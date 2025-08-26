随着比特币成为最安全、最去中心化的区块链网络后，其在可扩展性与可编程性方面的局限性日益突出。比特币主网虽然在安全性和去中心化上树立了行业标杆，但也因此牺牲了交易吞吐量和成本效率，导致交易速度低、手续费高。比特币原生不支持智能合约，难以承载日益丰富的去中心化应用。此外，比特币与其他区块链之间缺乏原生的去中心化跨链桥，限制了生态的进一步拓展。 面对这些挑战，Layer 2 方案应运而生。它们不仅需要继随着比特币成为最安全、最去中心化的区块链网络后，其在可扩展性与可编程性方面的局限性日益突出。比特币主网虽然在安全性和去中心化上树立了行业标杆，但也因此牺牲了交易吞吐量和成本效率，导致交易速度低、手续费高。比特币原生不支持智能合约，难以承载日益丰富的去中心化应用。此外，比特币与其他区块链之间缺乏原生的去中心化跨链桥，限制了生态的进一步拓展。 面对这些挑战，Layer 2 方案应运而生。它们不仅需要继
什么是 Bitlayer（BTR）？新一代比特币Layer2解决方案指南

2025年8月26日
随着比特币成为最安全、最去中心化的区块链网络后，其在可扩展性与可编程性方面的局限性日益突出。比特币主网虽然在安全性和去中心化上树立了行业标杆，但也因此牺牲了交易吞吐量和成本效率，导致交易速度低、手续费高。比特币原生不支持智能合约，难以承载日益丰富的去中心化应用。此外，比特币与其他区块链之间缺乏原生的去中心化跨链桥，限制了生态的进一步拓展。

面对这些挑战，Layer 2 方案应运而生。它们不仅需要继承比特币的安全性，还需要实现去中心化的 BTC 资产跨链、图灵完备的智能合约能力，以及大幅提升网络吞吐量。Bitlayer 正是在这一背景下诞生，致力于突破比特币生态的技术瓶颈，同时坚守比特币的核心原则。作为比特币扩容和智能化的前沿力量，Bitlayer 正为比特币生态注入新的活力与无限可能。

1. 什么是 Bitlayer


Bitlayer 是首个基于 BitVM 的比特币安全等效的 Layer 2，致力于成为比特币的计算层。Bitlayer 旨在为比特币引入扩展性，同时继承其安全性，为用户提供高吞吐量、低成本的交易体验。

Bitlayer 采用 PoS（权益证明）机制，在兼容 EVM 的同时，允许开发者部署和运行 DeFi、NFT、GameFi 等多样化的 DApp，极大丰富比特币生态。其设计理念是利用比特币作为基础安全层，通过 Layer2 解决方案提升吞吐量，实现更低的交易成本和更高的可用性。

2. 什么是 BTR 以及 BTR 价格是多少


BTR 是 Bitlayer 生态系统的原生代币，主要用于生态激励和治理。其总发行量为 10 亿枚。

2.1 BTR 代币的功能


生态激励：BTR 被用于奖励 Bitlayer 生态系统中的活跃参与者，激励开发者、用户和合作伙伴共同推动生态发展。

生态治理：持有 BTR 的用户可参与 Bitlayer 生态的治理决策，包括提案投票、参数调整等，确保社区的去中心化和自治性。

2.2 BTR 代币的网络和地址


以太坊：截止内容撰写时，还未公布。

2.3 BTR 代币的价格预测


BTR 代币价格将主要受到市场供需、加密市场行情、Bitlayer 生态发展、项目合作与落地应用等多方面因素影响。作为新兴的比特币扩展协议，Bitlayer 的技术创新和生态增长有可能为 BTR 增添价值支撑。然而，加密资产价格波动极大，未来价格难以准确预测。投资者应密切关注 Bitlayer 的技术进展、生态建设和行业动态，结合主流行情平台（如 MEXC）的数据，理性评估投资风险，切勿盲目跟风。

3. Bitlayer 融资信息


除 Bitlayer 未披露的融资信息外，公开对外融资共包含三次，分别是种子轮、A 轮和 A+轮。

2024 年 3 月 27 日，Bitlayer 宣布完成由 Framework Ventures、ABCDE 联合领投的 500 万美元种子轮融资，其他参投机构包括 StarkWare、OKX Ventures、Alliance DAO、UTXO Management、Asymmetric Capital、Kenetic Capital、Pivot Global、Web3Port、Mindfulness Capital、C6E Capital、PAKA、Comma3 Capital 和 Kronos Ventures等数十家机构，以及著名比特币 OG&KOL Dan Held、Messari CEO Ryan Selkis 和联创 Dan McArdle 等顶级 Web3 创业者、天使投资人。

2024 年 7 月 23 日，Bitlayer 以 3 亿美元估值完成 1100 万美元 A 轮融资，顶级机构 Franklin Templeton 和 ABCDE Capital 联合领投，此外，包括 Stake Capital Group、WAGMI Ventures、Skyland Ventures、Flow Traders、GSR Ventures、FalconX、Metalpha、280 Capital、Presto Labs 和 Caladan 等机构，以及 BRC20 创始人 DOMO、FactBlock KBW 联合创始人 Brian Kang 等也参与了本轮融资。

2024 年 10 月 8 日，Bitlayer 以 3 亿美元估值完成 900 万美元 A+轮融资，本轮融资由 Polychain Capital 领投，Franklin Templeton 联合领投，SCB Limited、Selini Capital、G-20.G roup 和其他投资者参与。

Bitlayer 的 A 轮和 A+ 轮融资均采用了简单的未来股权协议 (SAFE) 结构，并附带代币认股权证，既包括股权估值，也包括完全稀释的代币估值。最新一轮融资使 Bitlayer 的总融资额达到 2500 万美元。

4. Bitlayer 潜在空投机会


在早期，Bitlayer 已进行过多轮的头矿节活动，团队也对外公布了宝石、积分等空投相关的机制设计，以及针对早期用户的代币激励计划。想要参与 Bitlayer 生态以获得代币空投的用户，可以通过积极参与 Bitlayer 活动，无论是市场活动，还是链上交互等方式累计 Bitlayer 积分，甚至通过某些活动直接获得 BTR 代币空投！

登录 Bitlayer 官网的用户中心，在链接个人钱包后，即可查看当前已获得的 Bitlayer 宝石空投数量、获取过往交互累计的积分奖励，以及领取过往 Bitlayer 活动的荣誉勋章。

需要注意的是：
1）Bitlayer 尚未公布代币经济学，宝石、积分与 BTR 的兑换比例尚未公布，因此需持续关注官方的披露信息。
2）目前累计积分新手门槛极低，多号参与需考虑女巫风险。


5. 如何在 MEXC 购买 BTR 代币


BTR 作为当前市场上备受关注的全新代币，目前尚未在多数交易所开放交易。作为专注于优质资产发掘的平台，MEXC 致力于为用户提供热门、高潜力币种，凭借币种丰富、手续费超低及安全稳定的交易环境，深受用户信赖。

BTR 目前已上线 MEXC 平台，立即前往 MEXC 平台，抓住早期机会，抢先布局新潜力赛道！您可以在 MEXC 通过以下步骤完成购买：

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 BTR 代币名称，选择 BTR 的现货合约交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


您还可以前往 MEXC Airdrop+ 页面，参与相关充值/交易活动，只需完成简单的任务，即可有机会赢取对应代币或 USDT 体验金奖励。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

