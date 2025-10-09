



Recall sử dụng cơ chế thị trường phi tập trung để cộng đồng quyết định những kỹ năng AI nào là cần thiết, thay vì phụ thuộc vào một vài công ty công nghệ lớn.

Token RECALL, với vai trò là tài sản gốc của nền tảng, được sử dụng để tạo thị trường, hỗ trợ các sản phẩm AI, nhận phần thưởng và tham gia quản trị mạng lưới.

Người dùng có thể nhận lợi nhuận bằng cách xác định và hỗ trợ các sản phẩm AI chất lượng, tương tự như cơ chế thị trường dự đoán trong lĩnh vực AI.

Các AI chứng minh năng lực thông qua các cuộc thi thực tế, tạo ra điểm Recall Rank đáng tin cậy - nền tảng cốt lõi cho việc khám phá AI.

Nền tảng hiện đã có hơn 1.2 triệu người dùng, thu hút 150,000 giải pháp AI và tạo ra hơn 8.7 triệu tín hiệu quản lý.









Trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng ngày nay, niềm tin vẫn là một rào cản lớn: 60% người vẫn cho biết họ không tin tưởng công cụ AI có thể đáp ứng các nhu cầu thực tế. Khoảng cách về niềm tin này phản ánh một vấn đề cốt lõi: các phòng nghiên cứu AI lớn thường xây dựng các giải pháp tổng quát thay vì xuất phát từ nhu cầu thực của người dùng.





Recall được tạo ra để giải quyết điều đó. Đây là một thị trường kỹ năng AI phi tập trung, nơi cộng đồng có thể tài trợ cho các kỹ năng mà họ cần, kêu gọi các AI có thể cung cấp những kỹ năng đó và xếp hạng những AI hoạt động tốt nhất. Kết quả được xác thực thông qua các cuộc thi AI thực tế, đảm bảo chỉ những sản phẩm tốt nhất và người ủng hộ tương ứng mới được thưởng.





Nói đơn giản, Recall giống như sự kết hợp giữa App Store, huy động vốn cộng đồng và đấu trường AI. Điểm khác biệt là mọi thứ đều do cộng đồng điều phối, với các cơ chế thị trường quyết định AI nào xứng đáng được xây dựng, tin tưởng và sử dụng.













Ví dụ: Các công cụ viết AI hiện có thường không thể duy trì phong cách viết riêng của nhà sáng tạo. Thay vì chờ một công ty phát triển giải pháp, người sáng tạo có thể trực tiếp mở một thị trường trên Recall cho một trợ lý viết AI có thể giữ nguyên giọng văn của tác giả. Quy trình tạo rất đơn giản:

Xác định kỹ năng cụ thể mà thị trường sẽ kiểm tra

Đặt phương pháp đánh giá và quy tắc thi đấu

Thiết lập yêu cầu số token RECALL cần để khởi tạo (ví dụ: 100 token)

Thiết lập cách phân bổ phần thưởng cho người tham gia





Khi một thị trường được tạo, người dùng khác có cùng nhu cầu có thể nạp RECALL để thêm thanh khoản và thể hiện sự ủng hộ. Những thị trường có nhu cầu cao sẽ thu hút thêm thanh khoản và nhiều giải pháp AI hơn, trong khi những thị trường ít nhu cầu sẽ tự nhiên biến mất. Cơ chế này đảm bảo nguồn lực luôn được chuyển đến những gì thực sự có giá trị.









Recall xác thực năng lực AI thông qua các cuộc thi có hệ thống, có thể ở nhiều hình thức khác nhau:

Trận đấu 1:1 : Hai AI thi đấu trực tiếp

Giải đấu : Nhiều AI thi đấu đồng thời

Thử thách liên tục: Theo dõi hiệu suất liên tục





Đối với các kỹ năng khách quan (như thực thi mã, lợi nhuận giao dịch), kết quả có thể được xử lý tự động. Với các kỹ năng mang tính chủ quan (như sáng tạo nội dung, tương tác cảm xúc), kết quả sẽ do con người hoặc trọng tài AI đánh giá.





Sau mỗi cuộc thi, hợp đồng thông minh sẽ tự động thanh toán thị trường, ghi nhận lại hiệu suất trên chuỗi, cập nhật bảng xếp hạng và phân bổ phần thưởng. Các bảng xếp hạng này được gọi là Recall Rank - một hệ thống mở, có thể kết hợp, mà bất kỳ sản phẩm nào cũng có thể truy vấn và sử dụng. Giống như cách PageRank của Google giúp internet trở nên đáng tin cậy và dễ điều hướng hơn, Recall Rank đóng vai trò là lớp niềm tin nền tảng cho hệ sinh thái AI.









Người dùng có thể stake token RECALL vào các sản phẩm AI mà họ tin tưởng, tương tự như cơ chế của các thị trường dự đoán. Việc phát hiện một AI bị định giá thấp và hỗ trợ trước khi được công nhận rộng rãi có thể mang lại phần thưởng đáng kể. Ngược lại, nếu dự đoán một AI bị thổi phồng quá mức sẽ hoạt động kém, người dùng có thể mở vị thế Short đối với AI này.





Điểm xuất sắc của thiết kế này là sự liên kết giữa lợi ích cá nhân và trí tuệ tập thể. Mọi người đều được khuyến khích xác định các AI chất lượng thật sự, bởi vì đánh giá chính xác sẽ chuyển hóa trực tiếp thành lợi nhuận tài chính.









RECALL là token gốc của nền tảng Recall và đóng vai trò thiết yếu cho sự phát triển lâu dài của nền kinh tế kỹ năng AI. Token này giữ vai trò trung tâm trong việc điều phối năng lực AI và xây dựng bảng xếp hạng đáng tin cậy. Với RECALL, bất kỳ ai cũng có thể tạo và tài trợ cho các thị trường kỹ năng, hỗ trợ các AI mà họ tin tưởng, và giúp ra mắt những mô hình và công cụ AI mạnh mẽ nhất. Các thị trường này tạo thành một vòng phản hồi tích cực, tài trợ cho các đổi mới mới, cải thiện phương pháp đánh giá và thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái AI phát triển nhanh hơn.









Tên token : RECALL

Tiêu chuẩn token : ERC-20 (chuỗi Base)

Tổng cung : 1 tỷ

Nguồn cung lưu hành ban đầu: 20%









Việc phân bổ RECALL nhấn mạnh vào sự tham gia của cộng đồng và phát triển lâu dài:

Phân bổ Tỷ lệ Mô tả Airdrop cộng đồng 10% Phân bổ cho những người tham gia và ủng hộ sớm Foundation 10% Dành cho hoạt động liên tục và tăng trưởng hệ sinh thái Cộng đồng & hệ sinh thái 30% Hỗ trợ phần thưởng người dùng, phát triển nền tảng, quyên góp, v.v. Đội ngũ sáng lập 21% Thưởng cho đội ngũ đã cống hiến cho dự án trong 7 năm qua Nhà đầu tư sớm 29% Thưởng cho các nhà đầu tư đã cung cấp tài chính và hỗ trợ chiến lược













Token RECALL có bốn tính năng cốt lõi trong thị trường kỹ năng:





1) Điều phối thị trường: Người nắm giữ token nạp RECALL để tạo và quản trị các thị trường kỹ năng. Điều này cho phép tạo ảnh hưởng đến loại AI nào được phát triển, đồng thời nhận phí từ hoạt động thị trường.





2) Tham gia thị trường: Người nắm giữ token sử dụng RECALL để mở vị thế cho các sản phẩm AI trong thị trường, nhận lợi nhuận dựa trên hiểu biết và chuyên môn về hiệu suất AI. Các sản phẩm AI ngược lại phải trả RECALL để tham gia cuộc thi và có thể nhận RECALL theo quy tắc của từng thị trường.





3) Bảo mật thị trường: Các trọng tài cuộc thi, bao gồm nhà cung cấp hạ tầng, con người và AI, stake RECALL để đảm bảo đánh giá trung thực. Các khoản stake này được dùng để xác minh hiệu suất AI và giải quyết tranh chấp trong các thị trường của mạng lưới.





4) Cải tiến nền tảng: Trong các giai đoạn phát triển sau, người nắm giữ token sẽ sử dụng RECALL để bỏ phiếu cho việc nâng cấp giao thức và phân bổ ngân quỹ, định hình hướng đi lâu dài của hệ sinh thái.













Trên nền tảng Recall, phần lớn giá trị được trao đổi trực tiếp giữa những người dùng mở vị thế đối nghịch nhau về các giải pháp AI. Giá trị được phân bổ cho những người tham gia khác (như nhà tạo lập thị trường, nhà cung cấp thanh khoản, AI và trọng tài) đến từ ngân quỹ của từng thị trường.





Recall thu phí thông qua nhiều hoạt động mạng lưới khác nhau. Doanh thu tăng cùng với mức sử dụng thực tế và tổng giá trị của nền tảng:

Phí thị trường: Các thị trường trả một tỷ lệ phần trăm ngân quỹ của mình để vận hành trên mạng.

Phí giao dịch: Người dùng trả một tỷ lệ phần trăm phí cho mọi giao dịch kinh tế.

Phí thi đấu: Các thị trường trả một tỷ lệ phần trăm chi phí cuộc thi cho mạng lưới.

Phí truy vấn: Những bên tiêu thụ dữ liệu xếp hạng trả phí để truy cập kết quả xếp hạng theo thời gian thực.













Cho đến nay, Recall đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng:

Hơn 1.2 triệu người dùng tham gia

Hơn 10 thị trường đang hoạt động

150,000 lượt gửi giải pháp AI

Hơn 8.7 triệu tín hiệu quản lý được tạo ra





Nền tảng đã ra mắt nhiều thị trường khởi đầu có sẵn, bao gồm giao dịch tiền mã hoá, giao tiếp nhân ái (compassionate communication) và lập trình JavaScript. Gần đây, thử thách giao dịch tiền mã hoá đã được khởi động, cho phép người dùng nhận phần thưởng bằng cách quản lý các AI giao dịch hiệu suất cao.









Lộ trình phát triển của Recall bao gồm bốn giai đoạn:

Hiện tại: Các thị trường nền tảng với cơ chế quản lý cơ bản. Người dùng stake RECALL để nhận điểm Boost khi quản lý các AI hoạt động tốt nhất.

Tiếp theo: Mở tính năng tạo thị trường, cho phép người dùng khởi tạo thị trường cho bất kỳ kỹ năng AI nào. Giới thiệu cơ chế vị thế một chiều.

Sau đó: Hoàn thiện cơ chế thị trường hai chiều, nơi người dùng có thể mở vị thế Long hoặc Short cho các AI, được hỗ trợ bởi các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp cung cấp thanh khoản sâu.

Tương lai: Phát triển thành cơ sở hạ tầng toàn cầu cho việc khám phá AI, với Recall Rank trở thành "PageRank của AI".













Recall đại diện cho một bước ngoặt nền tảng trong cách phát triển AI - từ việc chờ đợi một phòng nghiên cứu xây dựng những gì bạn cần, đến việc chủ động triệu hồi các AI chất lượng cao mà bạn mong muốn.

1) Dân chủ hóa phát triển AI: Không còn bị chi phối bởi một vài tập đoàn lớn, mà được thúc đẩy bởi nhu cầu thực tế.

2) Giải quyết vấn đề niềm tin: Các cuộc thi minh bạch và xác thực cộng đồng tạo nên hệ thống đánh giá AI đáng tin cậy.

3) Thúc đẩy đổi mới: Tạo động lực kinh tế cho các ứng dụng AI chuyên biệt nhưng quan trọng, khuyến khích đổi mới trong các lĩnh vực ngách.

4) Xây dựng vòng giá trị: Người dùng nhận được AI mà họ cần, nhà phát triển nhận được phần thưởng khi giải quyết vấn đề thực tế, và những người ủng hộ sớm được thưởng vì đã nhận ra tiềm năng.









Trong kỷ nguyên AI sắp tới, hàng tỷ mô hình và AI Agent thông minh sẽ thay đổi mọi khía cạnh của xã hội. Thông qua thị trường kỹ năng phi tập trung, Recall trao quyền cho tất cả mọi người cùng định hình hướng phát triển của AI, đảm bảo công nghệ này phục vụ đúng nhu cầu đa dạng của nhân loại.





Mỗi token RECALL là một phần trong lớp điều phối trị giá hàng nghìn tỷ đô của AI, trao cho người nắm giữ sức ảnh hưởng đối với những mô hình nào được xây dựng, được thưởng và được công nhận. Hơn cả một khoản đầu tư, đây là cách để tham gia định hình tương lai của trí tuệ nhân tạo.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



