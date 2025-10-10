Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?





Khi giao dịch Futures trên MEXC , một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không. MEXC cung cấp cho nhà giao dịch hai lựa chọn: chế độ một chiều và chế độ phòng hộ. Hiểu rõ sự khác biệt cơ bản giữa hai chế độ này và chọn chế độ phù hợp với chiến lược là điều cần thiết để quản lý rủi ro hiệu quả, giúp thực hiện các phương pháp giao dịch phức tạp hơn.





Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, chế độ một chiều có nghĩa là chỉ có thể nắm giữ một vị thế theo một hướng trong cùng một cặp Futures. Không thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và vị thế Short. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch đã có 5 vị thế Long BTCUSDT Futures Vĩnh cửu và sau đó mở một vị thế Short, hệ thống sẽ bù trừ vị thế Short này với vị thế Long hiện có thay vì tạo một vị thế Short riêng biệt.





Ngược lại, chế độ phòng hộ cho phép nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures. Điều này cho phép nhà giao dịch có vị thế theo cả hai hướng cùng lúc. Ví dụ, nếu đang nắm giữ 5 vị thế Long BTCUSDT Futures Vĩnh cửu, nhà giao dịch cũng có thể mở thêm 3 vị thế Short. Hệ thống sẽ ghi lại các vị thế này riêng biệt, và PNL cho mỗi bên sẽ được tính toán độc lập.













Trong chế độ một chiều, nhà giao dịch chỉ có thể nắm giữ vị thế theo một hướng tại một thời điểm. Nếu đặt lệnh theo hướng ngược lại, hệ thống sẽ tự động bù trừ vị thế hiện tại thay vì tạo vị thế mới.









Chế độ một chiều yêu cầu nhà giao dịch tập trung vào một quan điểm thị trường duy nhất, đó là tăng giá hoặc giảm giá. Điều này loại bỏ sự cần thiết phải quản lý vị thế theo cả hai hướng cùng lúc, giảm sự phức tạp trong việc ra quyết định và cho phép hình thành các chiến lược rõ ràng, đơn giản hơn.









Do chỉ có tính chất một chiều, chế độ này cho phép nhà giao dịch vào và thoát lệnh nhanh hơn. Không cần phải đóng một vị thế đối nghịch trước, giúp quá trình khớp lệnh diễn ra nhanh chóng hơn.









Nhà giao dịch có thể tập trung vào rủi ro và lợi nhuận của một hướng thị trường duy nhất, dễ dàng hơn trong việc thiết lập cũng như quản lý mức SL và TP. Tuy nhiên, nếu thị trường đảo chiều, nhà giao dịch ở chế độ một chiều có thể bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận hoặc đối mặt với khoản lỗ lớn hơn. Chế độ này cũng có thể hạn chế khả năng tận dụng biến động thị trường đầy đủ, do chỉ có thể nhận lợi nhuận theo một hướng.









Nếu đã có vị thế Long và đặt lệnh Short, lệnh Short sẽ trước tiên bù trừ vị thế Long hiện có.

Nếu lệnh Short nhỏ hơn vị thế Long, vị thế Long sẽ bị giảm một phần.

Nếu lệnh Short bằng với vị thế Long, vị thế sẽ được đóng hoàn toàn.

Nếu lệnh Short lớn hơn vị thế Long, vị thế Long sẽ bị đóng hoàn toàn và một vị thế Short mới sẽ được mở cho số lượng còn lại.









Tình huống 1 (Giảm vị thế) : Bạn nắm giữ vị thế Long 10 BTC. Nếu sau đó mở Short 5 BTC, kết quả là vị thế Long của bạn giảm còn 5 BTC.

Tình huống 2 (Đảo nghịch vị thế): Bạn nắm giữ vị thế Long 10 BTC. Nếu sau đó bạn mở Short 15 BTC, kết quả là vị thế Long 10 BTC bị đóng hoàn toàn, và hệ thống mở một vị thế Short mới 5 BTC.









Ưu điểm : Logic rõ ràng, thao tác đơn giản và quản lý vị thế trực quan, giúp giảm rủi ro sai sót trong quá trình thao tác. Phù hợp cho nhà giao dịch có quan điểm mạnh mẽ về hướng thị trường.

Nhược điểm : Hạn chế về tính linh hoạt, do không cho phép các chiến lược phòng hộ đòi hỏi nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và vị thế Short.

Người dùng phù hợp: Người mới bắt đầu, nhà giao dịch theo xu hướng và nhà đầu tư ưa thích quản lý vị thế đơn giản.





Trong chế độ phòng hộ, nhà giao dịch có thể đồng thời nắm giữ cả vị thế Long và vị thế Short trên cùng một cặp giao dịch.









Chế độ phòng hộ cho phép sự linh hoạt cao hơn, giúp nhà giao dịch cân bằng vị thế Long và Short hoặc điều chỉnh mức độ tham gia tuỳ theo điều kiện thị trường và chiến lược.









Bằng cách duy trì cả vị thế Long và Short, nhà giao dịch có thể phòng hộ trước sự bất ổn và biến động thị trường. Điều này giúp giảm mức độ rủi ro tổng thể và giảm thiểu tác động từ những biến động giá đột ngột. Tuy nhiên, chế độ phòng hộ yêu cầu kỹ thuật nâng cao hơn, kỷ luật quản lý rủi ro nghiêm ngặt và sự hiểu biết sâu hơn về động lực thị trường. Nhà giao dịch nên đánh giá cẩn trọng kiến thức và kinh nghiệm trước khi áp dụng chế độ phòng hộ trong thị trường phức tạp hoặc biến động.









Giả sử bạn nắm giữ vị thế Long 10 BTC. Trong chế độ phòng hộ, nếu sau đó mở Short 5 BTC, bạn sẽ đồng thời nắm giữ vị thế Long 10 BTC và vị thế Short 5 BTC.









Ưu điểm : Mang lại sự linh hoạt chiến lược cao và cần thiết cho các chiến lược nâng cao như phòng ngừa rủi ro và khoá lợi nhuận.

Nhược điểm : Quản lý vị thế phức tạp hơn, yêu cầu nhà giao dịch quản lý cẩn thận ký quỹ và rủi ro giữa hai vị thế độc lập.

Người dùng phù hợp: Nhà giao dịch chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, nhà giao dịch chênh lệch giá và nhà đầu tư cần quản lý rủi ro cho các vị thế dài hạn.









Chúng tôi sẽ sử dụng USDT-M Futures làm ví dụ minh hoạ. Quy trình đối với Coin-M Futures cũng tương tự.









Đăng nhập vào trang web MEXC và chọn USDT-M Futures trong mục Futures ở thanh điều hướng trên cùng để vào trang giao dịch. Nhấn nút cài đặt ở góc trên bên phải của trang.









Trong Cài đặt sở thích, nhấn Chế độ vị thế. Bạn có thể chọn giữa Chế độ phòng hộ và Chế độ một chiều. Sau khi chọn, nhấn Xác nhận để hoàn thành thiết lập.













1) Mở App MEXC và đăng nhập vào tài khoản. Nhấn nút Futures ở cuối trang chủ.





2) Nhấn biểu tượng … ở góc trên bên phải.





3) Chọn Sở thích.





4) Nhấn Chế độ vị thế.





5) Chọn giữa Chế độ phòng hộ và Chế độ một chiều. Sau khi chọn, thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức.









Lưu ý: Nếu hiện tại bạn có lệnh chờ hoặc vị thế đang nắm giữ, sẽ không thể chuyển đổi chế độ vị thế. Bạn phải huỷ lệnh hoặc đóng vị thế trước khi thay đổi chế độ vị thế.





Không có ưu điểm hoặc nhược điểm tuyệt đối giữa chế độ một chiều và chế độ phòng hộ. Mỗi chế độ được thiết kế để phục vụ các chiến lược giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Đối với người mới, bắt đầu với chế độ mặc định là chế độ một chiều và tập trung vào hướng thị trường sẽ mang lại nền tảng ổn định hơn. Đối với nhà giao dịch có kinh nghiệm muốn thực hiện các chiến lược tinh vi hơn, chế độ phòng hộ mang đến sự linh hoạt hơn và nhiều cơ hội nâng cao. Bằng cách hiểu rõ phong cách giao dịch và chọn chế độ phù hợp nhất, bạn có thể giao dịch Futures trên MEXC một cách tự tin và chính xác hơn.





Hiện tại, MEXC đang triển khai sự kiện Lễ hội 0 phí , cơ hội độc quyền để giao dịch với 0 phí . Sự kiện này cho phép người dùng giảm đáng kể chi phí giao dịch, đạt được mục tiêu "tiết kiệm nhiều hơn, giao dịch nhiều hơn, lợi nhuận nhiều hơn". Trên MEXC, bạn có thể tận dụng tối đa ưu đãi này để tận hưởng giao dịch chi phí thấp, dẫn đầu xu hướng thị trường và nắm bắt ngay cả những cơ hội đầu tư ngắn ngủi nhất, từ đó đẩy nhanh hành trình tăng trưởng tài sản dài hạn.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



