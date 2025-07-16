Stablecoin là gì?





Stablecoin là một loại tiền mã hóa ổn định được hỗ trợ bởi tiền tệ Fiat, tiền mã hóa hoặc các tài sản khác như vàng. Mục đích là cố định giá trị vào các loại tiền tệ fiat như USD hoặc Euro. Kết hợp bản chất phi tập trung của blockchain với giá tiền tệ fiat trong thế giới thực, do đó tránh được những biến động giá mạnh. Stablecoin thường được sử dụng làm phương tiện trao đổi.





Stablecoin sớm nhất là USDT (Tether), được ra mắt bởi Tether Limited vào năm 2014. Được cố định bằng đồng USD theo tỷ lệ 1:1. Tether tuyên bố rằng với mỗi USDT được phát hành, thì một USD tương ứng được giữ trong tài khoản chính thức. Điều này đảm bảo rằng các token USDT được phát hành có số lượng USD tương đương làm tài sản thế chấp, duy trì tỷ lệ trao đổi 1:1 giữa USDT và USD. Hơn nữa, người dùng có thể xác minh tài sản trên nền tảng Tether, đảm bảo tính minh bạch. Về lý thuyết, điều này cung cấp cho người dùng mức độ bảo mật và tính tiện dụng trong trải nghiệm tài sản.





Ngoài ra, các stablecoin như USDC và DAI, phổ biến đối với người dùng, cũng chốt giá trị của chúng với USD và duy trì tỷ lệ trao đổi 1:1.









Stablecoin thường được phân loại thành ba loại: Stablecoin được thế chấp bằng tiền Fiat, stablecoin được thế chấp bằng tiền mã hóa và stablecoin theo thuật toán.





Các loại stablecoin được thế chấp bằng Fiat là stablecoin phổ biến nhất trên thị trường. Chúng được chốt trực tiếp vào tiền tệ fiat theo tỷ lệ 1:1, chẳng hạn như USDT và USDC đã nói ở trên. Những hạn chế của loại stablecoin này bao gồm tính tập trung, thiếu minh bạch và không có quỹ dự trữ cũng như quy đổi token được đảm bảo. Các thắc mắc liên quan đến việc dự trữ USD có đủ hay không, liệu việc phát hành token trống có thể tạo ra bong bóng thị trường hay không, tính bảo mật của dự trữ USD và nguy cơ chiếm đoạt tài sản thế chấp tiếp tục gây lo ngại.





Các loại stablecoin được thế chấp bằng tiền mã hóa tương tự như các loại stablecoin được thế chấp bằng tiền Fiat nhưng khác ở chỗ sử dụng tiền mã hóa làm tài sản thế chấp, ví dụ như DAI, Bản thân tài sản thế chấp là một loại tiền mã hóa phi tập trung, giúp giải quyết các vấn đề về độ tin cậy. Phương pháp này cho phép người dùng tạo stablecoin bằng cách chốt tài sản thế chấp vượt quá tổng số lượng stablecoin. Tuy nhiên, thách thức nằm ở chính tài sản thế chấp, vốn là tài sản kỹ thuật số dễ bị biến động giá đáng kể và thiếu khả năng phục hồi trước các sự kiện không lường trước được.





Stablecoin thuật toán, còn được gọi là stablecoin không thế chấp, không yêu cầu tài sản thế chấp hoặc bất kỳ tài sản có giá trị nào khác để hỗ trợ. Việc chốt giá trị của chúng hoàn toàn đạt được thông qua các thuật toán và hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh quản lý việc cung cấp token đã phát hành và giá ổn định được duy trì thông qua tính chất giảm phát/mở rộng của nguồn cung token, ví dụ như CrvUSD, FEI, v.v. Nhược điểm của các stablecoin này là sự ổn định thường được duy trì bởi các cơ chế tập trung và các chính sách tiền tệ vẫn phức tạp, không rõ ràng, chưa được chứng minh, với các biện pháp khuyến khích có thể không phù hợp. Hầu hết các dự án thuộc loại này đều có tính biến động cao và các tình huống cực đoan có thể dẫn đến giảm giá hoặc thậm chí sụp đổ, như đã thấy vào tháng 5 năm 2022 khi stablecoin thuật toán của Luna, UST, sụp đổ.





Sự xuất hiện của stablecoin là bắt nguồn từ nhu cầu thực tế. Trái ngược với tiền tệ fiat, thị trường tiền mã hóa thường không ổn định — Giá trị token thường dao động đáng kể so với giá trị ban đầu — Khiến các nhà đầu tư khó lưu trữ tài sản kỹ thuật số. Stablecoin giải quyết vấn đề này bằng cách liên kết chặt chẽ với tài sản cơ bản hoặc tiền tệ fiat, đảm bảo định giá ổn định. Do đó, chúng có thể được coi là tài sản trú ẩn an toàn đáng tin cậy trong các thị trường hỗn loạn, vì stablecoin có thể duy trì sự ổn định của chúng thông qua các cơ chế khác nhau.









Stablecoin cung cấp cho chúng ta một kênh kỹ thuật số ổn định để duy trì sự ổn định của lợi nhuận. Chúng cung cấp tính thanh khoản và phục vụ như một dạng tiền mã hóa phi tập trung ổn định hơn. Tuy nhiên, stablecoin chủ yếu là một phương tiện trao đổi và thế chấp, thiếu chất lượng đầu tư vốn có.









Tóm lại, bất chấp những hạn chế, stablecoin vẫn là một phần thiết yếu của thị trường tiền mã hóa. Stablecoin là tiền mã hóa được hỗ trợ bởi tài sản có định giá và theo các cơ chế quản lý khác nhau, có thể duy trì sự ổn định trong phạm vi được xác định trước. Do đó, stablecoin không chỉ đóng vai trò là phương tiện giao dịch mà còn trở thành "nơi trú ẩn an toàn" cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư, được coi là một địa điểm đầu tư dài hạn có độ an toàn cao. Nếu bạn muốn sở hữu stablecoin, bạn có thể mua một cách nhanh chóng và dễ dàng trên MEXC.



