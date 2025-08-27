MEXC AI 工具使用常见问题









目前 AI 榜单、AI 快讯和 MEXC-AI 均免费开放。如果未来推出进阶版本，将会提前通过公告与邮件等方式告知收费模式。









有。系统会根据您的 KYC 级别与近 30 日交易额动态分配每日 AI 会话额度，您的交易额越高、认证等级越高，可用次数就越多。达到上限后额度将在次日自动重置。









目前已覆盖 50+ 种语言，包括英文、中文、越南语、印尼语、西班牙语等主流语种，后续将持续开放更多语种支持。









目前暂无专属手续费或价格优惠。AI 推荐仅基于大数据与实时资讯提供交易参考，并不代表平台促销。









请注意，AI 提供的信息仅供参考，不构成任何投资承诺或保证。所有交易决策仍由用户自行判断并承担相关风险。









AI 结合行情与资讯提供智能分析，但不保证盈利。请结合个人风险偏好审慎决策。









不会。AI 仅调用匿名化的市场与行情数据，不采集、存储或分享任何个人账户信息。









我们非常重视内容的准确性与透明度，所有 AI 推荐均基于以下严格的数据筛选机制。实时抓取交易所官方数据、主流链上分析平台、权威财经媒体等可信信源。结合社区讨论热度（经反垃圾过滤）及历史回测验证。综合而来给到用户信息参考。









是的。AI 快讯依托第三方权威数据源与公开网络动态，几乎同步社交媒体实现实时推送。









榜单基于后台实时计算模型，数据随市场变动即时刷新。









系统综合价格走势、交易量、持仓变化、链上数据、新闻热度等多维度指标，对币种进行量化评分后生成榜单。









在 Web 端现货交易页，点击 K 线图上方展示的 AI 问答提示，即可进入 AI Bot 对话界面，获取该币种涨跌逻辑与客观分析。













请先尝试刷新页面或重新连接网络；如仍无法恢复，可稍后再试，或联系在线客服协助处理。









请先将 MEXC App 升级至 v6.19.0 或更高版本，并在更新后重新启动 App。若仍未显示，请前往【设置】-【关于我们】中确认版本号，或尝试清除缓存后再登录。