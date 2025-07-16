Side Protocol là gì? Hướng dẫn về hạ tầng tài chính mới của Bitcoin





Trong lĩnh vực blockchain, Bitcoin từ lâu đã đóng vai trò là nền tảng cốt lõi của tài chính phi tập trung. Tuy nhiên, khi nhu cầu toàn cầu đối với các ứng dụng tài chính đa dạng ngày càng tăng, khả năng mở rộng và tính năng gốc của Bitcoin đang dần trở nên hạn chế. Đây chính là lúc Side Protocol xuất hiện. Side mang đến một giải pháp mở rộng mang tính cách mạng cho hệ sinh thái Bitcoin, trao quyền mới cho cả nhà phát triển lẫn người dùng, và hỗ trợ BTC phát triển thành một loại tiền tệ chủ quyền toàn cầu thực sự.









Side Protocol là một lớp mở rộng (scaling layer) cho Bitcoin và là blockchain Layer-1 đầu tiên áp dụng cơ chế đồng thuận dPoS (Delegated Proof of Stake) hoàn toàn tương thích với Bitcoin. Giao thức này được thiết kế để dẫn dắt sự phát triển tương lai của tài chính trên Bitcoin bằng cách kết hợp tính bảo mật của Bitcoin với khả năng mở rộng của các mạng hiệu suất cao, từ đó cung cấp một hạ tầng mới cho việc phát triển các ứng dụng phi tập trung (dApp). Side Protocol hướng đến việc thu hút hàng tỷ người dùng trên toàn cầu và hỗ trợ BTC trở thành một loại tiền tệ chính thống được công nhận toàn cầu.





Tính năng cốt lõi của Side Protocol bao gồm:

Hoàn toàn tương thích với tài sản Bitcoin , cho phép BTC lưu thông mà không cần cầu nối liên chuỗi.

Sử dụng cơ chế đồng thuận dPoS nhằm đảm bảo quản trị trên chuỗi hiệu quả, bảo mật và có thể mở rộng.

Kiến trúc dạng mô-đun hỗ trợ khả năng mở rộng linh hoạt, giúp nhà phát triển dễ dàng xây dựng các ứng dụng đa dạng như DeFi, thanh toán và quản lý tài sản.

Hạ tầng internet xoay quanh Bitcoin, được thiết kế để phục vụ hàng tỷ người dùng toàn cầu.

Với Side Protocol, Bitcoin không chỉ đơn thuần là một tài sản lưu trữ giá trị mà còn tiến hoá thành nền tảng cốt lõi cho một hệ sinh thái tài chính toàn diện.









Trong hệ sinh thái Side Protocol, dù BTC đóng vai trò là tài sản chính trong mọi sản phẩm, thì SIDE là token tiện ích gốc của Side Protocol và giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ mạng lưới. Các chức năng chính của SIDE bao gồm:













Là lớp mở rộng tài chính cho Bitcoin, Side Protocol sở hữu mô hình doanh thu rõ ràng. Phí phát sinh từ các sản phẩm như Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, DEX gốc và các ứng dụng trong tương lai sẽ được giao thức sử dụng để mua lại và đốt định kỳ token SIDE. Cơ chế giảm phát này giúp SIDE ngày càng khan hiếm và tăng giá trị theo thời gian.









Trên mạng Side, ngoài BTC, người dùng có thể chọn trả phí giao dịch bằng token SIDE. Tất cả hoạt động mạng (như chuyển tài sản, thực thi hợp đồng thông minh) đều phát sinh phí, được dùng để thưởng cho các node tham gia, đồng thời ngăn chặn các giao dịch rác và tấn công từ chối dịch vụ (denial-of-service attack), đảm bảo mạng lưới luôn ổn định và an toàn.









Side Chain là một thành phần quan trọng trong kiến trúc của Side Protocol, vận hành theo cơ chế Proof-of-Stake (PoS) phi tập trung, hỗ trợ ủy quyền token gốc. Người dùng có thể ủy quyền token SIDE cho các node xác thực để nhận thưởng staking, đồng thời đóng góp vào bảo mật và sự ổn định vận hành của mạng lưới.









Người nắm giữ SIDE có quyền tham gia quản trị phi tập trung giao thức. Bao gồm bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng như điều chỉnh tham số giao thức, nâng cấp hệ thống và phân bổ quỹ cộng đồng. Nhờ token SIDE, cộng đồng có thể thực sự kiểm soát định hướng tương lai của Side Protocol.









Ngay từ tháng 11/2024, Side Protocol đã khởi động sự kiện Genesis Drop - đợt phân bổ token đầu tiên nhằm tri ân người dùng, nhà phát triển và đối tác sớm.





Theo thông tin chính thức từ Side Protocol, sự kiện này đã airdrop tổng cộng 100 triệu token SIDE. Tỷ lệ phân bổ cụ thể được trình bày trong bảng dưới đây:





Danh mục Tỷ lệ phân bổ Điều kiện Ghi chú Người dùng Bitcoin tích cực 30% Có phí giao dịch trên mạng lưới >0.005 BTC Tối đa 50,000 địa chỉ, 600 SIDE mỗi địa chỉ Thành viên cộng đồng NFT 10.50% Người được mời từ các cộng đồng NFT Bao gồm các hệ sinh thái BTC, Cosmos, Solana và Ethereum Người dùng stake ATOM 15% Người dùng stake ATOM trong hệ sinh thái Cosmos Bao gồm người dùng Hydro Người dùng tham gia testnet 32% Hoàn thành nhiệm vụ testnet và gửi địa chỉ ví Gồm 11 cấp độ phần thưởng, không giới hạn theo hình thức FCFS Trình xác thực & nhà vận hành bridge Phần thưởng riêng Tham gia testnet node và vận hành cầu nối liên chuỗi Phân bổ thủ công, cần liên hệ qua Discord Người hỗ trợ các dự án Public Goods 1% Hỗ trợ các dự án Public Goods trong AEZ Bao gồm người quyên góp DoraHacks, người bỏ phiếu và stake DORA Người tham gia sự kiện cộng đồng 5% Tham gia các sự kiện whitelist cộng đồng Chi tiết sẽ được công bố sau





Side Protocol đang định nghĩa lại khả năng ứng dụng trên chuỗi của Bitcoin. Và nằm ở trung tâm hệ sinh thái này chính là token SIDE - một yếu tố cốt lõi không chỉ đại diện cho quyền quản trị và tham gia mạng lưới, mà còn mang tiềm năng tăng trưởng giá trị lớn. Genesis Drop không chỉ là một đợt airdrop, mà là cơ hội để bạn trở thành một trong những người xây dựng hệ sinh thái Side từ sớm.









Là blockchain Layer 1 đầu tiên sử dụng dPoS và hoàn toàn tương thích với Bitcoin, Side Protocol không chỉ mở rộng khả năng ứng dụng của BTC, mà còn xây dựng hạ tầng tài chính phi tập trung hiệu suất cao, an toàn và thân thiện với người dùng toàn cầu. Thông qua các cơ chế như ghi nhận giá trị, khuyến khích mạng lưới và trao quyền quản trị, Side đang kiến tạo một hệ sinh thái sôi động, có khả năng mở rộng và tăng trưởng bền vững dài hạn.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên không phải là lời khuyên đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hay tư vấn cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào, và cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hay nắm giữ tài sản. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin mang tính tham khảo. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ rủi ro và luôn thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của người dùng.



