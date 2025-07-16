







阳光普照是指由 MEXC 发起的项目预上线活动，用户投入MX 参与阳光普照活动可获得免费空投。













1）打开 MEXC 官网，点击右上角【现货交易】-【阳光普照】。









2）活动参与资格：连续 24 小时最低持仓 MX 代币 5 枚。









3）在【进行中】栏目下，您可以看到当前所有正在开展中的阳光普照活动。点击【一键投入】即可参与所有正在进行中的阳光普照活动。









4）投入成功后会有弹窗提醒。您可以在已参与的项目上看到【已投入】水印。点击【投入详情】，即可查看您的投入情况。









5）在投入详情中，您可以看到您的有效投入量、预估奖励以及奖励发放时间等信息。您投入的 MX 不会被锁仓。









当您收到代币空投奖励后，您可以前往现货交易页面进行代币交易。如果代币暂时未开放交易，请您再交易开放后再进行交易。









1）打开 MEXC App，在首页中点击【更多】。

2）选择【活动】下的【阳光普照】进入活动页面。

3）点击【一键投入】，即可参与当前所有正在【进行中】的阳光普照活动。

4）您可以在已参与的项目上看到【已投入】水印。点击【投入详情】，即可查看您的投入情况。

5）在投入详情中，您可以看到您的有效投入量、预估奖励以及奖励发放时间等信息。您投入的 MX 不会被锁仓。









当您收到代币空投奖励后，您可以前往现货交易页面进行代币交易。如果代币暂时未开放交易，请您再交易开放后再进行交易。



