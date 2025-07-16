Chỉ Số Sợ Hãi Và Tham Lam (Fear & Greed) Đối Với Tiền Mã Hóa Là Gì?

Do tính chất biến động của tiền mã hóa, hành vi của các nhà đầu tư có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Khi thị trường đang tăng, các nhà đầu tư có xu hướng tham lam, do sợ bỏ lỡ cơ hội kiếm được lợi nhuận tiềm năng, điều này có thể khiến họ mua tiền mã hóa ồ ạt để đuổi theo giá tăng, do FOMO (Fear Of Missing Out). Ngược lại, khi thị trường đi xuống, các nhà đầu tư lại cảm thấy sợ hãi, lo lắng sẽ tiếp tục sụt giảm, điều này có thể khiến họ bán tháo để cắt lỗ theo cách FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt). Rõ ràng là tâm lý thị trường là một chỉ số thiết yếu để đo lường thị trường và các nhà đầu tư hợp lý có thể sử dụng Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền mã hóa để đánh giá xu hướng thị trường hiện tại hoặc tâm lý thị trường.









Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền mã hóa là một công cụ phân tích thị trường được sử dụng để đo lường tâm lý trong thị trường tiền mã hóa. Tạo ra một giá trị số duy nhất dựa trên phân tích tổng hợp các dữ liệu khác nhau từ nhiều nguồn. Giá trị số nằm trong khoảng từ 0 đến 100, trong đó 0 biểu thị sự sợ hãi tột độ và 100 biểu thị sự tham lam cực độ. Trong phạm vi 0-100 này, chỉ số được chia thành bốn cấp độ: 0-24 biểu thị sự sợ hãi tột độ, 25-49 biểu thị sự sợ hãi, 50-74 biểu thị lòng tham và 75-100 biểu thị sự tham lam cực độ.





Nguồn hình ảnh: CoinMarketCap





Sự ra đời của chỉ số này nhằm hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định đầu tư và điều chỉnh cảm xúc của mình. Khi thị trường trải qua nỗi sợ hãi tột độ, thường biểu thị nhu cầu thị trường giảm hoặc bán quá mức, điều này có thể mang đến cơ hội mua lý tưởng. Mặt khác, khi thị trường được đặc trưng bởi sự tham lam cực độ, nó thường cho thấy thị trường mua quá mức, đây có thể là cơ hội tốt nhất để bán.









Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền mã hóa được lấy từ mức trung bình có trọng số của sáu điểm dữ liệu sau:





Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền mã hóa = Chỉ số biến động * 25% + Chỉ số khối lượng giao dịch thị trường * 25% + Chỉ số mạng xã hội* 15% + Chỉ số khảo sát thị trường * 15% + Chỉ số thống trị * 10% + Chỉ số Google xu hướng * 10%





2.1 Biến động (25%):





Biến động bắt nguồn từ giá tiền mã hóa trung bình trong khoảng thời gian 30 ngày và 90 ngày. Nói chung, sự gia tăng tính biến động cho thấy sự gia tăng nỗi sợ hãi trong thị trường tiền mã hóa.





2.2 Khối lượng giao dịch thị trường (25%):





Khối lượng giao dịch thị trường cũng được đo lường bằng cách sử dụng các giá trị trung bình trong khoảng thời gian 30 ngày và 90 ngày để đánh giá động lượng của thị trường. Sự gia tăng giá trị này thể hiện sự gia tăng sức mua trên thị trường.





2.3 Mạng xã hội (15%):





Dữ liệu này đề cập đến số lượng bài đăng đề cập đến Bitcoin hoặc các loại tiền mã hóa khác trên các nền tảng như Twitter. Chỉ số mạng xã hội cao hơn cho thấy sự gia tăng mức độ tham gia của nhà đầu tư vào thị trường.





2.4 Khảo sát thị trường (15%):





Một cuộc thăm dò hàng tuần sẽ được tiến hành trên các nền tảng bỏ phiếu để thu thập ý kiến của những người tham gia về tiền mã hóa. Khảo sát thị trường có thể gián tiếp phản ánh tâm lý thị trường của người tham gia.





2.5 Sự thống trị (10%)





Sự thống trị đề cập đến vốn hóa thị trường của Bitcoin dưới dạng phần trăm của tổng thị trường tiền mã hóa.





2.6 Google Xu hướng (10%)



