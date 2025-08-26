什么是 Bitlayer（BTR）？新一代比特币Layer2解决方案指南





随着比特币成为最安全、最去中心化的区块链网络后，其在可扩展性与可编程性方面的局限性日益突出。比特币主网虽然在安全性和去中心化上树立了行业标杆，但也因此牺牲了交易吞吐量和成本效率，导致交易速度低、手续费高。比特币原生不支持智能合约，难以承载日益丰富的去中心化应用。此外，比特币与其他区块链之间缺乏原生的去中心化跨链桥，限制了生态的进一步拓展。





面对这些挑战，Layer 2 方案应运而生。它们不仅需要继承比特币的安全性，还需要实现去中心化的 BTC 资产跨链、图灵完备的智能合约能力，以及大幅提升网络吞吐量。Bitlayer 正是在这一背景下诞生，致力于突破比特币生态的技术瓶颈，同时坚守比特币的核心原则。作为比特币扩容和智能化的前沿力量，Bitlayer 正为比特币生态注入新的活力与无限可能。









Bitlayer 是首个基于 BitVM 的比特币安全等效的 Layer 2，致力于成为比特币的计算层。Bitlayer 旨在为比特币引入扩展性，同时继承其安全性，为用户提供高吞吐量、低成本的交易体验。





Bitlayer 采用 PoS（权益证明）机制，在兼容 EVM 的同时，允许开发者部署和运行 DeFi、NFT、GameFi 等多样化的 DApp，极大丰富比特币生态。其设计理念是利用比特币作为基础安全层，通过 Layer2 解决方案提升吞吐量，实现更低的交易成本和更高的可用性。









BTR 是 Bitlayer 生态系统的原生代币，主要用于生态激励和治理。其总发行量为 10 亿枚。









生态激励：BTR 被用于奖励 Bitlayer 生态系统中的活跃参与者，激励开发者、用户和合作伙伴共同推动生态发展。





生态治理：持有 BTR 的用户可参与 Bitlayer 生态的治理决策，包括提案投票、参数调整等，确保社区的去中心化和自治性。









以太坊：截止内容撰写时，还未公布。









BTR 代币价格将主要受到市场供需、加密市场行情、Bitlayer 生态发展、项目合作与落地应用等多方面因素影响。作为新兴的比特币扩展协议，Bitlayer 的技术创新和生态增长有可能为 BTR 增添价值支撑。然而，加密资产价格波动极大，未来价格难以准确预测。投资者应密切关注 Bitlayer 的技术进展、生态建设和行业动态，结合主流行情平台（如 MEXC）的数据，理性评估投资风险，切勿盲目跟风。









除 Bitlayer 未披露的融资信息外，公开对外融资共包含三次，分别是种子轮、A 轮和 A+轮。





2024 年 3 月 27 日，Bitlayer 宣布完成由 Framework Ventures、ABCDE 联合领投的 500 万美元种子轮融资，其他参投机构包括 StarkWare、OKX Ventures、Alliance DAO、UTXO Management、Asymmetric Capital、Kenetic Capital、Pivot Global、Web3Port、Mindfulness Capital、C6E Capital、PAKA、Comma3 Capital 和 Kronos Ventures等数十家机构，以及著名比特币 OG&KOL Dan Held、Messari CEO Ryan Selkis 和联创 Dan McArdle 等顶级 Web3 创业者、天使投资人。





2024 年 7 月 23 日，Bitlayer 以 3 亿美元估值完成 1100 万美元 A 轮融资，顶级机构 Franklin Templeton 和 ABCDE Capital 联合领投，此外，包括 Stake Capital Group、WAGMI Ventures、Skyland Ventures、Flow Traders、GSR Ventures、FalconX、Metalpha、280 Capital、Presto Labs 和 Caladan 等机构，以及 BRC20 创始人 DOMO、FactBlock KBW 联合创始人 Brian Kang 等也参与了本轮融资。





2024 年 10 月 8 日，Bitlayer 以 3 亿美元估值完成 900 万美元 A+轮融资，本轮融资由 Polychain Capital 领投，Franklin Templeton 联合领投，SCB Limited、Selini Capital、G-20.G roup 和其他投资者参与。





Bitlayer 的 A 轮和 A+ 轮融资均采用了简单的未来股权协议 (SAFE) 结构，并附带代币认股权证，既包括股权估值，也包括完全稀释的代币估值。最新一轮融资使 Bitlayer 的总融资额达到 2500 万美元。









在早期，Bitlayer 已进行过多轮的头矿节活动，团队也对外公布了宝石、积分等空投相关的机制设计，以及针对早期用户的代币激励计划。想要参与 Bitlayer 生态以获得代币空投的用户，可以通过积极参与 Bitlayer 活动，无论是市场活动，还是链上交互等方式累计 Bitlayer 积分，甚至通过某些活动直接获得 BTR 代币空投！





登录 Bitlayer 官网的 用户中心 ，在链接个人钱包后，即可查看当前已获得的 Bitlayer 宝石空投数量、获取过往交互累计的积分奖励，以及领取过往 Bitlayer 活动的荣誉勋章。





需要注意的是：

1）Bitlayer 尚未公布代币经济学，宝石、积分与 BTR 的兑换比例尚未公布，因此需持续关注官方的披露信息。

2）目前累计积分新手门槛极低，多号参与需考虑女巫风险。













BTR 作为当前市场上备受关注的全新代币，目前尚未在多数交易所开放交易。作为专注于优质资产发掘的平台，MEXC 致力于为用户提供热门、高潜力币种，凭借币种丰富、手续费超低及安全稳定的交易环境，深受用户信赖。





BTR 目前已上线 MEXC 平台，立即前往 MEXC 平台，抓住早期机会，抢先布局新潜力赛道！您可以在 MEXC 通过以下步骤完成购买： 立即前往 MEXC 平台，抓住早期机会，抢先布局新潜力赛道！您可以在 MEXC 通过以下步骤完成购买：





1）打开并登录 MEXC App 或 官方网站

现货或合约交易； 2）在搜索框中搜索 BTR 代币名称，选择 BTR 的交易；

3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。











