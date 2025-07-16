Blockchain mô-đun là gì?





Với sự phát triển không ngừng của ngành blockchain, khi một blockchain có hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ người dùng, khả năng phục vụ bị giới hạn và các giải pháp tương đối phức tạp. Các chuyên gia đã liên tục đề xuất các giải pháp như sharding và Layer 2. Các giải pháp này dần dần phát triển thành các blockchain mô-đun.









Blockchain mô-đun là một giải pháp thiết kế kiến trúc mới nổi bật giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng mà blockchain đang phải đối mặt.





Khái niệm cốt lõi của blockchain mô-đun là phân chia hệ thống blockchain thành các mô-đun hoặc thành phần độc lập, mỗi mô-đun có chức năng cụ thể và có thể được phát triển, kiểm nghiệm, triển khai và nâng cấp một cách tương đối độc lập. Hiện nay, các blockchain mô-đun chủ yếu bao gồm bốn phần: Lớp thực thi, lớp thanh toán, lớp đồng thuận và lớp sẵn có dữ liệu.





Các thiết kế blockchain trước đó nhằm mục đích xử lý mọi thứ nội bộ, trong khi blockchain mô-đun chia các chức năng blockchain khác nhau thành các mô-đun độc lập, mỗi mô-đun chịu trách nhiệm cho các chức năng cụ thể. Để minh họa, blockchain mô-đun giống như các khối LEGO, trong đó các khối khác nhau được chọn để cuối cùng xây dựng hệ thống blockchain mong muốn.













Blockchain mô-đun phân phối các chức năng khác nhau trên các lớp khác nhau. Thiết kế này không chỉ nâng cao khả năng mở rộng của blockchain mà còn tăng cường tổng lưu lượng, cho phép blockchain xử lý nhiều giao dịch và dữ liệu hơn để đáp ứng nhu cầu tăng lên.









Blockchain mô-đun cung cấp cho các nhà phát triển khả năng lựa chọn và kết hợp các mô-đun chức năng một cách linh hoạt để đáp ứng yêu cầu của các DApp khác nhau. Các nhà phát triển có thể thiết kế các hệ thống blockchain với tính linh hoạt cao theo nhu cầu cụ thể, đồng thời cũng có thể duy trì, quản lý và nâng cấp một cách tốt hơn. Tính linh hoạt này giúp cải thiện hiệu suất, ổn định và trải nghiệm người dùng của blockchain.









Phát triển mô-đun giúp các nhà phát triển có thể nhanh chóng xây dựng các hệ thống blockchain mới, mở rộng và nâng cấp khi cần thiết. Bằng cách lựa chọn các mô-đun chức năng phù hợp với yêu cầu, các nhà phát triển có thể giảm thời gian và độ phức tạp của quá trình phát triển, từ đó cải thiện hiệu quả phát triển. Quá trình phát triển đơn giản hóa này giúp tăng tốc quá trình quảng bá và áp dụng công nghệ blockchain.













So với các hệ thống blockchain tích hợp trước đây, việc xây dựng các blockchain mô-đun mang lại những thách thức lớn hơn. Độ phức tạp này làm tăng độ khó cho người dùng và các nhà phát triển trong quá trình học, có thể ảnh hưởng đến tốc độ áp dụng và phát triển của các ứng dụng.









Khác với các mạng tích hợp như Ethereum hoặc Bitcoin, việc kiểm nghiệm thực tế của các mạng mô-đun còn bị hạn chế. Các chuỗi phát triển ổn định đã trải qua quá trình kiểm nghiệm và xác minh mở rộng, trong khi vẫn còn nghi ngờ về việc liệu các mạng mô-đun có thể thích ứng một cách liền mạch với môi trường thực tế có lưu lượng cao hay không.









Phát triển blockchain mô-đun vẫn còn ở giai đoạn đầu. Mặc dù có sự quan tâm đáng kể đến các mạng mô-đun từ thị trường, những mạng này hiện vẫn thiếu đi việc kiểm nghiệm và xác minh thực tế toàn diện cần thiết cho các mạng phát triển ổn định. Blockchain mô-đun vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, sự ổn định và hiệu quả lâu dài vẫn còn không chắc chắn.













Celestia là mạng blockchain mô-đun đầu tiên được triển khai, phục vụ như một mạng lưu trữ hồ sơ giao dịch và cung cấp dữ liệu sẵn có. Thừa kế một kiến trúc mô-đun, Celestia cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh các giải pháp blockchain bằng cách lựa chọn và kết hợp các mô-đun chức năng khác nhau theo nhu cầu cụ thể.









Omni Network là một cơ sở hạ tầng tương tác Ethereum, được thiết kế để cung cấp tính tương tác cho các mạng Rollup như Op, Arb, zkS và Stark. Có chức năng phục vụ như cơ sở hạ tầng cốt lõi cho tất cả các mạng Rollup và các ứng dụng mô-đun trên Ethereum, cho phép trải nghiệm người dùng qua lại giữa các Rollup một cách liền mạch và an toàn. Omni cung cấp một framework an toàn, hiệu quả và tương thích toàn cầu, giới thiệu Ethereum như một hệ thống vận hành duy nhất và thống nhất cho người dùng và nhà phát triển.









AltLayer là một lớp mở rộng tạm thời được xây dựng trên Optimistic Rollups, kết nối với Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos, và thậm chí cả các giải pháp Layer 1 và Layer 2 như Arbitrum và Optimism.





AltLayer hỗ trợ đa chuỗi và máy ảo (VMs), với hỗ trợ mặc định cho EVM và WASM. Do đó, AltLayer không bị ràng buộc vào một giải pháp Layer 1 hoặc Layer 2 duy nhất mà phục vụ như một giải pháp mở rộng có khả năng tùy chỉnh và kết nối cổng cho tất cả các chuỗi tương thích với EVM và WASM.









Dymension nổi tiếng với blockchain mô-đun RollApps phục vụ như các giao diện người dùng. Các RollApps này hỗ trợ nhiều ứng dụng khác nhau, từ game đến DeFi và thị trường NFT. Tại trung tâm của Dymension là Dymension Hub, tương tự như một máy chủ backend, chịu trách nhiệm điều phối các hành động mạng, quản lý các truy vấn RollApp và duy trì tính nhất quán trên toàn hệ thống.









Mantle Network là một giải pháp mở rộng Layer 2 kết hợp các optimistic rollup với khả năng sẵn có dữ liệu tiên tiến sử dụng một kiến trúc mô-đun để tăng cường lưu lượng và giảm chi phí trên mainnet Ethereum.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.