Tokenomics của HELLO (HELLO)

Thông tin HELLO (HELLO)

HELLO Labs là tương lai của tiền điện tử và giải trí, một hệ sinh thái gốc Web3 ươm tạo, sản xuất, tài trợ và phân phối chương trình, trò chơi và NFT gốc. Đặt ra thuật ngữ "Cryptotainment", chúng tôi được thiết kế để nhận ra đầy đủ tiềm năng to lớn của Web3 và thu hút cả khán giả đại chúng và tiền điện tử. Token $HELLO là trung tâm của hệ sinh thái Web3. $HELLO sẽ được sử dụng để truy cập nội dung độc quyền, chơi trò chơi trong HELLO Arcade và mua NFT. Khi hệ sinh thái phát triển, tiện ích tiếp theo sẽ được tiết lộ.