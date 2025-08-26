Bitlayer (BTR) là gì? Hướng dẫn về giải pháp Layer-2 Bitcoin thế hệ mới





Mặc dù Bitcoin đã khẳng định vị thế là mạng blockchain an toàn và phi tập trung nhất, những hạn chế về khả năng mở rộng và lập trình ngày càng trở nên rõ ràng. Trong khi Mainnet Bitcoin thiết lập tiêu chuẩn ngành về bảo mật và phi tập trung, thế mạnh này lại đánh đổi bằng hiệu suất giao dịch và hiệu quả chi phí, dẫn đến thời gian xác nhận chậm và phí cao. Bitcoin không hỗ trợ sẵn hợp đồng thông minh, do đó khó đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ứng dụng phi tập trung. Hơn nữa, hệ sinh thái Bitcoin khó mở rộng vì thiếu một cầu nối chuỗi chéo gốc, không cần tin cậy với các blockchain khác.





Các giải pháp Layer-2 có tiềm năng giải quyết những hạn chế về thông lượng và lập trình của Bitcoin bằng cách áp dụng mô hình bảo mật, đồng thời bổ sung cầu nối BTC phi tập trung, hợp đồng thông minh có Turing hoàn chỉnh (Turing-complete) và thông lượng mạng vượt trội. Mục đích phát triển của Bitlayer là khắc phục các giới hạn kỹ thuật của Bitcoin mà không ảnh hưởng đến tính phi tập trung hoặc bảo mật. Là một lớp mở rộng và hợp đồng thông minh được thiết kế chuyên biệt, Bitlayer mang đến những ứng dụng mới và tiềm năng tăng trưởng trên toàn hệ sinh thái Bitcoin.









Bitlayer là Layer-2 Bitcoin đầu tiên được xây dựng trên BitVM, duy trì mức bảo mật của Bitcoin với vai trò là lớp tính toán. Bitlayer mang lại khả năng mở rộng cho mạng Bitcoin mà không ảnh hưởng đến bảo mật, cung cấp các giao dịch thông lượng cao với chi phí thấp.





Được xây dựng trên cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS), Bitlayer tương thích với EVM, cho phép nhà phát triển triển khai và vận hành nhiều ứng dụng phi tập trung (dApp) như DeFi, NFT và GameFi, làm phong phú thêm hệ sinh thái Bitcoin. Thiết kế của Bitlayer tận dụng Bitcoin như lớp bảo mật nền tảng, giúp nâng cao thông lượng, giảm chi phí giao dịch và tăng tính ứng dụng thông qua kiến trúc Layer-2.









BTR là token gốc của hệ sinh thái Bitlayer, chủ yếu được sử dụng cho các ưu đãi giao thức và quản trị. Tổng cung được giới hạn ở mức 1 tỷ BTR.









Ưu đãi hệ sinh thái: BTR được sử dụng để thưởng cho những người tham gia tích cực trong hệ sinh thái Bitlayer, khuyến khích các nhà phát triển, người dùng và đối tác đóng góp vào quá trình tăng trưởng của hệ sinh thái.





Quản trị: Người nắm giữ BTR có thể tham gia vào việc quản trị hệ sinh thái Bitlayer, bao gồm kiến nghị và bỏ phiếu các đề xuất, điều chỉnh thông số giao thức và thúc đẩy quản trị cộng đồng phi tập trung.









Bitlayer: https://www.btrscan.com/token/0x0e4cf4affdb72b39ea91fa726d291781cbd020bf

Ethereum: Chưa được công bố tại thời điểm của bài viết này.









Giá BTR sẽ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cung cầu thị trường, xu hướng chung của thị trường tiền mã hoá, sự phát triển của hệ sinh thái Bitlayer, quan hệ đối tác chiến lược và các ứng dụng thực tế. Là một giao thức mở rộng Bitcoin mới nổi, sự đổi mới công nghệ và mở rộng hệ sinh thái của Bitlayer có thể hỗ trợ phần nào cho giá trị của BTR. Tuy nhiên, tài sản tiền mã hoá thường biến động cao và khó có thể dự đoán chắc chắn biến động giá trong tương lai. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ tiến trình kỹ thuật, sự phát triển hệ sinh thái của Bitlayer, và xu hướng toàn ngành, đồng thời tham khảo dữ liệu từ các sàn giao dịch lớn như MEXC để đánh giá rủi ro hợp lý, tránh hành vi đầu cơ hoặc theo tâm lý đám đông.









Ngoài khoản tài trợ nội bộ chưa được tiết lộ, Bitlayer đã hoàn thành ba vòng gọi vốn công khai: Seed, Series A và Series A+.





Vào ngày 27/03/2024, Bitlayer công bố hoàn thành vòng Seed trị giá $5 triệu do Framework Ventures và ABCDE đồng dẫn đầu. Các nhà đầu tư khác tham gia bao gồm StarkWare, OKX Ventures, Alliance DAO, UTXO Management, Asymmetric Capital, Kenetic Capital, Pivot Global, Web3Port, Mindfulness Capital, C6E Capital, PAKA, Comma3 Capital, Kronos Ventures và hàng chục tổ chức khác, cùng với Dan Held - một Bitcoin OG kỳ cựu, doanh nhân và nhà đầu tư thiên thần Web3, Ryan Selkis - CEO của Messari và Dan McArdle - Đồng sáng lập Messari.





Vào ngày 23/07/2024, Bitlayer hoàn thành vòng Series A trị giá $11 triệu với mức định giá $300 triệu. Vòng này do các tổ chức hàng đầu Franklin Templeton và ABCDE Capital đồng dẫn đầu, với sự tham gia của Stake Capital Group, WAGMI Ventures, Skyland Ventures, Flow Traders, GSR Ventures, FalconX, Metalpha, 280 Capital, Presto Labs và Caladan, cùng với các cá nhân nổi bật như DOMO - người tạo ra BRC-20 và Brian Kang - Đồng sáng lập FactBlock và Korea Blockchain Week (KBW).





Vào ngày 08/10/2024, Bitlayer hoàn thành vòng Series A+ trị giá $9 triệu với cùng mức định giá $300 triệu. Vòng này do Polychain Capital dẫn đầu, với Franklin Templeton đồng dẫn đầu, cùng sự tham gia của SCB Limited, Selini Capital, G-20.Group và các nhà đầu tư khác.





Cả vòng Series A và Series A+ của Bitlayer đều sử dụng cấu trúc Thỏa thuận sơ lược cho vốn cổ phần tương lai (SAFE), đi kèm với chứng quyền token, bao gồm cả định giá vốn chủ sở hữu và định giá token pha loãng hoàn toàn. Sau vòng gọi vốn mới nhất, tổng số vốn huy động của Bitlayer đã đạt $25 triệu.









Ở giai đoạn đầu, Bitlayer đã tổ chức nhiều vòng sự kiện "Genesis Mining Festival" và công khai giới thiệu các cơ chế liên quan đến airdrop gem và điểm, cũng như các chương trình ưu đãi token dành cho người dùng sớm. Người dùng sẽ đủ điều kiện nhận airdrop BTR khi tích cực tham gia các sự kiện của Bitlayer trong các chiến dịch marketing hoặc tương tác trên chuỗi, để tích lũy điểm Bitlayer, và thậm chí có thể nhận được airdrop token BTR trực tiếp thông qua một số sự kiện nhất định.





Sau khi đăng nhập vào trang web Bitlayer và kết nối ví trong Racer Center , người dùng có thể xem số lượng gem Bitlayer đã được airdrop, kiểm tra số điểm đã tích lũy từ các tương tác trước đây và nhận huy hiệu danh dự đạt được từ các sự kiện của Bitlayer trước đó.





Lưu ý quan trọng:

1) Bitlayer hiện chưa công bố tokenomics, và tỷ lệ quy đổi giữa gem, point và token BTR cũng chưa được công bố. Người dùng nên theo dõi sát các thông báo chính thức để cập nhật thông tin.

2) Hiện tại, yêu cầu để nhận điểm rất thấp, và việc tham gia bằng nhiều tài khoản có thể tiềm ẩn rủi ro tấn công sybil.













Là một token mới được kỳ vọng cao, BTR hiện chưa được niêm yết trên hầu hết các sàn giao dịch lớn. Là sàn giao dịch tập trung khám phá các tài sản chất lượng, MEXC cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các token phổ biến và mới nổi. Với danh mục tài sản đa dạng, phí giao dịch siêu thấp và môi trường giao dịch an toàn, ổn định, MEXC đã trở thành lựa chọn đáng tin cậy của người dùng.





BTR hiện đã được niêm yết trên MEXC. Hãy tận dụng cơ hội sớm này để tiếp cận lĩnh vực mới đang phát triển. Bạn có thể mua BTR trên MEXC theo các bước sau:





1) Mở và đăng nhập vào App hoặc trang web chính thức của MEXC.

Spot hoặc Futures. 2) Tìm "BTR" trong thanh tìm kiếm và chọn giao dịchhoặc

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng, giá và các thông số liên quan khác, sau đó hoàn thành giao dịch.









Bạn cũng có thể truy cập trang MEXC Airdrop+ để tham gia các sự kiện nạp và giao dịch liên quan. Bằng cách hoàn thành một vài nhiệm vụ đơn giản, bạn sẽ có cơ hội nhận được token BTR hoặc tiền thưởng USDT.



