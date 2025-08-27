1. 使用 AI 工具需要付费吗？ 目前 AI 榜单、AI 快讯和 MEXC-AI 均免费开放。如果未来推出进阶版本，将会提前通过公告与邮件等方式告知收费模式。 2. AI 交互有没有次数或速率限制？ 有。系统会根据您的 KYC 级别与近 30 日交易额动态分配每日 AI 会话额度，您的交易额越高、认证等级越高，可用次数就越多。达到上限后额度将在次日自动重置。 3. AI 支持哪些语言？ 目前已覆1. 使用 AI 工具需要付费吗？ 目前 AI 榜单、AI 快讯和 MEXC-AI 均免费开放。如果未来推出进阶版本，将会提前通过公告与邮件等方式告知收费模式。 2. AI 交互有没有次数或速率限制？ 有。系统会根据您的 KYC 级别与近 30 日交易额动态分配每日 AI 会话额度，您的交易额越高、认证等级越高，可用次数就越多。达到上限后额度将在次日自动重置。 3. AI 支持哪些语言？ 目前已覆
新手学院/新手指南/现货/MEXC AI 工具使用常见问题

MEXC AI 工具使用常见问题

1. 使用 AI 工具需要付费吗？


目前 AI 榜单、AI 快讯和 MEXC-AI 均免费开放。如果未来推出进阶版本，将会提前通过公告与邮件等方式告知收费模式。

2. AI 交互有没有次数或速率限制？


有。系统会根据您的 KYC 级别与近 30 日交易额动态分配每日 AI 会话额度，您的交易额越高、认证等级越高，可用次数就越多。达到上限后额度将在次日自动重置。

3. AI 支持哪些语言？


目前已覆盖 50+ 种语言，包括英文、中文、越南语、印尼语、西班牙语等主流语种，后续将持续开放更多语种支持。

4. 购买 AI 推荐的币种是否有相应优惠？


目前暂无专属手续费或价格优惠。AI 推荐仅基于大数据与实时资讯提供交易参考，并不代表平台促销。

5. 用户根据 AI 提供的信息导致交易亏损，平台是否负责？


请注意，AI 提供的信息仅供参考，不构成任何投资承诺或保证。所有交易决策仍由用户自行判断并承担相关风险。

6. AI 推荐是否保证收益？


AI 结合行情与资讯提供智能分析，但不保证盈利。请结合个人风险偏好审慎决策。

7. 使用 AI 是否会泄漏用户的账户隐私？


不会。AI 仅调用匿名化的市场与行情数据，不采集、存储或分享任何个人账户信息。

8. AI 推荐的内容数据/信息依据是什么？


我们非常重视内容的准确性与透明度，所有 AI 推荐均基于以下严格的数据筛选机制。实时抓取交易所官方数据、主流链上分析平台、权威财经媒体等可信信源。结合社区讨论热度（经反垃圾过滤）及历史回测验证。综合而来给到用户信息参考。

9. AI 快讯的动态更新频率与社媒一致吗？


是的。AI 快讯依托第三方权威数据源与公开网络动态，几乎同步社交媒体实现实时推送。

10. AI 榜单数据更新频率是多久？


榜单基于后台实时计算模型，数据随市场变动即时刷新。

11. AI 榜单推荐币种的依据是什么？


系统综合价格走势、交易量、持仓变化、链上数据、新闻热度等多维度指标，对币种进行量化评分后生成榜单。

12. 如何查看币种涨跌（AI 问涨跌）原因？


在 Web 端现货交易页，点击 K 线图上方展示的 AI 问答提示，即可进入 AI Bot 对话界面，获取该币种涨跌逻辑与客观分析。


13. 遇到 AI 功能异常怎么办？


请先尝试刷新页面或重新连接网络；如仍无法恢复，可稍后再试，或联系在线客服协助处理。

14. 为什么我找不到 AI 功能界面？


请先将 MEXC App 升级至 v6.19.0 或更高版本，并在更新后重新启动 App。若仍未显示，请前往【设置】-【关于我们】中确认版本号，或尝试清除缓存后再登录。

15. 如何取消 AI 快讯推送？


如需取消 AI 快讯推送，请您在 AI 快讯页面点击【已订阅】按钮即可取消，取消后您将不再收到推送卡片。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

