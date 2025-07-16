Sự khác biệt giữa lệnh Limit và lệnh Stop-Limit trong giao dịch Spot









Lệnh Limit là lệnh người dùng có thể mua hoặc bán tài sản với mức giá xác định. Lệnh mua Limit có thể mua tài sản với giá không cao hơn mức giá đã đặt, trong khi lệnh bán Limit có thể bán tài sản với giá không thấp hơn mức giá đã đặt.









Như hình minh họa bên dưới, nếu bạn muốn mua token MX với giá 3 USDT, bạn có thể sử dụng lệnh Limit bằng cách nhập giá mua vào là 3 USDT, số lượng mua là 10 MX và nhấn [Mua vào MX] để đặt lệnh Limit. Khi giá thị trường của MX dao động đến 3 USDT, lệnh sẽ được khớp.













Tương tự, nếu muốn bán token MX với giá 4 USDT, có thể sử dụng lệnh Limit bằng cách nhập giá bán là 4 USDT, số lượng bán là 5 MX và nhấn [Bán ra MX] để đặt lệnh Limit. Khi giá thị trường của MX dao động đến 4 USDT, lệnh sẽ được khớp.













Lệnh Stop-Limit là lệnh mà người dùng đặt trước giá kích hoạt, giá mua vào/bán ra và số lượng mua/bán. Khi giá giao dịch gần nhất đạt giá kích hoạt, hệ thống sẽ tự động khớp lệnh ở mức giá giới hạn.









Ví dụ: Giá thị trường hiện tại của MX là 3.8 USDT. Nếu bạn cho rằng giá của MX sẽ vượt qua 4 USDT và tiếp tục tăng, bạn có thể đặt một lệnh Stop-Limit để bắt kịp xu hướng tăng này. Như hình minh họa dưới đây, bạn có thể đặt giá kích hoạt và giá mua vào lần lượt là 4 USDT và 4.1 USDT.





Khi giá của MX đạt 4 USDT, hệ thống sẽ ngay lập tức đặt một lệnh mua Stop-Limit với giá 4.1 USDT. Lệnh có thể được khớp ở mức 4.1 USDT hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, nếu giá nhanh chóng vượt quá 4.1 USDT, lệnh có thể không được khớp.

















Ví dụ: Bạn mua token MX với giá thị trường là 3.8 USDT, và hiện đã tăng lên 4.5 USDT. Để tránh thua lỗ, bạn quyết định bán token MX bằng lệnh Stop-Limit khi giá giảm trở lại mức giá mua vào. Như hình minh họa dưới đây, bạn có thể thiết lập giá kích hoạt và giá bán ra lần lượt là 4.3 USDT và 3.8 USDT.





Khi giá của MX giảm xuống 4.3 USDT, hệ thống sẽ ngay lập tức đặt một lệnh bán Limit với giá 3.8 USDT. Lệnh có thể được khớp ở mức 3.8 USDT hoặc cao hơn. Tuy nhiên, nếu giá nhanh chóng giảm xuống dưới 3.8 USDT, lệnh có thể không được khớp.

















Lệnh Limit chủ yếu được sử dụng để kiểm soát giá giao dịch, trong khi lệnh Stop-Limit giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro và lợi nhuận, tránh những tổn thất quá lớn hoặc bỏ lỡ cơ hội thu lợi nhuận.









Lệnh Limit chỉ có một điều kiện giá, là giá mua vào/bán ra. Lệnh Limit sẽ chỉ khớp khi giá thị trường đạt đến hoặc vượt qua mức giá mua vào/bán ra đã đặt.





Lệnh Stop-Limit bao gồm hai điều kiện giá: Giá kích hoạt và giá mua vào/bán ra. Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt, lệnh sẽ được chuyển đổi thành lệnh Limit và bắt đầu thực hiện. Điều này giúp kiểm soát giá giao dịch và có thể được sử dụng để đặt lệnh TP và SL.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.