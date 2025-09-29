Đơn giản hoá lệnh Limit: Hướng dẫn giao dịch hiệu quả hơn





Trong thị trường tiền mã hoá, lệnh Limit đóng vai trò là một cơ chế giao dịch quan trọng, hỗ trợ nhà đầu tư kiểm soát chính xác giá thực hiện giao dịch.













Lệnh Limit cho phép nhà giao dịch chỉ định mức giá đặt lệnh mong muốn. Lệnh sẽ được khớp ở mức giá đã chỉ định hoặc ở mức giá tốt hơn.





Khi một lệnh Limit được gửi, nếu sổ lệnh hiện tại đã có các lệnh khớp ở mức giá chỉ định, giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có. Nếu không tìm thấy lệnh khớp, lệnh Limit sẽ tiếp tục nằm trong sổ lệnh cho đến khi được khớp hoặc bị huỷ bởi nhà giao dịch.









Giá mua/Giá bán: Mức giá do nhà giao dịch đặt để mua hoặc bán tiền mã hoá.

Số lượng mua/Số lượng bán: Số lượng tiền mã hoá mà nhà giao dịch dự định mua hoặc bán.

Giá trị giao dịch: Tổng giá trị tiền mã hoá liên quan đến giao dịch.

TP/SL: Nhà giao dịch có thể đặt trước các điều kiện TP/SL khi đặt lệnh Limit. Sau khi lệnh được khớp hoàn toàn, hệ thống sẽ tự động đặt các lệnh TP/SL tương ứng dựa trên giá đặt trước và số lượng đã khớp.

Lưu ý: Nếu số lượng lệnh được kích hoạt thấp hơn yêu cầu đặt lệnh tối thiểu của sàn, lệnh sẽ bị xem là không hợp lệ.









lệnh Limit và lệnh Market. Hai loại lệnh này khác nhau đáng kể về quy tắc khớp lệnh, tốc độ và trường hợp sử dụng: Trong giao dịch tiền mã hoá, hai loại lệnh phổ biến nhất là. Hai loại lệnh này khác nhau đáng kể về quy tắc khớp lệnh, tốc độ và trường hợp sử dụng:





Loại Giới hạn giá? Tốc độ Dễ khớp? Phù hợp với Lệnh Limit Có

Chậm Không đảm bảo Kiểm soát giá hoặc chờ mức giá lý tưởng Lệnh Market Không

Nhanh Đảm bảo Ưu tiên tốc độ, chấp nhận giá khớp lệnh không cố định





Tóm tắt:

Lệnh Limit phù hợp với nhà giao dịch muốn kiểm soát chính xác giá mở hoặc thoát lệnh. Loại lệnh này giúp tránh việc chạy theo giá cao hoặc bán quá thấp, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro không được khớp.

Lệnh Market đảm bảo lệnh được khớp ngay lập tức, lý tưởng cho nhà giao dịch ưu tiên thời gian hay muốn vào hoặc thoát thị trường nhanh chóng.









Ưu điểm chính của lệnh Limit nằm ở khả năng kiểm soát và tính linh hoạt về mặt chiến lược:





Kiểm soát giá: Nhà giao dịch có thể đặt lệnh trong phạm vi giá mong muốn, tránh việc khớp lệnh bất lợi do biến động thị trường đột ngột.

Quản lý rủi ro : Khi kết hợp với chức năng TP và SL, lệnh Limit giúp nhà giao dịch xác định trước điểm thoát lệnh - hỗ trợ khóa lợi nhuận đồng thời kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn.

Hiệu quả trong thị trường biến động: Trong giai đoạn giá biến động, lệnh Limit cho phép nhà giao dịch nắm bắt mức giá lý tưởng và cải thiện hiệu quả giao dịch tổng thể.





Tóm lại, lệnh Limit không chỉ là một công cụ thiết yếu cho người mới bắt đầu tham gia thị trường mà còn là một cơ chế quan trọng dành cho nhà giao dịch nâng cao phát triển các chiến lược giao dịch phức tạp hơn.









Lấy cặp giao dịch MX/USDT làm ví dụ.









1) Truy cập trang web chính thức của MEXC, đăng nhập vào tài khoản và mở trang giao dịch Spot.





2) Chọn tùy chọn lệnh Limit.









3) Nhập Giá mong muốn và Số lượng MX bạn muốn mua.





4) Nếu muốn, bạn cũng có thể thiết lập TP/SL để tự động quản lý rủi ro.





5) Nhấn Mua vào MX để đặt lệnh.





6) Lệnh của bạn sẽ hiển thị trong phần Lệnh chờ.





7) Khi giá thị trường đạt đến mức giá bạn đã đặt (hoặc tốt hơn), lệnh sẽ được khớp. Sau khi khớp, bạn sẽ thấy token MX trong mục Vị thế hiện tại.

















1) Mở App MEXC, đăng nhập vào tài khoản và nhấn Giao dịch ở cuối trang để vào trang giao dịch Spot.





2) Chọn lệnh Limit.





3) Nhập Giá và Số lượng mong muốn.





4) (Tùy chọn) Bật và thiết lập TP/SL.





5) Nhấn Mua MX để đặt lệnh Limit.





6) Lệnh của bạn sẽ hiển thị trong mục Lệnh chờ.





7) Khi giá thị trường đạt đến mức giá bạn đã đặt (hoặc tốt hơn), lệnh sẽ được khớp. Sau khi khớp, bạn sẽ thấy token MX trong mục Vị thế.













Việc đặt lệnh bán Limit hoạt động tương tự như đặt lệnh mua. Chỉ cần nhập giá và số lượng MX bạn muốn bán, sau đó nhấn Bán MX để gửi lệnh. Lệnh sẽ hiển thị trong mục Lệnh chờ.





Khi giá thị trường đạt đến mức giá bạn chỉ định (hoặc tốt hơn), lệnh Limit sẽ được thực hiện. Sau khi giao dịch hoàn tất, bạn sẽ thấy token USDT tương ứng trong mục Vị thế.













Cho phép người dùng đặt giá trước, giúp tránh việc chạy theo giá cao hoặc bán tháo khi giá xuống thấp.

Giúp nắm bắt cơ hội mua hoặc bán lý tưởng trong thị trường biến động.

Kết hợp với thiết lập TP và SL, giúp quản lý rủi ro hiệu quả và đảm bảo mục tiêu PNL.









Nếu giá thị trường không đạt đến mức bạn đã đặt, lệnh có thể không được khớp trong thời gian dài.

Trong điều kiện thanh khoản thấp, ngay cả khi giá đã đạt đến, lệnh vẫn có thể không được khớp hoàn toàn.

Mức TP/SL nên được thiết lập cẩn thận để tránh vô hiệu hoá hoặc bỏ lỡ cơ hội trong điều kiện thị trường biến động mạnh.









Lệnh Limit là một trong những loại lệnh phổ biến nhất trong cả giao dịch Spot và Futures. Bằng cách đặt một mức giá cụ thể, nhà giao dịch có thể mua hoặc bán tài sản ở mức lý tưởng, đồng thời sử dụng các công cụ TP/SL để quản lý rủi ro. Khi được áp dụng một cách chiến lược và phù hợp với phong cách giao dịch cũng như mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân, lệnh Limit giúp nhà đầu tư tự tin hơn khi đối mặt với biến động thị trường - từng bước vững chắc hướng tới mục tiêu tăng trưởng tài sản dài hạn.





*BTN-Bắt đầu hành trình tiền mã hoá của bạn&BTNURL= https://www.mexc.com/vi-VN/exchange/MX_USDT





Bài viết đề xuất:





Vì sao lựa chọn MEXC Futures? Khám phá những ưu điểm chính và tính năng nổi bật của MEXC Futures, giúp bạn nắm bắt lợi thế và cơ hội trên thị trường Futures.

Hướng dẫn giao dịch Futures (App) : Tìm hiểu quy trình từng bước giao dịch Futures trên App MEXC, giúp bạn dễ dàng bắt đầu và tự tin giao dịch.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



