如何将加密货币存入 MEXC 平台（Web）





如果您在其他钱包或者平台拥有加密货币，您可以选择将加密货币转移到 MEXC 平台进行交易。









第一步，打开浏览器登录 MEXC 官网，点击右上角【登录】。登陆后点击页面右上角【资产】，选择【现货】。









第二步，点击右侧的【充值】按键。









第三步，选择想要充值的币种和网络，【点击生成地址】。我们以 MX Token，ERC20 网络为例子来说明，复制 MEXC 的充值地址到提现平台。





确保您选择的网络，和您提款平台选择的网络保持一致。如果选择了错误的网络，您的资金可能会丢失且无法恢复。





不同的网络对应的手续费也不同，可以选择较低手续费的网络进行提币。









对于一些如 EOS 等相对特殊的网络，充值时除了填写地址外，还必须填写 Memo，否则无法检测到您的地址。









我们以 MetaMask 钱包为例，展示提现 MX Token 到 MEXC 平台。





第四步，在 MetaMask 钱包上选择【发送】。









把刚刚复制的充值地址，填写到 MetaMask 的提币地址栏中，注意选择和充值地址一样的网络。









第五步，填写要提现的数量，点击【下一页】。









核对 MX Token 提现数量，检查当前的网络手续费，确认信息无误后，点击【确认】完成提币到 MEXC 平台，提现的资金将很快存入您的 MEXC 账户。















