Sàn giao dịchDEX+
Mua CryptoThị trườngSpotFutures500XTiết kiệmSự kiện
Xem thêm
Chiến dịch Blue Chip
KGEN
KGEN
KGEN
--0.00%
Giá mua cao nhất(--)
--
Giá bán thấp nhất(--)
--
Khối lượng 24 giờ(--)
--
Tổng khối lượng(--)
--
Đợi xác nhận ~ Đợi xác nhận
Đợi xác nhận
0.00%
Xem
Giá mua cao nhất(--)
--
Giá bán thấp nhất(--)
--
Khối lượng 24 giờ(--)
--
Tổng khối lượng(--)
--
Đợi xác nhận ~ Đợi xác nhận
Đợi xác nhận
0.00%
Xem
Biểu đồ thị trường
Chi tiết
Biểu đồ thị trường
Chi tiết
1 Phút
15 Phút
30 Phút
1 Giờ
4 Giờ
1 Ngày
7 Ngày
Xu hướng giá
Xu hướng độ sâu
Sổ lệnh
Đã khớp lệnh
Sổ lệnh
Đã khớp lệnh
Bộ lọc
Số lượngSố lượngThao tác
Giá
Số lượngSố lượngThao tác
Lệnh chờ(0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử thanh toán