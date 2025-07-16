以太坊权威面临挑战：Vitalik 与基金会如何应对纷争？

在区块链领域，以太坊曾被誉为“万链之王”，因其在去中心化金融（DeFi）和智能合约技术上的突破而成为行业标杆。然而，近期以太坊面临一系列挑战，包括技术瓶颈、社区分歧以及财务透明度问题，这些因素正逐渐削弱其昔日光环。市场对其可持续发展和技术前景的疑虑日益增加，影响了以太坊的声誉和未来发展方向。然而，尽管存在诸多负面声音，也不乏积极的看法和希望。









以太坊创始人Vitalik Buterin近期在DeFi领域的发言引发了广泛的争议。DeFi，即去中心化金融，是以太坊生态系统中最重要的组成部分之一，旨在通过区块链技术提供金融服务。然而，Vitalik对DeFi的看法并不完全受到社区的认同。





KOLstrobie reeeee在社交媒体上公开指责Vitalik在DeFi话题上的沟通不畅，其发文表示：“Vitalik，我认为人们对你对 DeFi 的看法感到困惑或沮丧的原因之一是沟通不畅—— 在你看来，『DeFi』似乎意味着 2021 年的挖矿热潮庞氏骗局。但对许多其他人来说，『DeFi』意味着在 Aave 等 Money Market、RAI 等 CDP（你也提到了！）、Synthetics 等上进行存钱和借钱。这些都是健康的去中心化金融应用——收益来自借款人、交易费用等。许多融入 DeFi 生态的『庞氏经济学』只能带来某些指标的暂时提升，但这并不是 DeFi 的全部。”





在他看来，Vitalik的观点忽略了DeFi中的健康应用，特别是Aave、RAI和Synthetics等项目的实际价值。并指出，Vitalik似乎将DeFi等同于“庞氏骗局”，而忽视了DeFi作为一种去中心化金融工具的潜力。









对此，Vitalik回应称，他担忧DeFi的收益来源主要依赖于交易加密代币的人支付的费用。他认为，尽管DeFi可能有其优点，但它的增长潜力受到限制，无法成为将加密技术推广到更广泛市场的“爆发创新”。









Vitalik的回复并没有平息争议，反而引来了更多的反驳。Electric Capital合伙人指出Vitalik的观点适用于所有金融领域，而KOLPaperImperium则表示Vitalik的发言存在对人类经济史的误解。Alphaverse Capital的CEO @cryptohuntz也对Vitalik的观点提出了质疑，认为其论点无法成立。









这一争议不仅反映了对Vitalik个人观点的不同看法，也暴露了社区对DeFi未来发展的不同期待。Vitalik的担忧和反对意见，似乎表明了对DeFi持续增长的谨慎态度，而社区对DeFi的期望则更加乐观。这种分歧可能会影响以太坊在未来的策略调整和生态建设。









以太坊基金会近期的财务操作也成为争议的焦点。8月25日，以太坊基金会转出3.5万枚ETH，这一举动引发了社区对其财务透明度的担忧。社区成员对基金会的支出报告提出质疑，认为基金会的财务状况缺乏足够的公开和透明。





Josh Stark，ETHGlobal成员，回应了这一质疑，表示基金会正在编写一份最新的支出报告，预计在11月的Devcon SEA大会前发布。这份报告将涵盖2022年和2023年的支出情况，包括内部和外部支出的详细信息。





根据Josh Stark的透露，基金会的支出主要分为内部和外部两部分。内部支出包括对以太坊核心开发团队的资助，如Geth、隐私和扩展探索（PSE）、Solidity、密码学研究、稳健激励小组和Devcon等。外部支出则包括对一些相关组织的拨款，例如Nomic基金会、去中心化研究中心、L2Beat、0xPARC基金会等。





尽管如此，基金会的财务透明度问题仍未完全解决。许多社区成员希望基金会能够提供更加详细和透明的财务报告，以重建社区对其管理和资金使用的信任。这一问题的解决不仅关乎基金会的信誉，也对以太坊的未来发展和社区支持至关重要。









以太坊的生态系统建设也是当前讨论的重点之一。自2021年以来，ETH生态系统的新开发者数量似乎有所减少，这一现象引发了对以太坊生态建设的担忧。与此相比，其他平台如Solana则吸引了大量的年轻开发者和创新项目。数据显示，SOL/ETH 在过去一年中的年增长率达到了 300%（图右），但 ETH/BTC 的比值在过去两年内却下跌了 50%（图左），市值相对于比特币减少了一半。









Ethenalabs的风险主管MacroMate8指出，Solana等平台的快速发展和活跃的开发者社区，使得以太坊面临着越来越大的竞争压力。然而，Josh Stark引用了Electric Capital开发者报告的数据，反驳了这一观点。他认为，以太坊的成功并不能仅仅通过开发者数量来衡量，L2解决方案的引入也将提升以太坊的整体性能和扩展能力。





此外，CF Benchmarks CEO对以太坊未来的前景持乐观态度。他认为，未来几个月，以太坊现货ETF的需求可能会持续增长，更多财富管理公司可能会向客户提供相关产品。CF Benchmarks认为，一旦财富经理和财务顾问完成了对以太坊的教育过程，流入以太坊现货ETF的资金将会增加，从而推动以太坊的进一步发展。





这些观点表明，以太坊在面对竞争和挑战时，仍然具有一定的市场机会和潜力。生态系统的建设和扩展将是以太坊未来发展的关键，而如何应对来自其他平台的挑战，将决定以太坊能否继续保持其在区块链领域的领先地位。









尽管以太坊当前面临多重挑战，但仍有一些对其未来持乐观态度的观点。有一些观点认为，以太坊基金会在2020年出售的10万枚ETH经历了显著的价格上涨，这表明以太坊仍然具有潜在的价值，因此以太坊在经历了更大的信任危机后，依然有可能在未来实现突破。





1confirmation创始人Nick Tomaino对以太坊的未来持积极态度，他在此前公布的 2024 年第 2 季度 LP 信函中明确表示以太坊市值有望在未来五年内超过比特币。并解释称，比特币有明确的叙事（数字黄金），而以太坊则在过去五年里一直是加密领域最具影响力的区块链。随着更多财富管理公司进入市场，以太坊的价值和应用潜力可能会得到进一步认可。









Steno Research高级加密货币分析师Mads Eberhardt提出了以太坊的脱困建议，他在X上发文指出：“看起来 DeFi 的总锁定价值落后于美元一年期远期利率三个月——朝着相反的方向发展。简而言之，美元汇率是 DeFi 的关键驱动因素。” 他认为，利率是影响DeFi吸引力的关键因素，因为它决定了投资者是否倾向于在去中心化金融市场中寻找高风险的机会。利率的变化可能会影响DeFi市场的表现，从而影响以太坊的整体发展。

















总体来说，以太坊作为区块链技术的代表，曾经被寄予了无限的期待。然而，当前的争议和挑战表明，以太坊在未来的发展中需要面对许多复杂的问题。尽管如此，以太坊曾经经历过更大的信任危机，因此对其未来的发展保持耐心和希望，或许是当前最合适的态度。以太坊的未来将取决于其如何应对当前的挑战，如何调整策略以适应不断变化的市场环境，以及如何继续吸引和支持开发者和用户。只有通过持续的创新和改进，以太坊才能继续保持其在区块链领域的领先地位，并实现其在去中心化金融和智能合约方面的潜力。



