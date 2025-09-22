Trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hoá, biến động giá và biên độ giá là hai chỉ báo quan trọng. Chúng không chỉ phản ánh động lực thị trường mà còn cung cấp cho nhà đầu tư những chỉ dẫn giá trị để đưa ra qTrong lĩnh vực đầu tư tiền mã hoá, biến động giá và biên độ giá là hai chỉ báo quan trọng. Chúng không chỉ phản ánh động lực thị trường mà còn cung cấp cho nhà đầu tư những chỉ dẫn giá trị để đưa ra q
Hướng dẫn xem biến động giá và biên độ giá? Hướng dẫn người mới về biến động trong giao dịch tiền mã hoá

Trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hoá, biến động giá và biên độ giá là hai chỉ báo quan trọng. Chúng không chỉ phản ánh động lực thị trường mà còn cung cấp cho nhà đầu tư những chỉ dẫn giá trị để đưa ra quyết định sáng suốt.

1. Biến động giá và biên độ giá là gì?


Trên thị trường tiền mã hoá, biến động giábiên độ giá là hai trong số những chỉ báo dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất.

1.1 Biến động giá là gì?


Biến động giá là tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định. Thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm, và công thức là: Biến động giá = (Giá đóng – Giá mở) / Giá mở

Các nhà đầu tư thường theo dõi những biến động về giá trong nhiều khung thời gian khác nhau như hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng năm để hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường.

1.2 Biên độ giá là gì?


Biên độ là mức độ biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường được biểu thị bằng phần trăm. Công thức: Biên độ = (Giá cao nhất – Giá thấp nhất) / Giá hiện tại

Biên độ phản ánh mức độ biến động của thị trường, biên độ càng lớn thì mức độ biến động càng cao. Đối với nhà đầu tư, biên độ đóng vai trò là một chỉ báo hữu ích để đánh giá rủi ro thị trường và giúp xây dựng chiến lược quản lý rủi ro và giao dịch phù hợp.

1.3 Hướng dẫn đọc biến động giá và biên độ giá


Để hiểu rõ hơn về sự biến động giá và biên độ giá, chúng ta hãy sử dụng BTC làm ví dụ:

Giá đóng: 113,137.63 USDT
Giá mở: 112,925.44 USDT
Biến động giá = (Giá đóng – Giá mở) / Giá mở = (113,137.63 – 112,925.44) / 112,925.44 = 0.188%

Giá cao nhất: 113,253.68 USDT
Giá thấp nhất: 112,925.44 USDT
Giá hiện tại: 113,137.63 USDT
Biên độ = (Giá cao nhất – Giá thấp nhất) / Giá hiện tại = (113,253.68 – 112,925.44) / 113,137.63 = 0.2901%


2. Tầm quan trọng của biến động giá và biên độ giá


2.1 Phân tích xu hướng thị trường


Biến động giá và biên độ giá là những công cụ quan trọng để đánh giá xu hướng thị trường. Bằng cách quan sát những thay đổi về biến động giá và biên độ giá trong các khoảng thời gian khác nhau, nhà đầu tư có thể xác định thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hay giai đoạn củng cố. Đồng thời, biên độ giá phản ánh mức độ biến động chung của thị trường, giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ hoạt động của thị trường.

2.2 Quản lý rủi ro


Quản lý rủi ro là yếu tố thiết yếu trong quá trình đầu tư. Bằng cách hiểu rõ biến động và biên độ giá thị trường, nhà đầu tư có thể đánh giá tốt hơn rủi ro biến động và thiết lập các chiến lược SL và TP phù hợp. Ví dụ, trong thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư có thể đặt mức SL rộng hơn để tránh bị SL sớm do biến động giá mạnh. Đồng thời, người dùng cũng có thể đặt mục tiêu TP cao hơn để tận dụng tối đa các cơ hội lợi nhuận được tạo ra bởi những biến động lớn.

2.3 Quyết định giao dịch


Biến động giá và biên độ giá cũng đóng vai trò trực tiếp trong các quyết định giao dịch. Trong thị trường biến động, nhà đầu tư có thể chọn mua vào khi giá thoái lui hoặc bán ra khi giá phục hồi để nắm bắt các điểm vào và thoát lệnh thuận lợi hơn. Ngược lại, trong các thị trường biến động quá mức, nhà đầu tư nên thận trọng hơn để tránh những tổn thất không đáng có từ các giao dịch bốc đồng.

3. Hướng dẫn xem dữ liệu biến động giá và biên độ giá trên MEXC


Là nền tảng giao dịch tiền mã hoá hàng đầu, MEXC cung cấp cho nhà đầu tư quyền truy cập thuận tiện vào dữ liệu biến động giá và biên độ giá. Quy trình xem dữ liệu giống nhau cho cả giao dịch Spot và Futures.

1) Đăng nhập vào MEXC: Trước tiên, đăng nhập vào tài khoản MEXC của bạn.
2) Truy cập trang giao dịch Spot: Trên trang chủ hoặc trên thanh điều hướng, chọn giao dịch Spot.
3) Chọn biểu đồ nến bản thường: Trên trang giao dịch, hãy chọn chế độ xem Biểu đồ nến bản thường để có hình ảnh trực quan hơn về biến động giá.
4) Xem dữ liệu: Ở đầu biểu đồ, bạn sẽ thấy Biến động (%) và Biên độ (%) theo thời gian thực, giúp bạn nắm bắt được diễn biến thị trường.


4. Tầm quan trọng của việc hiểu được biến động giá và biên độ giá


Phân tích xu hướng thị trường: Biến động giá và biên độ giá giúp nhà đầu tư phân tích xu hướng chung của thị trường, xác định giá đang tăng hay giảm và đánh giá mức độ biến động.

Quản lý rủi ro: Bằng cách hiểu được sự biến động và biên độ giá, nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro tốt hơn, thiết lập các chiến lược SL và TP phù hợp để giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Quyết định giao dịch: Biến động giá và biên độ giá ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Ví dụ: xác định điểm vào hoặc thoát lệnh tối ưu trong thị trường biến động mạnh, hoặc tránh các giao dịch không cần thiết trong điều kiện biến động quá mức.

5. Câu hỏi thường gặp dành cho người mới bắt đầu


Liệu biến động giá lớn có luôn đồng nghĩa với lợi nhuận được đảm bảo?
Không. Biến động giá lớn chỉ đơn giản phản ánh biến động ngắn hạn đáng kể. Nếu thời điểm vào lệnh không tốt, vẫn có thể dẫn đến thua lỗ.

Liệu biên độ lớn có đồng nghĩa với lợi nhuận cao hơn không?
Không. Biên độ lớn cho thấy sự biến động lớn hơn, mang lại cả cơ hội lẫn rủi ro. Biên độ lớn có thể hấp dẫn các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao hơn, nhưng đòi hỏi phải quản lý rủi ro một cách có kỷ luật.

Người mới bắt đầu nên chú ý nhiều hơn đến biến động giá hay biên độ giá?
Người mới bắt đầu nên cân nhắc cả hai:
  • Biến động giá giúp xác định xu hướng thị trường.
  • Biên độ giá giúp đánh giá mức độ rủi ro thị trường.

6. Kết luận


Trong phân tích đầu tư, biến động giá là chỉ báo quan trọng về xu hướng, trong khi biên độ phản ánh mức độ biến động của thị trường. Kết hợp với nhau, hai chỉ báo này cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết giá trị về điều kiện thị trường. Trên MEXC, hai chỉ số này có thể được truy cập một cách thuận tiện và hiển thị rõ ràng, trực quan. Bằng cách kết hợp cả biến động giá và biên độ vào chiến lược giao dịch, nhà đầu tư có thể củng cố khả năng quản lý rủi ro tổng thể. Điều này cho phép người dùng nắm bắt cơ hội tốt hơn và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong môi trường thị trường phức tạp và thay đổi nhanh chóng hiện nay.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, các vấn đề pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Mọi quyết định và kết quả đầu tư đều do người dùng tự chịu trách nhiệm.

