Khái niệm cơ bản về ICO





ICO là viết tắt của Initial Coin Offering (Phát hành tiền mã hóa lần đầu). Đó là một trong những cách các nhà phát triển tiền điện tử kêu gọi vốn và phân phối token mới cho các nhà đầu tư. Đây là bài viết hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu về ICO.









Các công ty và cá nhân tiền điện tử sử dụng các dịch vụ Phát hành tiền mã hóa lần đầu (ICO) để kêu gọi vốn, phát hành token mới và trao đổi tài sản tiền điện tử với các nhà đầu tư. Những nhà đầu tư đó có thể nhận được nhiều lợi ích khác nhau từ nhà phát triển khi nhận được token mới phát hành của họ. Nếu các token đã mua được niêm yết trên một sàn giao dịch tiền điện tử, tính thanh khoản tăng lên có thể dẫn đến giá trị tăng đột biến, khiến ICO trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.









Mặc dù ngưỡng đầu tư để tham gia ICO thấp, nhưng điều quan trọng đối với mọi nhà đầu tư là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt và đưa ra quyết định đầu tư một cách khôn ngoan. Tiến hành thẩm định để bảo vệ bản thân trước các ICO lừa đảo với mục đích duy nhất là kêu gọi vốn đầu tư rồi biến mất. Ngoài thông tin do nhà phát hành token cung cấp, các nhà đầu tư nên tiến hành tự nghiên cứu thêm về dự án thông qua nhiều nền tảng khác nhau (Twitter, Telegram, v.v.) để đánh giá độ tin cậy của một ICO.









Phương pháp để tham gia ICO khác nhau tùy thuộc vào dự án, nhưng nhìn chung như sau:





①Kiểm tra thông tin token (whitepaper, v.v.) do nhà phát hành xuất bản trên Internet và sau khi thu thập thông tin từ các nguồn độc lập, hãy quyết định xem ICO có hợp lệ và đáng để đầu tư hay không.





②Đảm bảo số tiền của loại tiền mã hoá cần thiết khi tham gia ICO.





③Chuyển token cho tổ chức phát hành theo hướng dẫn của họ.





④Nhận token tương đương với số tiền được chuyển cho ICO.





⑤Sau đó, nếu token bạn nhận được niêm yết trên một sàn giao dịch tiền điện tử, bạn cũng sẽ có thể mua và bán token đó trên sàn giao dịch.









IPO thường được so sánh với ICO. IPO là viết tắt của Initial Public Offer, là đợt bán cổ phiếu ra công chúng đầu tiên của công ty thông qua sàn giao dịch chứng khoán để huy động vốn. Trong ICO, nhà phát hành token gây quỹ bằng cách bán token. Ngược lại, các công ty huy động vốn thông qua việc bán cổ phiếu trong các đợt IPO.





Mặc dù thoạt nhìn chúng có vẻ giống nhau, nhưng có sự khác biệt đáng kể về quyền của các nhà đầu tư tham gia ICO và IPO. Trong các đợt IPO, các nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ có quyền bỏ phiếu, cho phép họ tham gia vào quá trình ra quyết định của công ty dựa trên số lượng cổ phiếu họ nắm giữ. Trong ICO, các nhà đầu tư thường không có khả năng tham gia vào quá trình ra quyết định của một công ty cụ thể với các token mà họ có được. Thông thường, các nhà đầu tư có thể sử dụng các token này để truy cập các dịch vụ hoặc sản phẩm do nhà phát hành token cung cấp.





Ngoài ra, các thủ tục tiến hành IPO được xác định bởi các cơ quan quản lý và sở giao dịch chứng khoán. Trong khi đó, ICO chịu ít quy định hơn và tuân theo chính sách của các quốc gia khác nhau. Do đó, chi phí liên quan đến IPO thường cao hơn đáng kể so với ICO.









Ngày nay, các phương thức kêu gọi vốn dựa trên token không chỉ giới hạn ở các ICO. Ngoài ra còn có IEO và IDO.





IEO, viết tắt của Initial Exchange Offering, đề cập đến việc phát hành token thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể, thường phải trải qua quy trình xem xét nghiệm ngặt của sản giao dịch. Người dùng có thể nhận được token mới trên sàn giao dịch mà họ đang sử dụng.





Một phương pháp khác được gọi là IDO, sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) thay vì các sàn giao dịch tập trung (CEX). IDO là viết tắt của Initial DEX Offering, trong đó các token được bán trong IDO được niêm yết trên một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) ngay từ đầu, cho phép các nhà đầu tư mua và bán chúng ngay lập tức.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền mã hóa tiềm ẩn rủi ro. Bài viết này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



