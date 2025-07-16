BSV Halving là gì?









BSV, viết tắt của Bitcoin Satoshi Vision, đại diện cho tầm nhìn của Satoshi Nakamoto. BSV là sản phẩm ra đời sau hai lần hard fork từ mạng Bitcoin.





Năm 2017, do có nhiều ý kiến khác nhau trong cộng đồng Bitcoin về việc mở rộng Bitcoin, các thành viên trong cộng đồ ủng hộ giải pháp tăng kích thước khối đã tạo ra Bitcoin Cash (BCH) thông qua nâng cấp hard fork, tăng kích thước từ 1 MB lên 32 MB. Ngoài ra, các thành viên khác trong cộng đồng ủng hộ giải pháp mở rộng ngoài chuỗi vẫn tiếp tục duy trì mạng lưới Bitcoin như ban đầu.





Năm 2018, cộng đồng BCH đặt mục tiêu mở rộng chức năng của mạng để có thể phát triển hệ sinh thái một cách tốt hơn. Tuy nhiên, công ty khai thác nChain tin rằng các tính năng bổ sung có mâu thuẫn với tầm nhìn của Satoshi Nakamoto trong việc xây dựng Bitcoin thành một mạng thanh toán điện tử P2P. Sự khác biệt trong quan điểm này đã dẫn đến một hard fork trong mạng BCH và tạo ra BSV. BSV ra đời với mục đích đạt được tầm nhìn mà Satoshi Nakamoto đã mô tả trong Whitepaper.









Cơ chế Halving (Giảm một nửa) là một bộ quy tắc chạy mã được thiết kế bởi Satoshi Nakamoto để giảm tốc độ phát hành Bitcoin.





BSV có nguồn gốc từ hai hard fork của Bitcoin, do đó tiếp tục duy trì cơ chế đồng thuận PoW (Proof of Work). Ngoài ra, cứ sau bốn năm, phần thưởng khai thác sẽ giảm một nửa.





BSV ra mắt vào năm 2018, đợt Halving đầu tiên diễn ra vào năm 2020. Trong năm nay sẽ có một đợt BSV Halving mới sắp diễn ra, cách thời điểm hiện tại còn chưa đầy một tháng nữa.









Vào tháng 4 năm 2020, sự kiện Halving đã diễn ra, giảm phần thưởng khối xuống còn 6.25 BSV. Mặc dù sự kiện Halving được coi là một dấu hiệu tích cực cho thị trường, tuy nhiên trước lần Halving gần nhất, giá của BSV đã giảm từ 450$ xuống mức thấp nhất là 80$.









Vào tháng 4 năm 2024, sự kiện Halving sẽ giảm phần thưởng khối xuống còn 3.125 BSV. Tính theo thời gian Halving, lần Halving của BSV vẫn sẽ diễn ra trước Halving của BTC. Hiện tại, xu hướng tổng thể của thị trường vẫn đang tăng và người dùng có niềm tin đợt Halving này cũng sẽ đẩy BSV lên một đỉnh cao mới.













Ban đầu, kích thước khối của mạng BSV là 128 MB, các bản nâng cấp tiếp theo đã loại bỏ giới hạn kích thước, cho phép Miner điều chỉnh kích thước khối mà họ muốn khai thác. Với kích thước khối không giới hạn, về mặt lý thuyết, BSV có thể xử lý nhiều giao dịch hơn trong một khối duy nhất, đặc biệt ở tốc độ giao dịch nhanh và chi phí thấp. Nhiều giao dịch hơn trong một khối đồng nghĩa với việc có thể thu được nhiều phí giao dịch hơn, bù đắp cho phần thưởng khai thác liên tục giảm.





Việc tăng kích thước khối giúp cải thiện hiện quả, nhưng cũng làm tăng rủi ro tập trung cho hệ thống. Giải pháp mở rộng khối yêu cầu phần cứng cao hơn cho các nút mạng, dẫn đến việc chỉ có một số ít nhà điều hành vận hành các nút. Điều này là một trong những lý do tại sao BSV thường xuyên bị tấn công.





Ngoài ra, so với BTC và BCH, BSV không có sự phổ biến trên thị trường, dẫn đến tính thanh khoản kém. Do đó, giá token thấp hơn, kết hợp với lợi nhuận thấp, gây mất hứng thú cho các Miner.









Token BSV hiện được niêm yết trên MEXC, vì vậy bạn có thể dễ dàng mua BSV trên MEXC.





Truy cập App MEXC, nhập "BSV" vào thanh tìm kiếm ở trên cùng và chọn [BSV] trong mục "Spot". Trên trang biểu đồ K-line, nhấn vào [Mua]. Chọn loại lệnh, nhập số lượng, sau đó nhấn vào [Mua] để hoàn tất giao dịch mua.





Nếu thành thạo giao dịch Futures, bạn có thể giao dịch BSV Futures ngay trên MEXC. Nhập "BSV" vào thanh tìm kiếm, chọn [BSV] trong mục "Futures" và bắt đầu giao dịch.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.