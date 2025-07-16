Sổ lệnh và độ sâu lệnh là gì?









Trong giao dịch tiền mã hoá, sổ lệnh là danh sách được sắp xếp theo giá, chứa tất cả các lệnh mua và bán hiện tại trên thị trường. Hầu hết các sàn giao dịch tập trung đều sử dụng mô hình sổ lệnh, trong đó Maker tạo lệnh ở các mức giá khác nhau được ghi lại trong sổ lệnh và Taker khớp các lệnh này để hoàn thành giao dịch.









Độ sâu lệnh đề cập đến tổng số lượng lệnh tại mỗi mức giá trong sổ lệnh. Bằng cách kiểm tra độ sâu lệnh, nhà giao dịch có thể hiểu được tính thanh khoản của thị trường, tức là số lượng lệnh có thể được khớp ngay. Độ sâu lệnh lớn thường biểu thị tính thanh khoản cao, trong khi độ sâu lệnh thấp có thể dẫn đến biến động giá cao hoặc khớp lệnh chậm hơn.





Sổ lệnh và độ sâu lệnh cung cấp thông tin và chỉ báo thị trường, trở thành nguồn dữ liệu tham khảo để nhà đầu tư đưa ra quyết định. Nhà giao dịch có thể sử dụng sổ lệnh để hiểu tình hình mua và bán hiện tại trên thị trường, bao gồm giá mua và giá bán tốt nhất, cũng như mức độ cạnh tranh. Độ sâu lệnh giúp nhà giao dịch đánh giá tính thanh khoản của thị trường và khả năng khớp lệnh.













Sổ lệnh thường bao gồm bốn phần: Lệnh mua, lệnh bán, giá và số lượng lệnh.





Lệnh mua: Danh sách lệnh từ người mua muốn mua tài sản ở mức giá cụ thể.





Lệnh bán: Danh sách lệnh từ người bán muốn bán tài sản ở mức giá cụ thể.





Giá: Mức giá của lệnh mua và bán. Mỗi mức giá hiển thị số lượng lệnh mua hoặc bán tài sản.





Số lượng lệnh: Số lượng tài sản của lệnh mua và lệnh bán.









4.1 Nhận lệnh: Khi nhà giao dịch đặt lệnh mua hoặc bán, sàn giao dịch sẽ nhận các lệnh này.





4.2 Ghi lại thông tin lệnh: Lệnh thường bao gồm thông tin như hướng giao dịch, số lượng, giá và thời gian đặt lệnh.





4.3 Sắp xếp lệnh: Sổ lệnh sắp xếp các lệnh mua và bán theo giá từ cao đến thấp hoặc từ thấp đến cao, nhóm các lệnh có cùng mức giá lại với nhau.





4.4 Cập nhật sổ lệnh: Khi tạo lệnh mới, sổ lệnh sẽ chèn lệnh vào đúng vị trí theo giá và cập nhật sổ lệnh.





4.5 Giao dịch khớp lệnh: Khi giá lệnh mua và lệnh bán khớp nhau, giao dịch sẽ được hoàn thành.





4.6 Cập nhật độ sâu lệnh: Sổ lệnh sẽ cập nhật độ sâu lệnh tương ứng bất kỳ khi nào lệnh được khớp hoặc hủy, phản ánh tổng số lượng lệnh mua và bán tại mỗi mức giá.





4.7 Cập nhật theo thời gian thực: Sổ lệnh được cập nhật theo thời gian thực trên sàn giao dịch, hiển thị các lệnh mới và giao dịch đã hoàn thành, cho phép nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên điều kiện thị trường mới nhất.









5.1 Minh bạch về giá: Sổ lệnh cung cấp thông tin về giá cho các lệnh mua và bán trên thị trường, cho phép các nhà giao dịch nắm rõ mức giá thị trường hiện tại.





5.2 Đánh giá độ sâu thị trường: Thị trường có độ sâu lớn hơn thường hấp dẫn hơn vì có tính thanh khoản cao hơn và chênh lệch giá mua-bán nhỏ hơn, giúp các nhà giao dịch dễ dàng thực hiện các hoạt động mua và bán.





5.3 Theo dõi và phân tích thị trường: Nhà giao dịch có thể quan sát những thay đổi trong sổ lệnh để so sánh lực mua và bán trên thị trường, đồng thời sử dụng thông tin này để đưa ra chiến lược giao dịch và dự đoán xu hướng giá.









6.1 Độ sâu hợp nhất: Hệ thống thể hiện các lệnh dựa trên độ chính xác hiển thị do bạn thiết lập.









6.2 Phương pháp hiển thị lệnh: Có hai phương pháp hiển thị: Số lượng và Tích lũy.





Số lượng: Nền biểu đồ thanh phản ánh số lượng lệnh mua và lệnh bán.

Tích lũy (Cum): Nền biểu đồ độ sâu phản ánh độ sâu của lệnh mua và lệnh bán.









6.3 Hiển thị lệnh: Bằng cách chọn "Giá trung bình và Tổng", hệ thống sẽ tính toán và hiển thị giá trung bình, tên token và tổng số lượng của token được giao dịch trong cửa sổ bật lên khi bạn di chuột qua dữ liệu lệnh.







