layer 1 EVM的区块链，于2017年推出，为Electroneum生态系统提供动力。其核心设计旨在解决数字支付和社交媒体领域中的可扩展性和可访问性问题。与传统支付系统不同，Electroneum利用IBFT（伊斯坦布尔拜占庭容错）共识机制，为全球用户打造了一个更高效、安全且节能的系统，特别注重为ETN代币持有者实现快速、低成本的交易和智能合约功能。
Electroneum背后的远见者
Electroneum由英国企业家Richard Ells于2017年创立，他拥有数字营销和技术背景。Ells发现了全球无银行账户和银行服务不足人群面临的金融排斥以及缺乏可访问的数字支付解决方案的问题，从而促成了ETN代币的诞生。
初始概念与发展
Electroneum白皮书中详细描述了初始概念，提出了一种以移动端为主的加密货币，专为大众采用而设计，特别是在发展中地区，ETN可以作为传统银行业的数字替代品。
早期挑战与突破
早期挑战包括构建一个能够支持数百万Electroneum用户的区块链，实现快速、低费用的交易并确保合规性。团队通过开发专有区块链，并随后过渡到兼容EVM的Layer 1网络，克服了这些障碍，增强了ETN生态系统的可扩展性和互操作性。
关键团队成员及其专业领域
Richard Ells组建了一支在区块链开发、网络安全和移动技术方面具有专业知识的团队，其中包括来自他之前科技行业创业项目的关键人物，共同支持Electroneum的愿景。
发布前开发阶段
Electroneum的旅程始于2017年初发布的白皮书和社区建设，为ETN代币奠定了基础。
主要里程碑与成就
该项目在2017年底通过公开ETN代币销售实现了重要里程碑，随后推出了其专有区块链。在随后几年中，Electroneum过渡到兼容EVM的Layer 1网络，启用了智能合约，并进一步降低了ETN转账的交易费用。
融资轮次与知名投资者
初始资金通过公开ICO筹集，吸引了对Electroneum项目感兴趣的投资者广泛关注和参与。
公开发布与市场初期反应
Electroneum于2017年11月公开亮相，因其移动端挖矿应用和对现实世界实用性的关注而迅速获得关注。ETN代币在2017年11月2日达到历史最高价0.2362美元，反映了市场对其的强烈信心。
原始协议设计与架构
Electroneum最初推出时是一个专有区块链，专注于移动端可访问性和ETN用户的低交易成本。
技术升级与协议改进
该网络已经演变为一个兼容Layer 1 EVM的区块链，交易速度仅需5秒，即时确认，并且在行业中提供极低的智能合约费用，适用于ETN代币交易。
新技术的整合
采用IBFT共识机制并支持已知验证者，包括大学和Web3基础设施公司，使Electroneum网络更加安全和节能。
显著的技术合作伙伴关系与协作
Electroneum的验证者网络包括与学术机构和Web3基础设施组织的合作，进一步增强了ETN代币持有者的可信度和技术稳健性。
即将推出的功能与开发计划
Electroneum专注于扩展其智能合约功能，并与额外的Web3技术集成，以支持更广泛的去中心化应用，利用ETN代币。
长期战略愿景
该项目的目标是通过ETN代币提供可访问的数字支付解决方案，促进金融包容性，特别是在新兴市场中实现主流采用。
潜在市场扩展
计划包括扩展到新的地区和领域，利用其快速、低成本的区块链服务于社交媒体、汇款和由Electroneum网络支持的数字商务。
技术整合计划
未来的更新将专注于增强与其他区块链的互操作性，并整合高级隐私功能，使Electroneum和ETN代币成为可访问、安全数字支付领域的领导者。
从应对金融排斥挑战到成为服务于数百万用户的可扩展、兼容EVM的区块链，Electroneum的演变展示了其创始人的创新愿景。要充满信心地开始交易Electroneum（ETN），请查看我们的“Electroneum交易完整指南”，获取必要的基础知识、分步流程和风险管理策略。准备将您的知识付诸实践了吗？立即探索我们的综合指南，开启在MEXC安全交易平台上的Electroneum ETN代币交易之旅。
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让
Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开
白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页