持有 MX 获得被动收入有哪些？





MX 是 MEXC 发布的原生加密实用代币。持有 MX 能够获得的被动收入有哪些？









代币最直接的价值来源于自身价格的波动，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增长率最高时达到 330%，作为长期持有 MX 的用户，能够从一季度的涨幅中赚取收益。您持有的数量越多，建仓成本越低，收益就越高。













Launchpool 支持各种质押代币，如 MX、USDT、项目代币等，质押池详情会根据特定项目而设。该活动旨在帮助用户了解优质项目，同时为用户带来更多免费空投福利。





注：用于参与 Launchpool 活动的质押 MX 代币可同时用于参与阳光普照活动。









阳光普照活动连续 24 小时至少持有 25 枚 MX 代币，如果您满足这一门槛，您可以将自己的 MX 代币一键投入到阳光普照正在进行中的所有活动中去，等待最终结算后奖励发放。





另外，阳光普照活动很多是双币奖励，即您参与后可以活动项目的代币奖励，以及 USDT 的奖励。同样您投入的 MX 不会被锁仓。您在活动中邀请有效用户数量越多，对应投入系数则越高，瓜分的奖励越多。您可以同时参与阳光普照和 Launchpool 活动。





注：参与阳光普照活动，不同的项目门槛可能会有所差异，请按照具体参与的项目详情页描述为准。









根据最新的 7.24-7.30 数据显示，如果您持有 1000 枚 MX 并且参与了阳光普照活动，您本周的收益为 36.66 USDT，预估本月收益 162.35 USDT，年度收益 1911.55 USDT。





如果您是在 1 月份就购买持有 1000 枚 MX 代币，那么您当时的成本大约为 810 USDT，您今年的回报率约为 1911.55 / 810 * 100% = 236%





这只是您持有 1000 枚 MX 代币参与平台活动获得的收益，今年截至目前为止 MX 代币自身价格也有不错的涨幅，您的实际收益会更多。









邀请好友成为 MEXC 平台用户，好友每产生一笔交易，您就会收到一定比例的手续费返佣奖励。普通用户的现货和合约佣金比例均为 40%，部分地区最高为 50%。如果您想获得更高佣金，您可以申请成为 MEXC 代理。成功邀请达标好友后，邀请人和每个达标受邀好友分均可获得一定金额的合约体验金奖励。









现货返佣奖励次日 00:00（UTC+8) 左右发放，合约返佣奖励次日 09:00（UTC+8) 左右发放，实际发放时间可能有延迟，以次日实际发放时间为准。返佣奖励将发放至您的 MEXC 现货账户，同时您可通过 MEXC 推广界面查看您的返佣记录。



