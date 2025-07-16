







在使用MEXC的过程中，有的用户有需求导出 MEXC 账户的个人充值和提现记录，本文将为您详细介绍如何导出充提记录。









您可以在 Web 端的现货账单页面和资金记录页面对充提记录进行导出。









打开 MEXC 官网并登录账号，在导航栏【资产】下点击【现货】。









在现货资产页面，点击右侧的【现货账单】。









在现货账单页面选择【充提转账】后，点击右侧的【导出】按钮。









在【业务类型】中选择充提转账，还可进一步选择全部、充提、充提手续费和转账四种不同范围的数据记录，选择您要导出的数据范围。





设置导出记录的【币种】、【方向】和【时间】，选择是否勾选【对文件进行加密】，点击【生成】导出充提记录。









需要注意的是，现货账单记录导出每月有次数限制，请以页面上的显示为准，根据您的具体需求合理安排导出次数，避免频繁操作。如果您要导出的现货账单记录过多时，请尝试分多次导出数据，以避免文件崩溃。









除此之外，您还可以在【资金记录】页面选择【充值记录】或【提币记录】，然后进行【导出】。









在【类型】中，包含充值、提币和其他三种不同类型范围，选择您要导出的数据范围。





设置导出钱包历史的【时间】，选择是否勾选【对文件进行加密】，选择是否勾选【生成后自动发送至邮箱】，您可以【设置文件密码】和接收邮件的【邮箱】（默认是您账号绑定的邮箱），点击【生成】导出充提记录。









同样要注意，资金记录导出每月也有次数限制，请以页面上的显示为准，根据您的具体需求合理安排导出次数，避免频繁操作。如果您要导出的记录过多时，请尝试分多次导出数据，以避免文件崩溃。









打开 MEXC App 并登录账号，点击左上角的【个人头像】按钮，选择【交易记录】，点击【充值/提币】。









在现货记录页面，选择【资金记录】，点击右上角的导出按钮。在资金记录导出页面点击【+新建导出】。





【记录类型】中包含充值记录、提币记录和其他记录，选择您要导出的数据范围。





设置导出记录的【时间段】，选择是否勾选【对文件进行加密】，选择是否勾选【生成后自动发送至邮箱】，点击【生成】导出充提记录。









需要注意的是，资金记录导出每月有次数限制，请以页面上的显示为准，根据您的具体需求合理安排导出次数，避免频繁操作。如果您要导出的记录过多时，请尝试分多次导出数据，以避免文件崩溃。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



