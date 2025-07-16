Tổng hợp câu hỏi thường gặp về Airdrop+ trên MEXC





MEXC Airdrop+ mang đến cho người dùng cách đơn giản để nhận token miễn phí và tiền thưởng Futures khi hoàn thành các nhiệm vụ dễ dàng liên quan đến các dự án niêm yết mới. Dù bạn là nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu bước vào thế giới tiền mã hoá, Airdrop+ đều mang đến nhiều cơ hội nhận phần thưởng và tăng mức độ tương tác trên sàn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp một số câu hỏi thường gặp về các sự kiện Airdrop+ trên MEXC.









Vui lòng kiểm tra các nguyên nhân sau:





1) Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 10 ngày sau khi sự kiện kết thúc. Nếu vẫn đang trong khoảng thời gian này, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

2) Đảm bảo bạn đã nhấn nút Tham gia ngay cho nhiệm vụ cụ thể trên trang sự kiện.

3) Xác nhận bạn đã hoàn thành xác minh KYC trong thời gian sự kiện, nếu có yêu cầu.

4) Đảm bảo bạn đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ bắt buộc trong sự kiện (như yêu cầu về tổng nạp, khối lượng giao dịch hoặc nhiệm vụ giới thiệu) để đủ điều kiện nhận thưởng.

5) Kiểm tra tài khoản của bạn có đang bị hạn chế tham gia sự kiện do các lý do liên quan đến bảo mật hoặc tuân thủ không. Nếu cần, vui lòng liên hệ CSKH để được hỗ trợ.

Lịch sử phần thưởng. 6) Bạn có thể kiểm tra lịch sử phân bổ phần thưởng tại trang

7) Nếu bạn không nhận được phần thưởng trong một sự kiện Airdrop+ cụ thể, bạn có thể kiểm tra tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tại trang chi tiết sự kiện: https://www.mexc.com/vi-VN/token-airdrop









Số phần thưởng có thể nhận sẽ khác nhau tùy theo loại nhiệm vụ. Chi tiết như sau:





Mỗi người dùng hoàn thành xác minh KYC nâng cao sẽ chỉ nhận được phần thưởng người dùng mới một lần duy nhất. Vui lòng lưu ý:

1) Kiểm tra xem bạn đã từng tham gia sự kiện Airdrop+ dành cho người dùng mới và đã nhận thưởng hay chưa.

2) Đảm bảo bạn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Phần thưởng của Nhiệm vụ người dùng mới được ưu tiên phân bổ cho người dùng hoàn thành trước.





Không giới hạn số lượng phần thưởng. Khối lượng giao dịch càng cao, tỷ lệ phần thưởng bạn nhận được càng lớn. Lưu ý:Phương pháp tính khối lượng giao dịch có thể khác nhau giữa các sự kiện. Vui lòng tham khảo quy tắc cụ thể trên trang chi tiết từng sự kiện.





Không giới hạn số lượng phần thưởng, nhưng mỗi người dùng chỉ có thể nhận một phần thưởng cho mỗi giai đoạn của sự kiện.

Dù bạn đủ điều kiện tham gia nhiều sự kiện Airdrop+, trong mỗi giai đoạn thử thách giao dịch Futures, bạn chỉ có thể nhận tối đa một phần thưởng. Nếu bạn hoàn thành yêu cầu của nhiều sự kiện trong cùng một khoảng thời gian, bạn sẽ chỉ nhận được phần thưởng từ sự kiện đầu tiên mà bạn đủ điều kiện. Sau khi nhận phần thưởng đầu tiên, khối lượng giao dịch Futures của bạn sẽ tiếp tục được tích luỹ và tính vào các sự kiện Airdrop+ đủ điều kiện khác trong cùng thời gian diễn ra.

Chỉ các giao dịch Futures có phí giao dịch khác 0 mới được tính vào khối lượng giao dịch hợp lệ.





Không giới hạn số lượng phần thưởng giới thiệu bạn có thể nhận. Tuy nhiên, mỗi người giới thiệu chỉ được mời tối đa 20 người dùng mới cho mỗi sự kiện. Phần thưởng có hạn và được ưu tiên phân bổ cho người dùng hoàn thành trước. Người được giới thiệu phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ giao dịch Spot hoặc Futures của nhiệm vụ người dùng mới và xác minh KYC nâng cao thì người giới thiệu mới đủ điều kiện nhận phần thưởng tương ứng.









1) Nhiệm vụ người dùng mới

2) Thử thách giao dịch Spot

3) Thử thách giao dịch Futures









Nạp P2P, nạp fiat và nạp trên chuỗi đều được tính là khoản nạp hợp lệ. Trong sự kiện, số lượng nạp được tính là nạp ròng.

Nạp ròng = Tổng nạp - Tổng rút





Những người tham gia có số lượng nạp ròng dưới yêu cầu tối thiểu tại thời điểm kết thúc sự kiện sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng. Bạn có thể theo dõi tiến độ nhiệm vụ nạp bằng thanh tiến độ trên trang sự kiện.









Phần thưởng token được biểu thị bằng giá trị tương đương USDT (ví dụ: "token X trị giá $50,000") sẽ được tính dựa trên giá trung bình hàng ngày bằng USDT của token đó trong thời gian sự kiện.





Giá trung bình hàng ngày = Khối lượng giao dịch hàng ngày (bằng USDT) / Khối lượng giao dịch hàng ngày (bằng token). Giá trung bình sử dụng trong sự kiện sẽ được tính dựa trên giá trung bình hàng ngày, với mỗi ngày được xác định là khoảng thời gian 24 giờ từ 23:00 (Giờ VN) đến 23:00 (Giờ VN) ngày tiếp theo.





Để tìm hiểu thêm về MEXC Airdrop+, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sự kiện Airdrop+ trên MEXC



