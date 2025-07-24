Có năm loại lệnh khả dụng trong giao dịch MEXC Futures: ① Lệnh Limit ② Lệnh Market ③ Lệnh Kích Hoạt ④ Lệnh Trailing Stop ⑤ Lệnh Maker. Trong số đó, lệnh limit, lệnh market và lệnh kích hoạt cho phép bCó năm loại lệnh khả dụng trong giao dịch MEXC Futures: ① Lệnh Limit ② Lệnh Market ③ Lệnh Kích Hoạt ④ Lệnh Trailing Stop ⑤ Lệnh Maker. Trong số đó, lệnh limit, lệnh market và lệnh kích hoạt cho phép b
Learn/Hướng dẫn người mới/Futures/Thời Gian H...ures Là Gì?

Thời Gian Hiệu Lực Trong Giao Dịch Futures Là Gì?

24/07/2025MEXC
0m
#Futures#Người Mới Bắt Đầu
Gravity
G$0.00533-1.24%
MemeCore
M$1.33943+0.45%
LETSTOP
STOP$0.01992+0.35%
Choise.com
CHO$0.00299+7.55%
PoP Planet
P$0.01923+2.83%


Có năm loại lệnh khả dụng trong giao dịch MEXC Futures: ① Lệnh Limit ② Lệnh Market ③ Lệnh Kích Hoạt ④ Lệnh Trailing Stop ⑤ Lệnh Maker. Trong số đó, lệnh limit, lệnh market và lệnh kích hoạt cho phép bạn thiết lập thời gian hiệu lực. Thời gian hiệu lực đề cập đến khoảng thời gian mà lệnh của bạn vẫn còn hiệu lực trước khi được thực hiện và bạn có thể chọn dựa trên các thông số thời gian.

1. Lệnh Limit


Lệnh limit cung cấp ba tùy chọn thời gian hiệu lực: GTC, IOC, FOK.

GTC (Good 'Til Canceled): Loại lệnh này vẫn duy trì hiệu lực cho đến khi được khớp hoàn toàn hoặc bị hủy

IOC (Immediate or Cancel): Nếu lệnh không thể được khớp ngay lập tức ở mức giá đã chỉ định thì phần chưa khớp sẽ bị hủy.

FOK (Fill or Kill): Nếu lệnh không thể được khớp hoàn toàn thì sẽ bị hủy toàn bộ ngay lập tức.

2. Lệnh Market


Nói chung, lệnh market được khớp ngay lập tức, nhưng bạn cũng có thể chọn lệnh MTL (Market-to-Limit).

MTL (Market-to-Limit): Lệnh này được gửi dưới dạng lệnh market và được khớp ở mức giá thị trường tốt nhất tại thời điểm đó. Nếu lệnh chỉ được khớp một phần, phần còn lại sẽ bị hủy và lệnh limit sẽ được gửi ở cùng mức giá với phần đã được khớp.

3. Lệnh Kích Hoạt


Lệnh kích hoạt cung cấp ba tùy chọn thời gian hiệu lực: 24 giờ, 7 ngày và dài hạn.


Hiệu lực trong 24 giờ: Lệnh kích hoạt của bạn sẽ có hiệu lực trong 24 giờ và sẽ vô hiệu sau khoảng thời gian này.


Hiệu lực trong 7 ngày: Lệnh kích hoạt của bạn sẽ có hiệu lực trong 7 ngày và sẽ vô hiệu sau khoảng thời gian này.

Hiệu lực dài hạn: Lệnh kích hoạt của bạn vẫn có hiệu lực cho đến khi được kích hoạt hoặc hủy thủ công.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


Bài viết phổ biến

Câu hỏi thường gặp liên quan đến tài khoản

Câu hỏi thường gặp liên quan đến tài khoản

1. Đăng nhập1.1 Làm thế nào để đăng nhập khi không thể truy cập số điện thoại hoặc Email?Nếu bạn nhớ mật khẩu đăng nhập tài khoản:Trên Web: Tại trang đăng nhập chính thức, nhập tài khoản và mật khẩu,

Cách Gửi Bitcoin? Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước

Cách Gửi Bitcoin? Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước

Gửi bitcoin lúc đầu có thể có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó khá đơn giản một khi bạn hiểu những điều cơ bản. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ cần biết về cách gửi bitcoin an toàn và hiệu quả. Bạ

Bitcoin vs Vàng: Tài sản nào thắng thế như một kho lưu trữ giá trị?

Bitcoin vs Vàng: Tài sản nào thắng thế như một kho lưu trữ giá trị?

Cuộc tranh luận giữa bitcoin vs vàng đã trở nên gay gắt khi cả hai tài sản đạt mức định giá lịch sử vào năm 2025. Vàng đã tăng mạnh với giá trên $3,000 mỗi ounce trong khi Bitcoin giao dịch trên $100,

Tại Sao Bitcoin Có Giá Trị? 5 Lý Do Chính Đằng Sau Giá Của Nó

Tại Sao Bitcoin Có Giá Trị? 5 Lý Do Chính Đằng Sau Giá Của Nó

Bitcoin đã tăng từ vài xu lên hàng chục nghìn đô la, nhưng nhiều người vẫn tự hỏi làm thế nào tiền kỹ thuật số không có tài sản thực tế đảm bảo lại có thể có giá trị. Bài viết này giải thích các yếu t

Bài viết liên quan

MEXC Earn Futures là gì?

MEXC Earn Futures là gì?

1. MEXC Earn Futures là gì?Earn Futures là sản phẩm tài chính do MEXC cung cấp cho người dùng Futures. Sau khi được kích hoạt, tài sản đủ điều kiện trong tài khoản Futures sẽ tự động tham gia vào sản

Hướng dẫn giao dịch Futures cổ phiếu trên MEXC

Hướng dẫn giao dịch Futures cổ phiếu trên MEXC

Futures cổ phiếu dựa trên tiền mã hoá là các sản phẩm phái sinh tài chính kết hợp giữa cổ phiếu Hoa Kỳ (cổ phiếu của các công ty niêm yết công khai tại Hoa Kỳ) với thị trường tiền mã hoá thông qua gia

Thanh Lý Bắt Buộc Là Gì?

Thanh Lý Bắt Buộc Là Gì?

1. Thanh lý bắt buộc là gì?Thanh lý bắt buộc xảy ra khi số tiền ký quỹ đạt đến mức ký quỹ duy trì, dẫn vị thế bị thanh lý và bị mất toàn bộ số tiền ký quỹ duy trì. Khi giá hợp lý đạt đến giá thanh lý,

Futures dự đoán là gì? Phương thức giao dịch Futures đơn giản và dễ tiếp cận

Futures dự đoán là gì? Phương thức giao dịch Futures đơn giản và dễ tiếp cận

Giao dịch Futures tiền mã hoá thu hút vô số nhà đầu tư nhờ đòn bẩy cao và khả năng nhận lợi nhuận dù thị trường tăng hay giảm. Tuy nhiên, các cơ chế phức tạp như ký quỹ, đòn bẩy và giá thanh lý thường

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng