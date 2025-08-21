如何使用 MEXC AI 工具（Web）





MEXC AI 工具包含 AI 榜单（AI Select List）、AI 快讯（AI News Radar）（App）和 MEXC-AI 三大核心模块。每项功能均是由 AI 基于公开市场信息及平台数据综合分析并得出结论，该服务旨在为用户提供便捷、高效的加密货币市场分析与决策辅助。









AI 榜单通过对市场公开信息及平台数据综合的智能分析，生成多空数据榜单，涵盖不同加密货币的现货与合约市场表现，并标注相关关键词，帮助用户快速把握市场情绪和趋势。需要注意的是，这些信息仅供参考，未经人工验证，不构成任何投资建议。





使用方法：

4）页面内容切换至【现货交易】或【合约交易】榜单，展示当前市场不同币对的多空信息及信号标签。

















您可以结合 AI 榜单提供的信息与其他渠道获取的市场数据，综合分析后再做出投资决策。









MEXC-AI 采用自然语言对话的方式，用户可以直接向 AI 提问有关加密货币市场、政策分析、交易策略等问题。MEXC-AI 会基于市场公开数据，结合自身智能分析能力，为用户提供详尽的解答和个性化建议，助力投资决策更科学、更高效。





使用方法：

3）在现货交易页面，点击交易对名称下方展示的 AI 问答提示，即可进入 AI Bot 对话界面，获取该币种涨跌逻辑与客观分析。









MEXC-AI 不仅能够提升用户的信息获取效率，还能为用户提供更全面、深入的市场解读，成为您投资加密货币过程中的智能助手。





MEXC AI 工具致力于为加密货币投资者提供高效、智能、便捷的市场分析和辅助决策服务。无论是市场趋势洞察、重大新闻快讯，或者是个性化智能问答，MEXC AI 都能为您的投资之路保驾护航。请注意，所有内容均由 AI 基于市场公开信息分析得出，结论仅供参考，不构成任何投资建议。









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



