Tái định hình tài chính xuyên biên giới: Unitas Foundation và hệ sinh thái token USD1





Khi công nghệ blockchain tiếp tục phát triển và giải quyết các thách thức kinh tế thực tế, bối cảnh tài chính toàn cầu đang trải qua một sự chuyển đổi mang tính bước ngoặt. Trong số các giải pháp mới, Unitas Foundation nổi bật là lực lượng tiên phong trong việc phát triển "stablecoin theo đơn vị" (unitized stablecoins) - một cách tiếp cận đột phá đối với thanh toán xuyên biên giới và ổn định tiền tệ tại các thị trường mới nổi. Unitas là giao thức stablecoin theo đơn vị được thiết kế riêng cho tiền tệ tại thị trường mới nổi, giới thiệu một khuôn khổ đổi mới kết nối giữa tiền fiat truyền thống và hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.





World Liberty Financial (WLFI), một dự án do gia đình Trump và các cộng sự thân cận đồng sáng lập. Sáng kiến này mang đậm tính chính trị và tài chính cấp cao. WLFI được thành lập vào giữa năm 2024 và đã huy động khoảng $550 triệu vào tháng 10 thông qua việc phát hành token gốc WLFI, với phần lớn nguồn vốn đến từ các tổ chức có liên quan với gia đình Trump. USD1 được ra mắt bởi, một dự án do gia đình Trump và các cộng sự thân cận đồng sáng lập. Sáng kiến này mang đậm tính chính trị và tài chính cấp cao. WLFI được thành lập vào giữa năm 2024 và đã huy động khoảng $550 triệu vào tháng 10 thông qua việc phát hành token gốc WLFI, với phần lớn nguồn vốn đến từ các tổ chức có liên quan với gia đình Trump.





Bài phân tích chuyên sâu này khám phá vai trò tiên phong của Unitas Foundation trong công nghệ stablecoin , với trọng tâm đặc biệt là token chủ lực USD1 và tác động rộng lớn của hệ sinh thái này đến các nền kinh tế thị trường mới nổi. Dự án đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực stablecoin, giới thiệu các cơ chế mới về thế chấp vượt mức và cố định neo tiền tệ, có thể định hình lại cách chúng ta quản lý tài chính quốc tế và chính sách tiền tệ trong thời đại số.









Unitas Foundation được thành lập nhằm ghi nhận những hạn chế của các giải pháp stablecoin hiện tại trong việc phục vụ hiệu quả cho các nền kinh tế thị trường mới nổi. Tài liệu whitepaper, " Unitas: Giao thức stablecoin theo đơn vị, phi tập trung, thế chấp vượt mức bên ngoài, neo theo USD dành cho các thị trường mới nổi ", đã được phát hành bằng sáu ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản thể, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Tây Ban Nha), thể hiện cam kết của dự án về khả năng tiếp cận và áp dụng toàn cầu.





Trọng tâm trong sứ mệnh của Foundation là tạo ra một loại tài sản kỹ thuật số mới gọi là "stablecoin theo đơn vị", đóng vai trò là công cụ chuyển đổi giá trị hiệu quả giữa đồng USD và tiền tệ địa phương. Mục tiêu là "chia đơn vị" stablecoin 1 USD thành 1 đơn vị của tiền tệ địa phương, từ đó mang lại sự tiện lợi và hiệu quả giao dịch cao hơn cho người dùng tại nhiều quốc gia. Giao thức Unitas hoạt động như một cầu nối giá trị giữa đồng đô la và tiền tệ khác, đảm bảo mỗi stablecoin Unitas đều có thể quy đổi vô điều kiện về stablecoin USD.









Dù các stablecoin truyền thống đã thành công trong việc giữ tỷ giá ngang bằng với đồng USD, nhưng tính ứng dụng tại thị trường mới nổi vẫn còn hạn chế. Biến động tiền tệ địa phương và cơ sở hạ tầng ngân hàng chưa phát triển là những rào cản lớn trong việc áp dụng tài sản kỹ thuật số. Unitas Foundation đã xác định các thách thức chính như sau:





Biến động tiền tệ: Tiền tệ tại thị trường mới nổi thường trải qua những biến động lớn so với tiền tệ dự trữ, tạo ra sự bất định cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Khó tiếp cận công cụ lưu trữ giá trị ổn định: Người dân ở nhiều nền kinh tế mới nổi thiếu công cụ đáng tin cậy để lưu giữ giá trị, dẫn đến hao hụt tài sản khi tiền tệ mất giá.

Thanh toán xuyên biên giới kém hiệu quả: Các hệ thống thanh toán xuyên biên giới truyền thống tại khu vực đang phát triển vẫn chậm, tốn kém và khó tiếp cận.

Rào cản tham gia DeFi: Việc sử dụng nhiều stablecoin và chuyển đổi tiền tệ gây trở ngại lớn cho người dùng tại thị trường mới nổi khi tham gia tài chính phi tập trung (DeFi).









Giao thức Unitas vận hành các stablecoin được hỗ trợ bởi tài sản dự trữ được thế chấp vượt mức bên ngoài và neo theo tiền tệ tại thị trường mới nổi. Các stablecoin này nhằm khai thác tiềm năng của các thị trường mới nổi thông qua việc thúc đẩy đầu tư nước ngoài, thanh toán xuyên biên giới, tiếp cận thị trường toàn cầu, tham gia DeFi và cung cấp thanh khoản USD hiệu quả.





Giao thức giới thiệu các cơ chế tinh vi để duy trì neo cố định thông qua việc thế chấp vượt mức, đồng thời cho phép chuyển đổi liền mạch giữa các stablecoin có mệnh giá khác nhau. Cách tiếp cận này kết nối giữa tiền tệ địa phương và hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số toàn cầu có mệnh giá USD, giải quyết các thách thức tài chính cốt lõi tại thị trường mới nổi.













Trung tâm đổi mới kỹ thuật của Unitas là chiến lược thế chấp vượt mức. Các stablecoin của Unitas được bảo chứng bởi các stablecoin USD như USDT, USDC và DAI, với tỷ lệ thế chấp dao động từ 130% đến 200%. Mức thế chấp cao này phục vụ cho nhiều mục đích chính:





Ổn định neo: Tài sản thế chấp vượt mức tạo bộ đệm trước biến động thị trường, duy trì tỷ giá ổn định ngay cả khi có biến động mạnh.

Đảm bảo quy đổi: Việc thế chấp vượt mức giúp người dùng luôn có thể quy đổi stablecoin theo đơn vị về các stablecoin USD tương ứng, tăng cường niềm tin vào hệ thống.

Giảm thiểu rủi ro: Giao thức được thiết kế để chịu được các cú sốc thị trường lớn mà không ảnh hưởng đến sự ổn định của các stablecoin được phát hành.









Các hợp đồng thông minh xác minh xem giá oracle có nằm trong phạm vi dung sai đã định và kiểm tra tỷ lệ dự trữ khi có điều kiện kích hoạt. Khi người dùng sử dụng hoặc quy đổi token neo theo USD, hệ thống sẽ cập nhật dự trữ token và chuyển phí vào quỹ thặng dư. Các thành phần chính của kiến trúc hợp đồng thông minh bao gồm:





Tích hợp giá từ oracle: Hệ thống dựa vào nguồn giá theo thời gian thực để duy trì tỷ giá chính xác giữa các cặp tiền tệ, đảm bảo stablecoin theo đơn vị phản ánh điều kiện thị trường hiện tại.

Quản lý tỷ lệ dự trữ: Cơ chế tự động liên tục giám sát và điều chỉnh tỷ lệ dự trữ, kích hoạt tái cân bằng khi cần thiết để duy trì ổn định hệ thống.

Phân bổ phí: Phí giao dịch được thu và đưa vào quỹ thặng dư, tạo ra mô hình kinh tế bền vững để duy trì và phát triển giao thức.









Giao thức cho phép chuyển đổi liền mạch giữa các stablecoin trong hệ sinh thái - dù là token neo theo USD, USD1 hay các stablecoin theo đơn vị tiền địa phương. Người dùng có thể chỉ định số tiền đầu vào hoặc đầu ra, mang lại những lợi ích sau:





Linh hoạt: Người dùng có thể chọn đặt số tiền muốn chi hoặc số tiền muốn nhận, tối ưu hoá quyền kiểm soát giao dịch.

Hiệu quả: Giao dịch hoán đổi trực tiếp loại bỏ nhu cầu qua nhiều bước trung gian.

Tối ưu chi phí: So với chuyển đổi truyền thống qua nhiều bước, cấu trúc phí tích hợp giúp giảm đáng kể chi phí giao dịch.









Giao thức Unitas áp dụng chiến lược triển khai theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo quá trình kiểm thử kỹ lưỡng và phát triển hệ sinh thái từng bước. Unitas Foundation đã công bố giai đoạn 2 của giao thức hiện đã được triển khai trên Mainnet, giới thiệu các nhà cung cấp bảo hiểm và thêm token mới - nhấn mạnh cam kết tăng trưởng có trách nhiệm và bền vững của dự án.





Giai đoạn 1 - Môi trường sandbox: Các stablecoin Unitas phát hành trong môi trường này cho phép đánh giá toàn diện các cơ chế cốt lõi mà không có rủi ro thực tế.

Giai đoạn 2 - Triển khai Mainnet: Việc tích hợp các nhà cung cấp bảo hiểm và mở rộng nguồn cung token đánh dấu bước chuyển sang trạng thái sẵn sàng vận hành chính thức của giao thức.













USD1 là cốt lõi của hệ sinh thái Unitas - vừa là một stablecoin độc lập vừa là nền tảng xây dựng mạng lưới stablecoin theo đơn vị. USD1, USD91 và USD971 là ba token đầu tiên được phát hành trong giai đoạn sandbox của giao thức. Mỗi stablecoin Unitas đại diện cho giá trị USD tương ứng với 1 đơn vị của tiền tệ địa phương và được gắn nhãn bằng mã quốc gia tương ứng (ví dụ: USD91 cho đồng Rupee Ấn Độ, USD971 cho Dirham UAE, và USD1 cho đô la Mỹ).





Cách đặt tên này truyền đạt thông minh mục đích của từng token: USD1 đại diện cho 1 đơn vị giá trị USD, trong khi các token khác (như USD91, USD971) đại diện cho giá trị tương đương bằng nội tệ, được định danh bằng mã quốc gia.









Token USD1 hoạt động trong một khuôn khổ kinh tế tinh vi được thiết kế để duy trì ổn định, đồng thời hỗ trợ các ứng dụng thực tiễn. Giá trị cốt lõi nằm ở các tính năng sau:





Tài sản bảo chứng: Giống như mọi stablecoin Unitas khác, USD1 được bảo chứng bằng một rổ stablecoin USD đã được công nhận như USDT, USDC và DAI. Việc đa dạng hóa này giúp tăng thanh khoản và giảm rủi ro từ đối tác.

Bộ đệm thế chấp vượt mức: Tỷ lệ thế chấp 130-200% cung cấp lớp bảo vệ mạnh mẽ trước biến động thị trường và đảm bảo khả năng quy đổi trong mọi điều kiện.

Cơ chế ổn định giá: Oracle của Unitas phản ánh tỷ giá thị trường theo thời gian thực. Cơ chế giám sát và điều chỉnh liên tục đảm bảo USD1 duy trì mức ngang bằng chính xác với tài sản cơ sở.









USD1 được thiết kế để hỗ trợ nhiều ứng dụng quan trọng trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số:





Thanh toán xuyên biên giới: USD1 là phương tiện chuyển tiền quốc tế hiệu quả, loại bỏ trung gian ngân hàng truyền thống và rút ngắn thời gian thanh toán từ vài ngày xuống vài phút.

Cầu nối thị trường mới nổi: Cung cấp nơi lưu trữ giá trị ổn định cho người dùng tại các khu vực có tiền tệ biến động, giúp giảm rủi ro lạm phát và mất giá.

Tích hợp DeFi: Là token tương thích ERC-20, USD1 dễ dàng tích hợp vào các giao thức DeFi hiện có, hỗ trợ dịch vụ như khai thác thanh khoản và cho vay.

Thanh toán thương mại: Doanh nghiệp có thể chấp nhận thanh toán bằng USD1 mà không phải chịu rủi ro từ biến động tiền mã hoá, nhờ sự ổn định so với đồng USD.













Chiến lược thế chấp vượt mức của Unitas đánh dấu bước tiến đáng kể trong thiết kế stablecoin. Khác với các phương pháp truyền thống chỉ yêu cầu tỷ lệ thế chấp tối thiểu, Unitas duy trì mức dự trữ cao, cung cấp nhiều lớp bảo vệ:





Pool thế chấp đa dạng: Việc sử dụng rổ stablecoin nổi bật như USDT, USDC và DAI giúp giảm phụ thuộc vào một nhà phát hành duy nhất và duy trì thanh khoản trên nhiều nền tảng.

Quản lý dự trữ linh hoạt: Hệ thống liên tục giám sát tỷ lệ thế chấp và có thể kích hoạt hoạt động tái cân bằng để duy trì mức phủ hợp lý trên tất cả các token phát hành.

Khả năng chống chịu biến động: Mức thế chấp cao tạo bộ đệm đủ để chống chịu các đợt biến động thị trường nghiêm trọng mà không làm mất ổn định token.









Hệ thống oracle của giao thức là một đổi mới quan trọng nhằm đảm bảo tỷ giá chính xác giữa nhiều cặp tiền tệ, với các khả năng nâng cao như:





Tổng hợp dữ liệu đa nguồn: Oracle thu thập dữ liệu giá từ nhiều nguồn để đảm bảo tính chính xác và ngăn ngừa thao túng.

Cập nhật tỷ giá theo thời gian thực: Việc giám sát giá liên tục giúp đảm bảo mọi chuyển đổi token phản ánh điều kiện thị trường hiện tại.

Giám sát phạm vi dung sai: Hệ thống kiểm tra xem giá oracle có nằm trong phạm vi chấp nhận được hay không, ngăn ngừa giao dịch trong điều kiện thị trường biến động mạnh có thể gây nguy hại cho hệ thống.









Việc đưa vào các nhà cung cấp bảo hiểm ở giai đoạn này đánh dấu bước phát triển lớn trong khung quản lý rủi ro của giao thức. Hệ thống mang lại các lợi ích sau:





Lớp bảo mật bổ sung: Phạm vi bảo hiểm cung cấp cho người dùng một lớp bảo vệ bổ sung bên cạnh cơ chế thế chấp vượt mức hiện có.

Đa dạng hoá rủi ro: Các nhà cung cấp bảo hiểm giúp phân tán rủi ro hệ thống ra nhiều bên, giúp giao thức giảm khả năng chịu tổn thất lớn.

Tăng cường niềm tin người dùng: Việc có bảo hiểm củng cố niềm tin của người dùng vào sự ổn định và độ tin cậy lâu dài của giao thức.













Thị trường stablecoin toàn cầu đã tăng trưởng bùng nổ, với tổng vốn hóa thị trường của nhiều loại stablecoin vượt $150 tỷ. Tuy nhiên, thị trường vẫn bị chi phối bởi các stablecoin neo theo USD (như USDT và USDC) chủ yếu phục vụ cho các nền kinh tế phát triển. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các giao thức như Unitas được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu của các thị trường mới nổi.









Giao thức Unitas tạo sự khác biệt thông qua nhiều lợi thế cốt lõi:





Tập trung vào thị trường mới nổi: Trong khi phần lớn các stablecoin nhắm đến thị trường phát triển, Unitas tập trung giải quyết những thách thức và cơ hội độc đáo tại các khu vực mới nổi.

Chiến lược thế chấp vượt mức: So với stablecoin theo thuật toán hoặc thế chấp tối thiểu, yêu cầu dự trữ cao của Unitas mang lại độ ổn định vượt trội.

Hỗ trợ đa tiền tệ: Khả năng đại diện cho nhiều loại tiền tệ địa phương giúp giao thức trở thành giải pháp toàn diện cho người dùng toàn cầu.

Hạ tầng phi tập trung: Được xây dựng trên cơ sở hạ tầng blockchain phi tập trung, giao thức tránh được điểm lỗi đơn và giảm thiểu rủi ro pháp lý liên quan đến các nhà phát hành stablecoin tập trung.













Lộ trình của giao thức Unitas bao gồm nhiều nâng cấp kỹ thuật nhằm cải thiện tính năng và trải nghiệm người dùng:





Triển khai đa chuỗi: Mở rộng từ Ethereum sang các mạng blockchain khác sẽ tăng khả năng tiếp cận và giảm chi phí giao dịch.

Hệ thống oracle nâng cao: Triển khai cơ chế oracle tinh vi hơn để tăng độ chính xác về giá và giảm rủi ro thao túng.

Tích hợp Layer 2: Việc triển khai trên các giải pháp Layer 2 sẽ giảm đáng kể chi phí giao dịch và cải thiện khả năng mở rộng.









Unitas Foundation và token USD1 đại diện cho bước tiến lớn trong thiết kế stablecoin và cơ sở hạ tầng tài chính cho các thị trường mới nổi. Thông qua mô hình chia đơn vị đột phá, chiến lược thế chấp vượt mức cao và định hướng rõ ràng đến các khu vực chưa được phục vụ đầy đủ, giao thức này giải quyết khoảng trống cơ bản trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số hiện nay.





Xét theo góc độ thị trường, giao thức Unitas đang ở vị thế tốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp stablecoin tại nền kinh tế mới nổi. Biến động tiền tệ, hạn chế trong dịch vụ ngân hàng và sự mở rộng của DeFi đã tạo ra nhu cầu mạnh mẽ đối với các giao thức có thể kết nối tài chính truyền thống với công nghệ blockchain.





Khi hệ thống tài chính toàn cầu tiếp tục hướng đến số hoá và tích hợp blockchain, các giao thức như Unitas - được thiết kế để giải quyết vấn đề thực tế bằng đổi mới công nghệ - nhiều khả năng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng. Cam kết của Foundation với thị trường mới nổi, kết hợp với cách tiếp cận kỹ thuật tiên tiến, đã sẵn sàng trở thành nhân tố chủ chốt trong thế hệ hạ tầng stablecoin tiếp theo.





Token USD1 hiện đã được niêm yết trên MEXC. Truy cập MEXC ngay để nắm bắt cơ hội sớm và tiếp cận lĩnh vực mới đầy hứa hẹn này. Nhận USD1 theo các bước dưới đây: . Truy cập MEXC ngay để nắm bắt cơ hội sớm và tiếp cận lĩnh vực mới đầy hứa hẹn này. Nhận USD1 theo các bước dưới đây:





giao dịch Spot. 2) Tìm "USD1" trong thanh tìm kiếm và chọn

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và thông số giá, sau đó hoàn thành giao dịch.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



