Sự Khác Biệt Giữa Bitcoin Và Ethereum





Bitcoin và Ethereum hiện đang giữ hai vị trí hàng đầu trong không gian tiền mã hóa và nhiều người đến với thế giới tiền kỹ thuật số cũng nhờ hai "anh cả" này. Mặc dù Bitcoin và Ethereum đều nổi bật , nhưng chúng có sự khác biệt đáng kể về vị trí, cơ chế đồng thuận và mô hình kế toán. Về mặt định vị, Bitcoin giống như một loại vàng kỹ thuật số hoặc có thể sưu tập được, trong khi Ethereum hoạt động như một nền tảng đa năng. Liên quan đến các cơ chế đồng thuận, Bitcoin sử dụng cách tiếp cận Bằng chứng công việc (Proof of Work - PoW), trong khi Ethereum sử dụng Bằng chứng cổ phần (Proof of Stake - PoS). Về mô hình kế toán, Bitcoin sử dụng mô hình UTXO (Unspent Transaction Output), trong khi Ethereum sử dụng mô hình dựa trên tài khoản. Hãy tiềm hiểu sâu vào sự khác biệt cụ thể trong bài viết này.









Whitepaper của Bitcoin được thiết kế để có tổng nguồn cung cố định là 21 triệu coin, với số lượng đúc sẽ bị halving sau mỗi 4 năm, vì vậy trở nên rất khan hiếm. Điều này hoàn toàn trái ngược với các loại tiền tệ fiat truyền thống, không có giới hạn tối đa đối với số lượng phát hành. Các tổ chức phát hành tiền tệ định danh dựa vào tín dụng và có khả năng in số lượng tiền tệ không giới hạn. Hơn nữa, trong các cuộc khủng hoảng kinh tế, việc phát hành tiền tệ thường được sử dụng như một chiến lược quan trọng. Sự kết hợp của các yếu tố này làm cho giá trị của tiền tệ fiat dễ bị pha loãng, dẫn đến lạm phát. Lạm phát vừa phải có thể kích thích tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu chính sách tiền tệ không được quản lý phù hợp, việc phát hành tiền tệ fiat quá mức có thể dẫn đến suy thoái kinh tế và sự mất giá đáng kể đối với tài sản quốc gia.





Bitcoin, về cốt lõi thuật toán, loại bỏ khả năng phát hành quá mức để trở thành một dạng tiền tệ "giảm phát". Đặc điểm đã định vị Bitcoin như một vũ khí chống lạm phát tuyệt vời, do đó có biệt danh là "vàng kỹ thuật số". Cũng với lý do này, nhiều người đam mê tiền mã hóa coi Bitcoin là một dạng "Món đồ sưu tập kỹ thuật số", giống như việc thu thập các vật phẩm quý giá. Mặt khác, Ethereum có một vị thế khác biệt khiến không giống với Bitcoin.





Theo Whitepaper của Ethereum, Vitalik Buterin đã xây dựng vị thế của Ethereum trở thành "Hợp đồng thông minh thế hệ tiếp theo và Nền tảng ứng dụng phi tập trung." Với vị thế đã được thiết lập hướng Ethereum đến một con đường hoàn toàn khác với Bitcoin. Để trở thành một nền tảng, thách thức đầu tiên là giải quyết các tương tác bên ngoài. Các "hợp đồng thông minh" của Ethereum được coi là giao diện thông minh mở, cho phép bất kỳ chương trình phát triển nào cũng có thể tương tác với các hợp đồng này. Hơn nữa, có thể dễ dàng nhận ra sự đổi mới trên nền tảng Ethereum, bao gồm cả việc phát hành token ERC-20 của riêng mình. Cuối cùng, cơ chế gas độc đáo của Ethereum tạo điều kiện trao đổi tài sản có trật tự trong nền tảng. Những khía cạnh này kết hợp tạo thành nền tảng để Ethereum trở thành một nền tảng ứng dụng phi tập trung đẳng cấp thế giới.





Điều đáng nói là Bitcoin cũng đã giới thiệu các ứng dụng sáng tạo như BRC-20, nhưng khi so sánh với hệ sinh thái của Ethereum, chúng có quy mô nhỏ hơn. Tất nhiên, hai nền tảng này có vị thế khác nhau và không thể so sánh trực tiếp trên cơ sở một chiều.









Bitcoin sử dụng cơ chế đồng thuận PoW (Proof of Work), trong khi Ethereum sử dụng cơ chế đồng thuận PoS (Proof of Stake).





Cơ chế đồng thuận PoW (Proof of Work) có thể được đơn giản hóa như đóng góp sức mạnh tính toán để giải các bài toán và sau đó nhận phần thưởng tương ứng. Độ lớn của phần thưởng tỷ lệ thuận với sức mạnh tính toán đóng góp. Về cơ bản, cơ chế PoW là "công bằng" vì nó đảm bảo rằng tất cả các node trong mạng đều có cơ hội kiếm được những phần thưởng này. Tuy nhiên, do sự tập trung ngày càng tăng của sức mạnh tính toán, các node nhỏ hơn ngày càng khó nhận được phần thưởng Bitcoin. Cơ chế PoW giảm thiểu đáng kể việc lạm dụng tài nguyên và các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS), đảm bảo tính bảo mật của toàn bộ mạng Bitcoin bằng cách hy sinh một mức độ hiệu quả nhất định.





Cơ chế đồng thuận PoS (Proof of Stake) liên quan đến việc những người xác nhận staking một lượng tiền mã hóa nhất định để có quyền tham gia "kế toán" và nhận "phần thưởng tương ứng". Xác suất nhận được phần thưởng tỷ lệ thuận với số lượng tiền mã hóa được staking. Từ góc độ kinh tế, tính bảo mật của cơ chế PoS có xu hướng cao hơn so với cơ chế PoW. Ngoài ra, PoS giảm thiểu hiệu quả các vấn đề tiêu thụ năng lượng liên quan đến PoW.









Bản chất của blockchain là một cơ sở dữ liệu sổ cái phân tán. Các phương pháp chủ yếu để duy trì sổ cái này là mô hình Bitcoin UTXO phân tán và mô hình tài khoản Ethereum.





UTXO là viết tắt của Đầu ra giao dịch chưa được chi tiêu - Unspent Transaction Output. Có thể được coi là Bitcoin chưa được sử dụng. Chẳng hạn, nếu Bob nhận được một Bitcoin và chưa chi tiêu, thì Bitcoin đó sẽ trở thành một UTXO đối với anh ấy. UTXO đóng vai trò là thành phần giao dịch duy nhất trong Bitcoin và tổng số dư của người dùng là tổng của tất cả UTXO của họ.





Mô hình tài khoản của Ethereum là phương pháp kế toán chính hiện đang được sử dụng. Giống với khái niệm "tài khoản ngân hàng". Bất kỳ ai cũng có thể tạo tài khoản trên nền tảng Ethereum, với số dư ban đầu là 0. Khi người dùng tham gia giao dịch bằng tài khoản, số dư tài khoản sẽ tăng hoặc giảm tương ứng. Tại bất kỳ thời điểm nào, số dư tài khoản không thay đổi.



