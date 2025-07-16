Mantle Network（以下简称 Mantle）是一种构建在以太坊之上的模块化 Layer 2 Rollups 解决方案，兼具 EVM 兼容性、高可扩展性和低交易费用，同时继承了以太坊主网的安全性。 Mantle 采用了先进的分层架构，将复杂的计算和存储任务分散到多个节点上，从而实现了高效的数据处理和交易验证。同时，Mantle 还注重保护用户的数据安全和隐私，通过一系列加密技术和风险管理措Mantle Network（以下简称 Mantle）是一种构建在以太坊之上的模块化 Layer 2 Rollups 解决方案，兼具 EVM 兼容性、高可扩展性和低交易费用，同时继承了以太坊主网的安全性。 Mantle 采用了先进的分层架构，将复杂的计算和存储任务分散到多个节点上，从而实现了高效的数据处理和交易验证。同时，Mantle 还注重保护用户的数据安全和隐私，通过一系列加密技术和风险管理措
Mantle Network：构建以太坊Layer 2生态，引领链上金融

2025年7月16日
Mantle Network（以下简称 Mantle）是一种构建在以太坊之上的模块化 Layer 2 Rollups 解决方案，兼具 EVM 兼容性、高可扩展性和低交易费用，同时继承了以太坊主网的安全性。

Mantle 采用了先进的分层架构，将复杂的计算和存储任务分散到多个节点上，从而实现了高效的数据处理和交易验证。同时，Mantle 还注重保护用户的数据安全和隐私，通过一系列加密技术和风险管理措施，确保网络的安全稳定运行。

1.Mantle 的主要特點


Rollup 架构：利用以太坊验证器和共识协议，显著降低 gas 费用、减少延迟并提高吞吐量。用户可根据需求自定义交易确认要求，以最少的安全设定提供近乎即时的确认延迟。

模块化架构：将交易执行、共识、结算和存储等功能分离成独立模块，形成模块化链。包括 Mantle 开发的用于交易执行并与 EVM 兼容的执行层、在以太坊上完成的共识层和结算层，以及由 EigenDA 技术支持的外部数据可用性（DA）组件。

以太坊保障：L2 状态转换由以太坊验证者验证，并经历与 L1 交易相同的共识和结算流程。

模块化数据可用性：采用独立的 DA 模块，如 EigenDA 技术，相较于 L1 链上，潜在成本节省超过 90%。

2.Mantle v2 Everest 的新特性


经过 Mantle Tectonic 一年多来的稳定运行，Mantle 推出了 Everest 升级版，标志着 Mantle 网络实现了重大飞跃。此次升级不仅巩固了现有的基础设施，还为即将到来的以太坊Pectra升级做好了充分准备，确保了与 Mantle 网络的无缝兼容。作为 Everest 升级的核心亮点之一，EigenDA 的正式上线将为网络带来革命性的数据可用性解决方案，显著提升数据管理效率和安全性。

Mantle 与 EigenDA 一直保持着深度合作。在 EigenDA 主网启动之前，Mantle 采用了由 EigenDA 技术支持的 Mantle DA（第三方数据可用性层）作为其数据可用性层。

作为以太坊的Layer 2解决方案，Mantle 启动了针对 Pectra 升级变化的适配工作。这包括了对 EIP-7685 中引入的RequestsHash 新字段（位于区块头部中）的适配，以及对 EIP-7702 中引入的新交易类型（SetCodeTx）的支持。这些工作确保了Mantle网络能够无缝对接以太坊的 Pectra 升级，为用户提供持续稳定的服务。

3.代币经济学


3.1MNT 代币的基本信息


Mantle 采用可持续的代币经济模型，MNT 代币是 Mantle 生态系统的原生货币。MNT 的总供应量为 6,219,316,768。代币的发行计划旨在保障其长期可持续性，通过多年间分阶段逐步解锁的方式来实现这一目标。




3.2MNT 代币的主要用途


Gas 费支付：MNT 作为 Mantle 生态系统的原生代币，用户需使用 MNT 支付 L2 交易费用。

治理投票：MNT 代币持有者可以参与社区治理，对提案进行投票，包括协议升级、资金分配等。

生态激励：Mantle 设立 EcoFund（生态基金），用于资助早期项目和推动生态增长。持有 MNT 的用户可享受部分收益分配。

4.如何在 MEXC 购买 MNT 代币


在 Mantle 生态的蓬勃兴起中，与全球顶尖交易平台 MEXC 的携手合作，无疑为其注入了强劲的发展动力。MEXC，以其低手续费、超高速交易、广泛的资产覆盖以及卓越的流动性，赢得了全球投资者的广泛信赖。同时，MEXC 对新兴项目的敏锐洞察与深度扶持，使其成为孕育优质项目的沃土。

目前，MEXC 平台已首发上线 MNT 代币的现货合约交易，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

1）打开并登录 MEXC App 或官网网站
2）在搜索框中搜索 MNT 代币名称，选择 MNT 的现货合约交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

