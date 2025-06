Thông tin XYO (XYO)

XYO là DePIN gốc và lớn nhất, với hàng triệu node trên toàn thế giới. XYO thu thập và xác thực dữ liệu thế giới thực, kết nối Web3 và Web2 trong các lĩnh vực AI, định vị địa lý và nhiều lĩnh vực khác. Công nghệ Proof of Location và Proof of Origin của chúng tôi cung cấp khả năng xác thực dữ liệu thực tế cho việc quản lý RWA, theo dõi DePIN, trò chơi thực tế và nhiều ứng dụng khác. Ứng dụng COIN của XYO đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của mạng lưới. XYO Layer One, blockchain gốc của chúng tôi, cung cấp cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng và tương tác cho việc xác thực dữ liệu phi tập trung, cho phép tích hợp liền mạch, tăng cường quyền riêng tư và hỗ trợ roll-up hiệu quả.