1. Sổ lệnh là gì? Trong giao dịch tiền mã hoá, sổ lệnh là danh sách được sắp xếp theo giá, chứa tất cả các lệnh mua và bán hiện tại trên thị trường. Hầu hết các sàn giao dịch tập trung đều sử dụng mô 1. Sổ lệnh là gì? Trong giao dịch tiền mã hoá, sổ lệnh là danh sách được sắp xếp theo giá, chứa tất cả các lệnh mua và bán hiện tại trên thị trường. Hầu hết các sàn giao dịch tập trung đều sử dụng mô
Learn/Bách Khoa Toàn Thư Blockchain/Khái niệm Cơ bản/Sổ lệnh và ...lệnh là gì?

Sổ lệnh và độ sâu lệnh là gì?

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Khái Niệm Cơ Bản
Gravity
G$0.009129-5.77%
MemeCore
M$2.01944-2.07%
PoP Planet
P$0.11572+10.45%
HI
HI$0.0000607+0.33%
Humanity
H$0.06823-2.83%

1. Sổ lệnh là gì?


Trong giao dịch tiền mã hoá, sổ lệnh là danh sách được sắp xếp theo giá, chứa tất cả các lệnh mua và bán hiện tại trên thị trường. Hầu hết các sàn giao dịch tập trung đều sử dụng mô hình sổ lệnh, trong đó Maker tạo lệnh ở các mức giá khác nhau được ghi lại trong sổ lệnh và Taker khớp các lệnh này để hoàn thành giao dịch.

2. Độ sâu lệnh là gì?


Độ sâu lệnh đề cập đến tổng số lượng lệnh tại mỗi mức giá trong sổ lệnh. Bằng cách kiểm tra độ sâu lệnh, nhà giao dịch có thể hiểu được tính thanh khoản của thị trường, tức là số lượng lệnh có thể được khớp ngay. Độ sâu lệnh lớn thường biểu thị tính thanh khoản cao, trong khi độ sâu lệnh thấp có thể dẫn đến biến động giá cao hoặc khớp lệnh chậm hơn.

Sổ lệnh và độ sâu lệnh cung cấp thông tin và chỉ báo thị trường, trở thành nguồn dữ liệu tham khảo để nhà đầu tư đưa ra quyết định. Nhà giao dịch có thể sử dụng sổ lệnh để hiểu tình hình mua và bán hiện tại trên thị trường, bao gồm giá mua và giá bán tốt nhất, cũng như mức độ cạnh tranh. Độ sâu lệnh giúp nhà giao dịch đánh giá tính thanh khoản của thị trường và khả năng khớp lệnh.


3. Thành phần của sổ lệnh


Sổ lệnh thường bao gồm bốn phần: Lệnh mua, lệnh bán, giá và số lượng lệnh.

Lệnh mua: Danh sách lệnh từ người mua muốn mua tài sản ở mức giá cụ thể.

Lệnh bán: Danh sách lệnh từ người bán muốn bán tài sản ở mức giá cụ thể.

Giá: Mức giá của lệnh mua và bán. Mỗi mức giá hiển thị số lượng lệnh mua hoặc bán tài sản.

Số lượng lệnh: Số lượng tài sản của lệnh mua và lệnh bán.

4. Sổ lệnh hoạt động như thế nào?


4.1 Nhận lệnh: Khi nhà giao dịch đặt lệnh mua hoặc bán, sàn giao dịch sẽ nhận các lệnh này.

4.2 Ghi lại thông tin lệnh: Lệnh thường bao gồm thông tin như hướng giao dịch, số lượng, giá và thời gian đặt lệnh.

4.3 Sắp xếp lệnh: Sổ lệnh sắp xếp các lệnh mua và bán theo giá từ cao đến thấp hoặc từ thấp đến cao, nhóm các lệnh có cùng mức giá lại với nhau.

4.4 Cập nhật sổ lệnh: Khi tạo lệnh mới, sổ lệnh sẽ chèn lệnh vào đúng vị trí theo giá và cập nhật sổ lệnh.

4.5 Giao dịch khớp lệnh: Khi giá lệnh mua và lệnh bán khớp nhau, giao dịch sẽ được hoàn thành.

4.6 Cập nhật độ sâu lệnh: Sổ lệnh sẽ cập nhật độ sâu lệnh tương ứng bất kỳ khi nào lệnh được khớp hoặc hủy, phản ánh tổng số lượng lệnh mua và bán tại mỗi mức giá.

4.7 Cập nhật theo thời gian thực: Sổ lệnh được cập nhật theo thời gian thực trên sàn giao dịch, hiển thị các lệnh mới và giao dịch đã hoàn thành, cho phép nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên điều kiện thị trường mới nhất.

5. Tầm quan trọng của sổ lệnh


5.1 Minh bạch về giá: Sổ lệnh cung cấp thông tin về giá cho các lệnh mua và bán trên thị trường, cho phép các nhà giao dịch nắm rõ mức giá thị trường hiện tại.

5.2 Đánh giá độ sâu thị trường: Thị trường có độ sâu lớn hơn thường hấp dẫn hơn vì có tính thanh khoản cao hơn và chênh lệch giá mua-bán nhỏ hơn, giúp các nhà giao dịch dễ dàng thực hiện các hoạt động mua và bán.

5.3 Theo dõi và phân tích thị trường: Nhà giao dịch có thể quan sát những thay đổi trong sổ lệnh để so sánh lực mua và bán trên thị trường, đồng thời sử dụng thông tin này để đưa ra chiến lược giao dịch và dự đoán xu hướng giá.

6. Tính năng trực quan hóa trên MEXC


6.1 Độ sâu hợp nhất: Hệ thống thể hiện các lệnh dựa trên độ chính xác hiển thị do bạn thiết lập.


6.2 Phương pháp hiển thị lệnh: Có hai phương pháp hiển thị: Số lượng và Tích lũy.

Số lượng: Nền biểu đồ thanh phản ánh số lượng lệnh mua và lệnh bán.
Tích lũy (Cum): Nền biểu đồ độ sâu phản ánh độ sâu của lệnh mua và lệnh bán.


6.3 Hiển thị lệnh: Bằng cách chọn "Giá trung bình và Tổng", hệ thống sẽ tính toán và hiển thị giá trung bình, tên token và tổng số lượng của token được giao dịch trong cửa sổ bật lên khi bạn di chuột qua dữ liệu lệnh.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Hướng dẫn người mới: Lệnh Stop-Limit là gì và cách đặt lệnh trên MEXC để khóa lợi nhuận và ngăn ngừa thua lỗ

Hướng dẫn người mới: Lệnh Stop-Limit là gì và cách đặt lệnh trên MEXC để khóa lợi nhuận và ngăn ngừa thua lỗ

Thị trường tiền mã hoá luôn biến động mạnh, giá có thể dao động nhanh chóng và ngay cả những chậm trễ nhỏ cũng có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc chịu thua lỗ không đáng có. Lệnh Stop-Limit là một công

Đơn giản hoá lệnh Limit: Hướng dẫn giao dịch hiệu quả hơn

Đơn giản hoá lệnh Limit: Hướng dẫn giao dịch hiệu quả hơn

Trong thị trường tiền mã hoá, lệnh Limit đóng vai trò là một cơ chế giao dịch quan trọng, hỗ trợ nhà đầu tư kiểm soát chính xác giá thực hiện giao dịch.1. Lệnh Limit là gì?1.1 Định nghĩaLệnh Limit cho

Copy Trade là gì?

Copy Trade là gì?

Copy Trade là một chiến lược đầu tư trong giao dịch tiền mã hoá cho phép nhà đầu tư tự động sao chép các hành động giao dịch của Trader giàu kinh nghiệm khác. Đây là một chiến lược đầu tư lý tưởng cho

Hiểu ngay về giao dịch Spot chỉ trong vài giây

Hiểu ngay về giao dịch Spot chỉ trong vài giây

Các phương thức giao dịch phổ biến trên thị trường tiền mã hoá chủ yếu được chia thành giao dịch Spot và giao dịch Futures.Giao dịch Spot là hành động mua và bán tiền mã hoá trên thị trường, thực hiện

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng