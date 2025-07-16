1. Nhãn ST là gì? Để đảm bảo sự hoàn thiện và phát triển công bằng của lĩnh vực blockchain và tiền mã hoá, đồng thời bảo vệ lợi ích của người dùng, MEXC đã thiết lập "Quy tắc ST". Đối với token dự án 1. Nhãn ST là gì? Để đảm bảo sự hoàn thiện và phát triển công bằng của lĩnh vực blockchain và tiền mã hoá, đồng thời bảo vệ lợi ích của người dùng, MEXC đã thiết lập "Quy tắc ST". Đối với token dự án
Nhãn ST là gì?

1. Nhãn ST là gì?


Để đảm bảo sự hoàn thiện và phát triển công bằng của lĩnh vực blockchain và tiền mã hoá, đồng thời bảo vệ lợi ích của người dùng, MEXC đã thiết lập "Quy tắc ST". Đối với token dự án kích hoạt quy tắc ST, MEXC sẽ thực hiện các biện pháp như thêm nhãn cảnh báo ST, tạm ngừng giao dịch hoặc hủy niêm yết token.

2. Sàn xử lý token bị gắn nhãn ST như thế nào?


Khi bị gắn nhãn ST, token dự án cần phải trải qua quá trình đánh giá toàn diện từ MEXC. Quá trình tổng thể như sau:

2.1 Dự án bị gắn nhãn ST vượt qua đánh giá


Nếu dự án đáp ứng ít nhất bốn tiêu chí đánh giá và giá hiện tại của token gần với giá niêm yết ban đầu thì dự án sẽ bước vào giai đoạn quan sát ba ngày theo lịch. Sau khoảng thời gian này, nếu dự án được đánh giá là hoạt động tốt về tổng thể thì sẽ được gỡ nhãn ST.

2.2 Dự án bị gắn nhãn ST không vượt qua đánh giá


Nếu dự án không đáp ứng ít nhất bốn tiêu chí đánh giá, đội ngũ dự án phải khắc phục dự án trong khoảng thời gian hợp lý do MEXC xác định.

Nếu dự án có thể đáp ứng ít nhất bốn tiêu chí đánh giá trong thời gian khắc phục thì dự án sẽ bước vào giai đoạn quan sát. Sau đó, nếu dự án được đánh giá đạt tiêu chuẩn và đang vận hành tốt về tổng thể thì sẽ được gỡ nhãn ST.

Nếu dự án không đáp ứng ít nhất bốn tiêu chí đánh giá trong thời gian điều chỉnh, các cặp giao dịch liên quan sẽ bị tạm ngừng giao dịch và hủy niêm yết.

Để biết thông tin chi tiết về tiêu chí đánh giá, vui lòng tham khảo Quy tắc cảnh báo ST để hiểu rõ hơn.

3. Người dùng nên xử lý token bị gắn nhãn ST như thế nào?


Token dự án bị gắn nhãn ST có thể bị huỷ niêm yết và sẽ không thể nạp token này.

Nếu dự án cuối cùng không vượt qua được đánh giá của MEXC và bị hủy niêm yết, MEXC sẽ không còn hỗ trợ nạp và giao dịch cho token liên quan nữa và bạn có thể rút token trong vòng 30 ngày. Vui lòng rút token về ví cá nhân hoặc sàn giao dịch khác kịp thời để tránh tổn thất tài sản.

Nếu bạn tiếp tục nạp token vào MEXC sau khi bị hủy niêm yết, sàn sẽ hoàn trả khoản nạp về địa chỉ gửi ban đầu trên blockchain, do đó sẽ phải chịu một số phí giao dịch trên chuỗi. Nếu địa chỉ này không phải là địa chỉ ví của bạn, vui lòng liên hệ với nền tảng địa chỉ gửi ban đầu để được hỗ trợ về khoản nạp.

4. Nhãn ST sẽ được hiển thị ở đâu trên MEXC


Nếu token dự án bị gắn thẻ ST, bạn có thể xem nhãn ST trên trang giao dịch Spot và trang nạp/rút trên MEXC.

Chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản web làm ví dụ. Nhãn cũng được hiển thị tương tự trên App.

Trên trang giao dịch Spot, lời nhắc bật lên sẽ xuất hiện đối với token dự án bị gắn nhãn ST và nhãn ST sẽ được hiển thị ở phía ngoài cùng bên phải của tên token dự án, như trong ảnh dưới đây.


Khi chọn loại token trên trang nạp, token bị gắn nhãn ST sẽ hiển thị nhãn ST bên cạnh, như hình dưới đây.


Tương tự, trên trang rút, khi chọn loại tiền mã hoá, token dự án bị gắn nhãn ST cũng sẽ hiển thị nhãn "ST", như trong ảnh bên dưới.


5. Cách kiểm tra tài sản nào bị gắn thẻ ST


Bạn có thể thường xuyên kiểm tra phần "Huỷ niêm yết tiền điện tử" trên trang "Trung tâm thông báo" của MEXC. MEXC sẽ đăng thông báo liên quan hàng tháng, liệt kê tên các dự án bị gắn nhãn ST. Vui lòng theo dõi thông báo và đảm bảo nắm bắt thông tin kịp thời.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


