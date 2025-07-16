Mạng BTC Layer 2 là gì?









Mạng Layer 2 được xây dựng dựa trên Layer 1, thường được tạo để giải quyết một số vấn đề nhất định hiện có trong Layer 1. Mạng được thiết lập trên Ethereum được gọi là Ethereum Layer 2, trong khi mạng được xây dựng trên Bitcoin được gọi là mạng Bitcoin Layer 2.





Mạng Bitcoin Layer 2 được thiết kế chủ yếu để giải quyết các vấn đề của mạng Bitcoin, chẳng hạn như phí giao dịch cao, lưu lượng thấp và các hạn chế về khả năng mở rộng. Bằng cách sử dụng mạng Layer 2 để xử lý các vấn đề giao dịch, kết quả sẽ được truyền trở lại mạng Bitcoin sau khi được xử lý, do đó giảm bớt áp lực lên mạng Bitcoin.













Trong năm 2023, giao thức token BRC20 bùng nổ, dẫn đến nhu cầu về không gian khối không ngừng tăng lên. Do đó, phí giao dịch trên mạng Bitcoin tăng vọt. Các vấn đề như tốc độ giao dịch chậm, thời gian xác nhận lâu, phí giao dịch cao và những hạn chế về khả năng mở rộng mạng đã cản trở sự phát triển hiện tại của hệ sinh thái Bitcoin. Để giải quyết những thách thức này, cần có mạng Layer 2 để hỗ trợ trạng thái phát triển Bitcoin hiện tại.









Do giới hạn kích thước khối ban đầu của Bitcoin ở mức 1 MB, vấn đề mở rộng khối từ lâu đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi. Việc thiếu sự đồng thuận về các giải pháp mở rộng đã dẫn đến các đợt hard fork tiếp theo, tạo ra BCH (Bitcoin Cash) và BSV (Bitcoin Satoshi Vision).





Việc mở rộng mạng Bitcoin rất phức tạp. Sau khi hoàn thành Segregated Witness (SegWit), mục tiêu chính là xây dựng các mạng Layer 2 mới trên mạng Bitcoin. Cách tiếp cận này không chỉ tránh ảnh hưởng đến hệ sinh thái Bitcoin mà còn giải quyết các vấn đề tắc nghẽn trên blockchain.









So với hệ sinh thái Ethereum đang phát triển mạnh mẽ, sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tính đến thời điểm hiện tại, Bitcoin chỉ có thể thực hiện việc phát hành tài sản, với số lượng giao dịch token BRC20 vượt hơn 10 triệu - một con số đáng kể. Tuy nhiên, mạng Bitcoin vẫn không thể xây dựng các ứng dụng trên chuỗi như sàn giao dịch phi tập trung (DEX) như Ethereum và thiếu khả năng xử lý tài sản độc lập. Sự phát triển của Bitcoin Layer 2 góp phần vào sự tăng trưởng chung của hệ sinh thái.













Cấu trúc Layer 2 trên chuỗi được chia thành hai loại: một loại tương thích với mô hình Máy ảo Ethereum (EVM), loại còn lại giống với mô hình Đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTXO) của Bitcoin. Các giải pháp này giữ lại hầu hết các đặc điểm cơ bản của blockchain, giúp giảm đáng kể phí giao dịch. Tuy nhiên, việc cải thiện hiệu suất còn hạn chế và hệ thống có xu hướng tập trung, tồn tại một số vấn đề bảo mật nhất định. Những ưu và nhược điểm này đã được xác minh trong mạng Layer 2 của Ethereum.





Hiện tại, trên mạng Bitcoin, các nhóm như Stacks, Rootstock (RSK), Liquid và các nhóm khác áp dụng phương pháp này để xây dựng mạng Layer 2 trên chuỗi.









Cấu trúc Layer 2 phân phối được chia thành hai loại: Một loại chịu trách nhiệm duy nhất về chuyển giá trị, loại còn lại kết hợp chuyển giá trị với khả năng Turing-Complete. Đại diện cho loại đầu là Lightning Network , và giao thức RGB là một ví dụ của loại sau. Thách thức chính của giải pháp này nằm ở sự phức tạp trong việc triển khai kỹ thuật. Tuy vậy, giải pháp này lại có ưu điểm là hệ thống phi tập trung hơn, quyền riêng tư nâng cao, chống kiểm duyệt tốt hơn và khả năng mở rộng không giới hạn. Một khi công nghệ này được phát triển thành công sẽ thúc đẩy đáng kể tiềm năng xây dựng và phát triển các ứng dụng Layer cao hơn.









Ngoài 2 giải pháp nêu trên, trên thị trường hiện còn nhiều giải pháp khác. Ví dụ: B²Network đã phát triển mạng Bitcoin Layer 2 tương thích với EVM dựa trên ZK-Rollup; Bison đang xây dựng ZK-Rollup gốc trên mạng Bitcoin để triển khai các giải pháp DeFi; Giải pháp Layer 2 Merlin Chain tích hợp mạng ZK-Rollup, máy mô phỏng phi tập trung, mô-đun chống gian lận trên chuỗi, v.v.





Hiện tại, Bitcoin Layer 2 vẫn đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian để xác định giải pháp nào có thể trở thành xu hướng chủ đạo và được thị trường chấp nhận. Có thể dự đoán khi các giải pháp Layer 2 của Bitcoin được hoàn thiện, đó sẽ là thời kỳ thịnh vượng của hệ sinh thái Bitcoin.









MEXC hiện niêm yết các token liên quan đến mạng Bitcoin Layer 2 như STX, MAP, TET, ALEX, v.v. Người dùng có thể mua các token này trong giao dịch Spot trên MEXC.





Ví dụ: Với STX, bạn có thể mở App MEXC trên thiết bị di động, nhập STX vào thanh tìm kiếm trên cùng, chọn giao dịch Spot STX, nhấn vào [Mua] trên trang K-line, chọn loại lệnh, số lượng, v.v., sau đó nhấn vào [Mua STX] để hoàn tất.







