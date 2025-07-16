Mantle Network：构建以太坊Layer 2生态，引领链上金融

Mantle Network（以下简称 Mantle）是一种构建在以太坊之上的模块化 Layer 2 Rollups 解决方案，兼具 EVM 兼容性、高可扩展性和低交易费用，同时继承了以太坊主网的安全性。





Mantle 采用了先进的分层架构，将复杂的计算和存储任务分散到多个节点上，从而实现了高效的数据处理和交易验证。同时，Mantle 还注重保护用户的数据安全和隐私，通过一系列加密技术和风险管理措施，确保网络的安全稳定运行。









Rollup 架构：利用以太坊验证器和共识协议，显著降低 gas 费用、减少延迟并提高吞吐量。用户可根据需求自定义交易确认要求，以最少的安全设定提供近乎即时的确认延迟。





模块化架构：将交易执行、共识、结算和存储等功能分离成独立模块，形成模块化链。包括 Mantle 开发的用于交易执行并与 EVM 兼容的执行层、在以太坊上完成的共识层和结算层，以及由 EigenDA 技术支持的外部数据可用性（DA）组件。





以太坊保障：L2 状态转换由以太坊验证者验证，并经历与 L1 交易相同的共识和结算流程。





模块化数据可用性：采用独立的 DA 模块，如 EigenDA 技术，相较于 L1 链上，潜在成本节省超过 90%。









经过 Mantle Tectonic 一年多来的稳定运行，Mantle 推出了 Everest 升级版，标志着 Mantle 网络实现了重大飞跃。此次升级不仅巩固了现有的基础设施，还为即将到来的以太坊Pectra升级做好了充分准备，确保了与 Mantle 网络的无缝兼容。作为 Everest 升级的核心亮点之一，EigenDA 的正式上线将为网络带来革命性的数据可用性解决方案，显著提升数据管理效率和安全性。





Mantle 与 EigenDA 一直保持着深度合作。在 EigenDA 主网启动之前，Mantle 采用了由 EigenDA 技术支持的 Mantle DA（第三方数据可用性层）作为其数据可用性层。





作为以太坊的Layer 2解决方案，Mantle 启动了针对 Pectra 升级变化的适配工作。这包括了对 EIP-7685 中引入的RequestsHash 新字段（位于区块头部中）的适配，以及对 EIP-7702 中引入的新交易类型（SetCodeTx）的支持。这些工作确保了Mantle网络能够无缝对接以太坊的 Pectra 升级，为用户提供持续稳定的服务。













Mantle 采用可持续的代币经济模型，MNT 代币是 Mantle 生态系统的原生货币。MNT 的总供应量为 6,219,316,768。代币的发行计划旨在保障其长期可持续性，通过多年间分阶段逐步解锁的方式来实现这一目标。

















Gas 费支付：MNT 作为 Mantle 生态系统的原生代币，用户需使用 MNT 支付 L2 交易费用。





治理投票：MNT 代币持有者可以参与社区治理，对提案进行投票，包括协议升级、资金分配等。





生态激励：Mantle 设立 EcoFund（生态基金），用于资助早期项目和推动生态增长。持有 MNT 的用户可享受部分收益分配。









